Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con. Phụ nữ không có chồng thì còn có con. Phụ nữ một mình mà có con cái thì đến già cũng không đơn côi. Con cái chính là món của cải quý giá nhất của người phụ nữ. Nuôi dạy được đứa con hiếu thuận, giỏi giang, phụ nữ nửa đời về sau tự hào, an nhiên hưởng tuổi già. Phụ nữ có đứa con bất hiếu, lười biếng thì đến già vẫn phải khổ cực vì con.

Vì thế, dù có thế nào cũng đừng đánh mất con cái. Phụ nữ có thể mất chồng, mất nhiều thứ, nhưng còn có con thì chính là còn tương lai phía trước.

Người ta có thể nói con cái là gánh nặng của phụ nữ. Nhưng bạn đừng nói thế trước mặt con, đừng khiến con tổn thương vì sự tồn tại của chúng. Mỗi người mẹ từ khi có con đều sẽ sống tốt hơn, ý nghĩa hơn để làm gương cho con. Có con, bạn sẽ học được nhiều hơn, biết mình phải làm gì, hay không nên làm gì. Bạn sẽ bao dung, giàu yêu thương và sống lạc quan, tích cực hơn.

Sự tự do

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì cũng phải xem tự do là điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì cũng phải xem tự do là điều quan trọng. Người đàn bà thông minh sẽ quý trọng và kiếm tìm tự do cho mình. Thời gian một đời không dài, vui được thì phải vui, còn hưởng thụ được thì hãy nuông chiều bản thân. Đừng vì bất cứ ai mà đánh mất đam mê, tự do của mình. Nhân khi bạn còn trẻ, cuộc sống còn phía trước, hãy làm điều bạn muốn, đến nơi bạn thích, gặp được người bạn mong. Nhân khi sinh mệnh còn rực rỡ, hãy sống với tự do, đừng để mình về sau phải hối tiếc.

Tự nuôi sống bản thân

Phụ nữ dù kiếm được tiền nhiều hay ít thì cũng phải giữ được khả năng nuôi bản thân. Không có đàn ông, bạn buồn một lúc. Nhưng không có tiền thì cả đời sẽ buồn rất thảm. Phụ nữ thất tình, ly dị không đánh giá phẩm hạnh của mình. Nhưng nếu bạn không kiếm được tiền thì người khác sẽ xem thường tôn nghiêm và ý chí của bạn. Đối với phụ nữ, có thể nuôi được bản thân cũng là một loại kiêu hãnh.

Phụ nữ độc lập, có bản lĩnh, có tiền thì dù là ai cũng không có quyền xem thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc lập, có bản lĩnh, có tiền thì dù là ai cũng không có quyền xem thường bạn. Nếu có tiền, bạn có thể làm mình vui, cho người thân của mình những điều tốt nhất. Nếu có tiền, bạn cũng không phải hạ mình để xin xỏ bất kì ai. Với phụ nữ, tiền là sức mạnh, không có tiền bạn chắc chắn sẽ bị cuộc sống này chà đạp.

Kỳ thực, làm phụ nữ chẳng dễ dàng. Không phải ai sinh ra cũng được cưng chiều, một đời không lo nghĩ. Vì thế, hãy trang bị cho mình những gia tài đắt giá. Nếu bạn không có ô như người khác thì phải học chạy thật nhanh. Nếu bạn không may mắn như người khác, thì phải chuẩn bị để bảo vệ bản thân chu toàn. Vận may không hiện ra trước mặt bạn, nhưng bạn có thể tự đi tìm. Đừng là người đàn bà dại khờ đợi người khác đến giúp, hãy là người phụ nữ thông minh tự giải vây cho mình khỏi bất hạnh.