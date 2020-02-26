Phụ nữ thông minh không cần hơn ai, chỉ cần có thật nhiều những thứ này

Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng cố gắng kiếm nhiều tiền. Không phải vì họ sống thực dụng, chỉ biết yêu tiền mà là vì sống thực tế mà không thể thiếu tiền. Phụ nữ cần tiền như cần sức mạnh để bù vào bản chất yếu đuối trời sinh. Phụ nữ cần tiền để chứng minh mình cũng có thể tự lực kiếm sống, đủ tài giỏi để khổ cực vì đồng tiền. Và phụ nữ cần tiền để không ai dám xem thường, kể cả đàn ông.

Người phụ nữ thông minh không cần hơn ai điều gì, chỉ cần cố gắng có thật nhiều những thứ này trong đời.

Phụ nữ khôn khéo thường là người tự tin và độc lập. Đó không phải là bản chất, mà bắt nguồn từ sự học hỏi, cố gắng. Phụ nữ biết tìm tòi, đào sâu, hiểu rõ bản thân sẽ có lợi thế hơn. Vì họ biết mình có gì, cần phải cải thiện những gì.

Người đàn bà thông minh cũng không muốn khoe với ai mình có bao nhiêu tiền, hơn ai số dư trong tài khoản. Tiền bạc là vật phòng thân, khoe khoang là hại mình. Tiền bạc là sức mạnh, chỉ cần dùng đúng lúc đúng chỗ để bảo vệ bản thân. Và tiền bạc cũng thể hiện giá trị bản thân, phụ nữ càng có giá trị cao càng biết cách kiếm và xài tiền. Không keo kiệt với chính mình, quý trọng sức lao động, cũng không lấy tiền để uy hiếp ai.

Phụ nữ dần có sự tự tin, sẽ giữ được phong thái độc lập. Họ có chính kiến riêng, tự tin vào những gì mình có, nên càng không thích dựa dẫm vào bất kì ai. Họ cần sự giúp đỡ, nhưng không phụ thuộc. Họ cần mối quan hệ, nhưng vẫn một mình tỏa sáng.

Bình yên trong lòng

Kỳ thực, đàn bà từng trải, trưởng thành là người giỏi giữ nhiều bình yên nhất trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, đàn bà từng trải, trưởng thành là người giỏi giữ nhiều bình yên nhất trong lòng. Vì đã trải qua nhiều chuyện, họ sẽ thấu hiểu mọi điều đều có thể mua được bằng tiền, có thể đánh đổi, chỉ bình yên là do mình tự tìm và nắm giữ. Sẽ không ai cho bạn sự an toàn tuyệt đối ngoài chính bạn. Sẽ không ai giúp lòng bạn yên bình nhất ngoài bản thân bạn.

Lòng bình yên là khi bạn học được cách giữ mình ôn hòa, bình thản trước bất cứ chuyện gì. Nội tâm vững vàng, lòng tin kiên định, không lung lay cũng không vì điều gì mà phải đổi thay bản thân. Phụ nữ càng giữ được bình yên rộng lớn trong lòng thì càng mạnh mẽ kiên cường. Sống là chính mình, điềm đạm trước cuộc đời là một loại bản lĩnh.

Bạn bè chân thành

Người bạn quen trong đời thì nhiều vô kể, nhưng bạn chân thành thì chẳng có được mấy ai. Theo thời gian, theo tuổi tác, phụ nữ sẽ chắt lọc được những người bạn thật lòng quý trọng mình. Và cũng theo tháng năm, hãy học cách giữ lại thật nhiều những người thật tâm muốn đồng hành cùng bạn.

Vì người muốn hại bạn không ít, hãy giữ “lá bùa hộ mệnh” là bạn bè quý giá để cùng bạn đi qua hết cuộc đời. Cuộc đời có sang có nghèo, điều gì cũng có thể đổi thay, chỉ có bè bạn một lòng với bạn từ đầu tới cuối là khó tìm, vì thế mà phải giữ thật tốt.

Sự thật tâm của người đàn ông bên cạnh

Đời phụ nữ, không hơn nhau công thành danh toại của người đàn ông đi cùng, mà là cái chân tâm anh ấy dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đời phụ nữ, không hơn nhau công thành danh toại của người đàn ông đi cùng, mà là cái chân tâm anh ấy dành cho bạn. Người vợ hạnh phúc nhất là người có được tấm chồng sang nghèo cũng một lòng, gió mưa cũng kiên trì, khó khăn cũng không bỏ cuộc. Người phụ nữ thông minh sẽ không chọn chồng giàu, mà chọn người thật tâm quý trọng mình. Bởi tiền bạc không nói lên được tấm lòng của đàn ông, chỉ có thể cảm nhận bằng hành động, đối đãi. Phụ nữ càng khôn ngoan càng biết đâu mới là bến đỗ vững vàng nhất cho đời mình.