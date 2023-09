Sự tự do

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì cũng phải xem tự do là điều quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi thì cũng phải xem tự do là điều quan trọng. Người đàn bà thông minh sẽ quý trọng và kiếm tìm tự do cho mình. Thời gian một đời không dài, vui được thì phải vui, còn hưởng thụ được thì hãy nuông chiều bản thân. Đừng vì bất cứ ai mà đánh mất đam mê, tự do của mình. Nhân khi bạn còn trẻ, cuộc sống còn phía trước, hãy làm điều bạn muốn, đến nơi bạn thích, gặp được người bạn mong. Nhân khi sinh mệnh còn rực rỡ, hãy sống với tự do, đừng để mình về sau phải hối tiếc.

Tự nuôi sống bản thân

Phụ nữ dù kiếm được tiền nhiều hay ít thì cũng phải giữ được khả năng nuôi bản thân. Không có đàn ông, bạn buồn một lúc. Nhưng không có tiền thì cả đời sẽ buồn rất thảm. Phụ nữ thất tình, ly dị không đánh giá phẩm hạnh của mình. Nhưng nếu bạn không kiếm được tiền thì người khác sẽ xem thường tôn nghiêm và ý chí của bạn. Đối với phụ nữ, có thể nuôi được bản thân cũng là một loại kiêu hãnh.

Phụ nữ độc lập, có bản lĩnh, có tiền thì dù là ai cũng không có quyền xem thường bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc lập, có bản lĩnh, có tiền thì dù là ai cũng không có quyền xem thường bạn. Nếu có tiền, bạn có thể làm mình vui, cho người thân của mình những điều tốt nhất. Nếu có tiền, bạn cũng không phải hạ mình để xin xỏ bất kì ai. Với phụ nữ, tiền là sức mạnh, không có tiền bạn chắc chắn sẽ bị cuộc sống này chà đạp.

Kỳ thực, làm phụ nữ chẳng dễ dàng. Không phải ai sinh ra cũng được cưng chiều, một đời không lo nghĩ. Vì thế, hãy trang bị cho mình những gia tài đắt giá. Nếu bạn không có ô như người khác thì phải học chạy thật nhanh. Nếu bạn không may mắn như người khác, thì phải chuẩn bị để bảo vệ bản thân chu toàn. Vận may không hiện ra trước mặt bạn, nhưng bạn có thể tự đi tìm. Đừng là người đàn bà dại khờ đợi người khác đến giúp, hãy là người phụ nữ thông minh tự giải vây cho mình khỏi bất hạnh.