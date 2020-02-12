Phụ nữ thông minh quyết định cách đàn ông đối xử với mình

Nếu bạn yêu bản thân, bạn sẽ không làm những điều không phù hợp với mình. Dù là chuyện gì, bạn cũng sẽ ưu tiên mình đầu tiên. Dù là trải qua chuyện gì, bạn cũng không bỏ rơi mình.

Nếu bạn yêu bản thân, dù không đẹp thì bạn vẫn có khí chất. Vì bạn yêu cơ thể của mình, tìm kiếm điểm mạnh của mình để phát huy.

Nếu bạn yêu bản thân, bạn sẽ không cho người khác có quyền từ chối hay tổn thương bạn. Bạn sẽ làm điều mình thích, cố gắng vì việc mình khao khát. Vì bạn yêu bản thân nên không ngừng khiến mình trở nên giá trị, luôn nỗ lực hoàn thiện.

Vì thế, đàn ông không có quyền đánh giá thấp bạn, khi bản thân bạn ngày một tốt hơn. Đàn ông cũng không có quyền thương tổn bạn, khi bạn luôn bảo vệ bản thân chu đáo. Đàn ông càng không thể từ chối bạn, vì bạn có những ranh giới riêng để là chính mình. Và đàn ông cũng không thể chê bai bạn xấu xí, vì phụ nữ khí chất cá tính thì không bao giờ mờ nhạt.

Nếu bạn muốn được đàn ông cưng chiều, hãy cư xử với chính mình như một cành hoa

Nếu bạn không chiều mình bằng tiền bạc, bằng yêu thương, bằng đối đãi, thì đàn ông sẽ đối xử với bạn theo cách họ muốn. Nếu bạn không tạo cho mình những nhu cầu thoải mái, những tận hưởng riêng biệt, thì đàn ông sẽ cho bạn những thứ họ chỉ nghĩ là có chứ không nhiều hay đủ. Chẳng hạn như, nếu bạn mỗi tháng đều chi tiền làm đẹp, thì nếu đàn ông muốn “nuôi” bạn, họ phải đáp ứng được hơn thế.

Và nếu bạn muốn đàn ông cưng chiều, thì đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân vì anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Và nếu bạn muốn đàn ông cưng chiều, thì đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân vì anh ta. Tiêu chuẩn cuộc sống bạn tạo ra cho mình ở mức cao, thì đừng hạ thấp vì một người đàn ông. Đó là giá trị quyết định sự kiêu hãnh của phụ nữ. Đàn ông yêu bạn, họ sẽ phải chiều bạn. Đàn ông không yêu bạn, họ sẽ xem đó là gánh nặng.

Người đàn bà khôn ngoan xem mình là hoa, đàn ông sẽ không thể cư xử với họ như cỏ dại.

Nếu bạn không tôn trọng mình, đàn ông cũng không tôn trọng bạn

Phụ nữ tôn trọng chính mình thì không vì bất kì ai hay chuyện gì mà hạ thấp bản thân. Không cúi đầu, không đánh mất phẩm giá, cũng không để mình thiệt thòi. Vì khi bạn tôn trọng chính mình, bạn sẽ có giá trị riêng mà đàn ông không thể xem thường. Khi quý trọng bản thân, bạn cũng không để mình thiệt thòi. Đã thế thì cũng chẳng ai có thể ức hiếp bạn được.

Phụ nữ mới là người quyết định cách cư xử của đàn ông

Phụ nữ không hơn nhau cách đàn ông đối đãi với mình, mà là hơn nhau cách đối xử với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không hơn nhau cách đàn ông đối đãi với mình, mà là hơn nhau cách đối xử với bản thân. Phụ nữ mới là người quyết định cách đối đãi của đàn ông. Nếu bạn tôn trọng mình, đàn ông sẽ không có quyền coi thường bạn. Nếu bạn yêu bản thân, đàn ông sẽ không thể chê bai bạn. Và nếu ưu tiên bản thân, bạn cũng sẽ là ưu tiên với đàn ông. Kỳ thực, phụ nữ thông minh là người quyết định hạnh phúc của mình, thông qua cách yêu quý bản thân trước nhất.