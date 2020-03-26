Hữu xạ tự nhiên hương, 6 kiểu phụ nữ không làm gì vẫn khiến đàn ông đem lòng nhớ thương

Phụ nữ yêu 26/03/2020 05:04

Có những người phụ nữ chẳng cần làm gì, không cần nổi bật vẫn khiến đàn ông rung động. Đó là kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông “tự nhiên” nhất.

Bạn liệu có phải là mẫu phụ nữ hấp dẫn đàn ông một cách “tự nhiên” nhất?

Phụ nữ quyến rũ nhưng không lả lơi

Đây là kiểu phụ nữ không cần mặc hở hang, trang điểm đậm, xài đồ hàng hiệu nhưng vẫn cực kì khêu gợi trong mắt đàn ông. Ở họ có nét quyến rũ từ thần thái, phong cách hay nội hàm.

Người đàn bà quyến rũ từ thần thái từng nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ đều có phong thái riêng. Họ toát lên vẻ riêng biệt nổi bật, chẳng cần quá cầu kì bề ngoài. Kiểu phụ nữ này quyến rũ từ phong cách rất đặc biệt trong mắt đàn ông. Bởi họ không hòa lẫn vào bất kì ai, có một thế giới quan, tư suy sống, hay cách ăn mặc đậm bản chất của riêng mình.

phu nu hap dan 1
Kiểu phụ nữ hấp dẫn từ nội hàm thường không cần quá khoa trương bề ngoài, nhưng dung mạo lại rất dễ nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Và kiểu phụ nữ hấp dẫn từ nội hàm thường không cần quá khoa trương bề ngoài, nhưng dung mạo lại rất dễ nhìn. Vì nét đẹp từ bên trong sẽ khiến bề ngoài của họ cũng trở nên thu hút.

Nhã nhặn trong ứng xử

Phụ nữ duyên dáng trong cư xử, tinh tế trong đối nhân xử thế, luôn giữ thái độ lịch thiệp trong bất kì tình huống nào. Đây là kiểu phụ nữ đàn ông vừa hứng thú vừa nể trọng. Bởi với nét đẹp trong ứng xử của họ, đàn ông luôn cư xử đúng mực. Và vì họ luôn khéo léo khiến đàn ông dễ chịu khi ở cạnh bên. Kiểu phụ nữ này cũng giỏi đọc được suy nghĩ của đàn ông, nên càng khiến đàn ông say mê.

Phụ nữ có hiểu biết rộng

Đây không hẳn là kiểu phụ nữ trời sinh thông minh uyên thâm. Có thể theo tháng năm họ đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Nhưng họ không hề huênh hoang trước mặt đàn ông. Ở bên cạnh kiểu phụ nữ này, đàn ông vừa thấy hứng thú, vừa muốn chinh phục. Có được người phụ nữ giỏi giang, hiểu biết rộng bên cạnh, đàn ông vừa thấy tự hào vừa thấy phải cố gắng thật nhiều để giữ lấy.

phu nu hap dan 2
Có được người phụ nữ giỏi giang, hiểu biết rộng bên cạnh, đàn ông vừa thấy tự hào vừa thấy phải cố gắng thật nhiều để giữ lấy - Ảnh minh họa: Internet

Giỏi kiềm chế

Người phụ nữ giỏi kiềm chế không bao giờ nói hay làm theo cảm xúc chủ quan. Họ kiểm soát tốt bản thân, nên rất khéo léo trong hành xử. Kiểu phụ nữ này thu hút đàn ông, nhưng cũng khiến đàn ông vừa nể vừa sợ.

Có nét duyên ngầm

Phụ nữ đẹp mà không có duyên cũng không thu hút. Nhưng phụ nữ có duyên thì chắc chắn hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Một người phụ nữ không cần quá xuất sắc, xinh đẹp nhưng có sức hút từ nét duyên ngầm trong ứng xử. Đây mới là kiểu phụ nữ khiến đàn ông ngày nhớ đêm mong nhiều nhất.

Thay vì điều gì cũng thể hiện ra ngoài, kiểu phụ nữ này luôn giữ một nét duyên bí ẩn. Thay vì vồn vã trong ăn nói, chưa nghĩ đã nói, họ giữ ý tứ trong từ câu chữ, khiến đàn ông luôn muốn lắng nghe. Thay vì cư xử thiếu tinh tế, họ luôn có nét duyên trong hành động, khiến đàn ông nể trọng.

So với kiểu đàn bà đẹp vì lụa vì son phấn, phụ nữ đẹp vì duyên ngầm thế này còn quyến rũ hơn bội phần.

Người phụ nữ khiến đàn ông nhớ về mẹ

phu nu hap dan 3
Chỉ cần là bản thân tốt nhất, sống đẹp nhất có thể thì đã đủ thu hút đàn ông một cách tự nhiên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với đàn ông, mẹ là người phụ nữ đầu tiên cho họ suy nghĩ, cảm nhận về phái yếu. Một người phụ nữ mang dáng hình, tính cách, phẩm hạnh giống với mẹ thường cho đàn ông sức hấp dẫn khó cưỡng. Chẳng hạn, phụ nữ biết nấu ăn, dịu dàng, nữ tính… đều khiến đàn ông đem lòng thương nhớ.

Kỳ thực, không phải chỉ có nhan sắc mới khiến phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông. Cũng không cần phải tìm tòi kiểu cách mưu mẹo cao siêu để có được đàn ông. Bởi đôi khi bạn chỉ cần là bản thân tốt nhất, sống đẹp nhất có thể thì đã đủ thu hút đàn ông một cách tự nhiên nhất.

7 thói quen giúp phụ nữ cải thiện sức hút trong mắt đàn ông

7 thói quen giúp phụ nữ cải thiện sức hút trong mắt đàn ông

Thói quen sẽ quyết định khí chất, khí chất sẽ tạo nên sức hấp dẫn ở người phụ nữ thu hút. Đây là 7 thói quen giúp phụ nữ cải thiện sức hút trong mắt đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà quyến rũ đàn bà đẹp đàn bà hấp dẫn

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này