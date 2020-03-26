Hữu xạ tự nhiên hương, 6 kiểu phụ nữ không làm gì vẫn khiến đàn ông đem lòng nhớ thương

Đây là kiểu phụ nữ không cần mặc hở hang, trang điểm đậm, xài đồ hàng hiệu nhưng vẫn cực kì khêu gợi trong mắt đàn ông. Ở họ có nét quyến rũ từ thần thái, phong cách hay nội hàm.

Bạn liệu có phải là mẫu phụ nữ hấp dẫn đàn ông một cách “tự nhiên” nhất?

Và kiểu phụ nữ hấp dẫn từ nội hàm thường không cần quá khoa trương bề ngoài, nhưng dung mạo lại rất dễ nhìn. Vì nét đẹp từ bên trong sẽ khiến bề ngoài của họ cũng trở nên thu hút.

Người đàn bà quyến rũ từ thần thái từng nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ đều có phong thái riêng. Họ toát lên vẻ riêng biệt nổi bật, chẳng cần quá cầu kì bề ngoài. Kiểu phụ nữ này quyến rũ từ phong cách rất đặc biệt trong mắt đàn ông. Bởi họ không hòa lẫn vào bất kì ai, có một thế giới quan, tư suy sống, hay cách ăn mặc đậm bản chất của riêng mình.

Nhã nhặn trong ứng xử

Phụ nữ duyên dáng trong cư xử, tinh tế trong đối nhân xử thế, luôn giữ thái độ lịch thiệp trong bất kì tình huống nào. Đây là kiểu phụ nữ đàn ông vừa hứng thú vừa nể trọng. Bởi với nét đẹp trong ứng xử của họ, đàn ông luôn cư xử đúng mực. Và vì họ luôn khéo léo khiến đàn ông dễ chịu khi ở cạnh bên. Kiểu phụ nữ này cũng giỏi đọc được suy nghĩ của đàn ông, nên càng khiến đàn ông say mê.

Phụ nữ có hiểu biết rộng

Đây không hẳn là kiểu phụ nữ trời sinh thông minh uyên thâm. Có thể theo tháng năm họ đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Nhưng họ không hề huênh hoang trước mặt đàn ông. Ở bên cạnh kiểu phụ nữ này, đàn ông vừa thấy hứng thú, vừa muốn chinh phục. Có được người phụ nữ giỏi giang, hiểu biết rộng bên cạnh, đàn ông vừa thấy tự hào vừa thấy phải cố gắng thật nhiều để giữ lấy.

Có được người phụ nữ giỏi giang, hiểu biết rộng bên cạnh, đàn ông vừa thấy tự hào vừa thấy phải cố gắng thật nhiều để giữ lấy - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi kiềm chế

Người phụ nữ giỏi kiềm chế không bao giờ nói hay làm theo cảm xúc chủ quan. Họ kiểm soát tốt bản thân, nên rất khéo léo trong hành xử. Kiểu phụ nữ này thu hút đàn ông, nhưng cũng khiến đàn ông vừa nể vừa sợ.

Có nét duyên ngầm

Phụ nữ đẹp mà không có duyên cũng không thu hút. Nhưng phụ nữ có duyên thì chắc chắn hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Một người phụ nữ không cần quá xuất sắc, xinh đẹp nhưng có sức hút từ nét duyên ngầm trong ứng xử. Đây mới là kiểu phụ nữ khiến đàn ông ngày nhớ đêm mong nhiều nhất.

Thay vì điều gì cũng thể hiện ra ngoài, kiểu phụ nữ này luôn giữ một nét duyên bí ẩn. Thay vì vồn vã trong ăn nói, chưa nghĩ đã nói, họ giữ ý tứ trong từ câu chữ, khiến đàn ông luôn muốn lắng nghe. Thay vì cư xử thiếu tinh tế, họ luôn có nét duyên trong hành động, khiến đàn ông nể trọng.

So với kiểu đàn bà đẹp vì lụa vì son phấn, phụ nữ đẹp vì duyên ngầm thế này còn quyến rũ hơn bội phần.

Người phụ nữ khiến đàn ông nhớ về mẹ

Chỉ cần là bản thân tốt nhất, sống đẹp nhất có thể thì đã đủ thu hút đàn ông một cách tự nhiên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông, mẹ là người phụ nữ đầu tiên cho họ suy nghĩ, cảm nhận về phái yếu. Một người phụ nữ mang dáng hình, tính cách, phẩm hạnh giống với mẹ thường cho đàn ông sức hấp dẫn khó cưỡng. Chẳng hạn, phụ nữ biết nấu ăn, dịu dàng, nữ tính… đều khiến đàn ông đem lòng thương nhớ.

Kỳ thực, không phải chỉ có nhan sắc mới khiến phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông. Cũng không cần phải tìm tòi kiểu cách mưu mẹo cao siêu để có được đàn ông. Bởi đôi khi bạn chỉ cần là bản thân tốt nhất, sống đẹp nhất có thể thì đã đủ thu hút đàn ông một cách tự nhiên nhất.