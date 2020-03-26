Cứ ném tiền vào 8 chỗ này, phụ nữ càng già càng sướng

Phụ nữ yêu 26/03/2020 05:04

Một người phụ nữ thông minh sẽ không tiếc tiền “ném” vào những điều này. Vì họ biết đó là những khoản đầu tư sinh lời cho tuổi già.

Đầu óc

Đừng nghĩ chỉ có người trẻ là cần phải học. Dù bạn bao nhiêu tuổi cũng không được ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Một đầu óc uyên thâm thì dù bao nhiêu tuổi vẫn có sức hút và đẳng cấp riêng. Đừng trở thành một người phụ nữ vừa già vừa thiếu hiểu biết.

Hãy đọc sách mỗi ngày, học hỏi từ những người nổi tiếng. Bạn sẽ học được ở họ những điều hay ho mà chưa từng được biết đến. Hãy học nấu ăn, chế độ dinh dưỡng cho gia đình, hay chế độ tập luyện để giữ sức khỏe cho bản thân. Hãy học ăn nói, giao tiếp, cải thiện kỹ năng trong công việc theo từng năm.

Người phụ nữ thông minh không để bộ não của mình quá thảnh thơi. Nếu không khi về già, bạn sẽ khó bình yên thoải mái.

Ước mơ

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Đam mê là thứ đáng để đầu tư nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đam mê là thứ đáng để đầu tư nhất. Phụ nữ khi có chồng thường bỏ qua đam mê của mình. Nhưng chỉ khi dám theo đuổi và sống với đam mê, bạn mới thấy mình sống ý nghĩa. Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ sẽ dành thời gian cho con cái, gia đình. Nhưng thời gian không trở lại lần hai. Con cái rồi sẽ lớn lên, sẽ sống cuộc đời của chúng. Còn bạn vì chúng mà từ bỏ đam mê của mình, quãng đời về già thật sự sẽ có nhiều tiếc nuối.

Sức khỏe

Khi còn trẻ, bạn dùng sức khỏe để kiếm tiền. Khi về già, bạn dùng tiền để mua sức khỏe. Nhưng khi bệnh tật tìm đến, dẫu có nhiều tiền đến thế nào cũng không mua được. Khi về già, nếu bạn không có sức khỏe, sẽ có cảm giác làm phiền con cháu, không thể thấy thanh thản.

Vì thế, khi còn trẻ, hãy rèn luyện sức khỏe. Hãy ăn những gì tốt cho bản thân, hãy dành thời gian tập luyện. Tuổi trẻ qua đi sẽ cuốn theo sự dẻo dai và bền bỉ. Khi cơ thể lên tiếng, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi, thậm chí là bất lực.

Giáo dục con cái

Đầu tư cho con không có nghĩa là mua đồ đẹp, sang xịn cho con xài. Mà là cho con cơ hội học hành, điều kiện phát triển tri thức, kỹ năng độc lập. Quan trọng nhất trong việc giáo dục con là đầu tư thời gian và công sức vào con. Đừng nghĩ chỉ có tiền là đủ để cho con trưởng thành hoàn thiện. Nếu bạn thiếu thời gian đồng hành, khám phá và trưởng thành cùng con, sau này bạn sẽ hối hận. Mỗi đứa trẻ chỉ có một tuổi thơ, một quá trình trưởng thành. Hãy cho con những gì con cần, thiết thực nhưng ý nghĩa nhất.

Sổ bảo hiểm

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 Có một khoản thủ thân, bạn sẽ không phải lo về già là gánh nặng cho con cháu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống bây giờ bình yên không có nghĩa là ngày sau thoải mái. Một người đàn bà thông minh sẽ biết tích lũy sổ bảo hiểm. Có một khoản thủ thân, bạn sẽ không phải lo về già là gánh nặng cho con cháu.

Ngoại hình

Người đàn bà khôn ngoan không chăm sóc ngoại hình chỉ vì đàn ông hay người khác. Họ cải thiện ngoại hình để tự tin, để tìm kiếm cơ hội. Vì họ hiểu vì tự ti mà đánh mất nhiều cơ hội tốt. Chăm sóc ngoại hình sẽ cho phụ nữ cơ hội sống vui và ý nghĩa hơn.

Phụ nữ có thể làm đẹp bằng nhiều cách, trang điểm, phẫu thuật, hay đơn giản là ăn uống tập luyện điều độ.

Báo hiếu

Khoản tiền để báo hiếu cho cha mẹ không bao giờ bù đắp được những gì cha mẹ đã làm vì bạn. Không hẳn là phải mua nhà cao cửa rộng, đồ đạc sang trọng để cho cha mẹ. Cha mẹ tuổi già quan trọng nhất là niềm vui khi có con cháu dành thời gian, quan tâm và yêu thương.

Tiền để bày tỏ biết ơn

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Một người sống thấu tình đạt lý, cư xử biết trước biết sau luôn gặp may hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông mình sẽ hiểu có những người dù không là thân thích nhưng vẫn tận tình giúp đỡ. Và một khoản tiền thể hiện lòng biết ơn là cần thiết. Lòng biết ơn cũng như một món quà, đã được nhận thì phải cho đi. Đó là cách sống để lại phúc báo sau này, còn thu hút vận may và quý nhân. Một người sống thấu tình đạt lý, cư xử biết trước biết sau luôn gặp may hơn người khác.

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