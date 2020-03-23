Phụ nữ có thể không biết nhiều, nhưng muốn hạnh phúc phải biết vài điều

Phụ nữ yêu 23/03/2020 05:27

Người phụ nữ hạnh phúc không sống theo lời nói, khuôn khổ của người khác. Mặc kệ người khác nói gì, chỉ làm điều mình muốn. Mặc kệ người khác đánh giá thế nào, bản thân thấy thoải mái là được.

Một người phụ nữ hạnh phúc, bản lĩnh không cần biết nhiều, chỉ cần biết những điều này.

1. Có những người chọn rời xa bạn, vì thế đừng cố giành lại họ trong tay người khác. Những gì thuộc về bạn sẽ không để bạn phải tranh với ai khác.

2. Lương thiện là cách sống tự nguyện. Nhưng đừng quá tin người mà tự hại bản thân. Lòng tốt cũng cần có chừng mực, giữ mối quan hệ cũng cần có khoảng cách.

3. Một người đàn bà bản lĩnh sẽ không sợ cô đơn. Cô đơn khác với đơn độc. Bạn cô đơn để trưởng thành, nhưng đừng cô độc để chẳng có ai bên cạnh.

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Là phụ nữ thì đừng dựa hoàn toàn vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

4. Là phụ nữ thì đừng dựa hoàn toàn vào chồng. Tự kiếm tiền, ít nhiều lo được cho bản thân. Kiếm tiền cực thân thật, nhưng ít ra sẽ được tôn trọng, sẽ có tự do.

5. Phụ nữ thì đừng tỏ ra bản thân thông minh. Trí tuệ không cần phô trương, chỉ cần đủ khôn ngoan để đối phó với những chuyện khó khăn. Phụ nữ không cần để người khác thấy mình biết nhiều, chỉ cần biết điều cho bản thân là đủ.

6. Thứ gì, chuyện gì trên đời này cũng đều có một cái giá riêng. Sẽ không có chuyện không cần cố gắng mà may mắn tự tìm đến. Cũng không có chuyện ai cho bạn thứ gì giá trị mà không đòi hỏi ở bạn một thứ khác. Vì thế, đừng trông cậy vào ai, cũng đừng vô tư tin rằng mọi mối quan hệ đều xuất phát từ thật lòng quý mến.

7. Nếu bạn muốn người khác thương hại, vậy thì cứ giữ dáng vẻ ngây thơ, yếu đuối. Còn nếu muốn người khác tôn trọng, quý mến, thì phải có khí chất tươi tắn, rạng ngời.

8. Phụ nữ làm đẹp quan trọng thật, nhưng tu dưỡng trí tuệ cũng cần không kém. Một khuôn mặt ưa nhìn sẽ cho bạn nhiều ưu ái, một trí tuệ uyên thâm sẽ cho bạn nhiều cơ hội.

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Phụ nữ biết ít sẽ hay nói nhiều, phụ nữ biết nhiều lại ít nói hơn - Ảnh minh họa: Internet

9. Phụ nữ biết ít sẽ hay nói nhiều, phụ nữ biết nhiều lại ít nói hơn.

10. Với phụ nữ, kiêu hãnh thì cần, nhưng kiêu căng thì không nên. Kiêu hãnh để không bị xem thường, giữ đúng giá trị và tự tin của bản thân. Còn kiêu căng chỉ khiến bạn mất hết những gì bản thân đang có.

11. Thói quen sẽ quyết định tính cách, tính cách sẽ quyết định vận mệnh. Vì thế, mỗi ngày hãy tạo ra những thói quen tốt, thì bạn ít nhiều sẽ tự xoay chuyển vận mệnh của mình.

12. Phụ nữ nhất định phải học cách dứt khoát, dù là với bất cứ chuyện gì. Đã chọn thì phải làm đến cùng, đã từ bỏ thì không hối hận. Sống một đời không dài, dứt khoát và kiên định sẽ không làm bạn thất vọng, phụ nữ hạnh phúc cũng dễ dàng hơn.

13. Trong tình yêu hay cuộc sống đều có một quy tắc nhất định, là đừng bao giờ tự làm khổ bản thân. Hy sinh là sự tự nguyện, còn hạnh phúc thì còn tự nguyện, còn không thì không cần làm khổ chính mình.

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Một người đàn bà thông minh không sống theo lời nói, khuôn khổ của người khác - Ảnh minh họa: Internet

14. Một người đàn bà thông minh không sống theo lời nói, khuôn khổ của người khác. Mặc kệ người khác nói gì, chỉ làm điều mình muốn. Mặc kệ người khác đánh giá thế nào, bản thân thấy thoải mái là được.

15. Tình yêu hay hôn nhân đều chỉ là một phần của cuộc sống. Bạn cần tình yêu để làm đủ thêm hỉ nộ ái ố ở đời. Bạn cần hôn nhân để có một hành trình với gia đình riêng, cùng con cái sau này. Nhưng nếu mất tình yêu, bạn vẫn còn trái tim không ngừng đập. Nếu mất hôn nhân, bạn vẫn còn bản thân và con cái. Đừng sợ đánh mất bất cứ điều gì, ngoại trừ bản thân mình.

16. Người phụ nữ thông minh không sợ mất đàn ông. Đúng hơn là họ luôn cho đàn ông sợ mất họ. Đàn ông không biết sợ sẽ không biết lo. Còn phụ nữ cứ mãi sợ thì càng khó giữ nhiều thứ.

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