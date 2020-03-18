Đàn ông từng ngoại tình thừa nhận đây là điều khiến họ quên vợ con

Phụ nữ yêu 18/03/2020 05:11

Khi đàn ông ngoại tình, họ hầu như không còn nhớ tới vợ con. Và chỉ khi vượt qua cơn ngoại tình, đàn ông mới nhận thức đâu là lý do khiến họ trở nên như thế.

Những người đàn ông ngoại tình là những kẻ gan dạ nhất, vì họ như mất trí lao vào cám dỗ. Chỉ khi bước ra khỏi ngoại tình, đàn ông mới biết điều gì khiến mình trở nên mù quáng như thế.

Mất cảnh giác với cám dỗ

Có những người chồng luôn nghĩ rằng bản thân sẽ không ngoại tình. Họ tin chắc vào khả năng “miễn dịch” trước cám dỗ. Họ nghĩ rằng bản thân không hứng thú với việc ngoại tình. Hoặc là họ quá cứng nhắc để nghĩ rằng cám dỗ không trừ một ai, nếu không có sự phòng bị chắc chắn.

Nhiều người đàn ông sau khi ngoại tình mới nhận ra, nếu đề phòng với phụ nữ lạ, biết cách kiểm soát, giữ khoảng cách trong các mối quan hệ, họ đã có thể tránh xa ngoại tình. Vì kỳ thực, ngoại tình không phải là “định mệnh”, là thứ tình yêu bất chợt xuất hiện. Ngoại tình là một tai nạn.

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Bất kì ai cũng có thể ngoại tình, chỉ cần có thời cơ đủ chín muồi - Ảnh minh họa: Internet

Bất kì ai cũng có thể ngoại tình, chỉ cần có thời cơ đủ chín muồi. Ngoại tình sẽ đến vào lúc bạn mệt mỏi với những gì cũ kỹ và chán chường nhất trong hôn nhân. Cám dỗ sẽ đến khi bạn không còn nhiều tập trung vào vợ, và vô tình chú ý đến một người phụ nữ khác. Và bạn sẽ trở thành kẻ phản bội lúc nào cũng không hay.

Vì thế, đừng nghĩ rằng ngoại tình sẽ trừ bất kì ai, và đề phòng nó như một căn bệnh không có thuốc chữa cũng là điều nên làm.

Sự mới mẻ ở nhân tình

Đàn ông chưa nếm qua mùi vị ngoại tình sẽ không biết sức hút lớn nhất ở nhân tình chính là sự mới mẻ. Đây là điều đa phần đàn ông đều không thể tìm thấy trong hôn nhân lâu năm. Và người thứ ba luôn cao tay cho đàn ông cảm giác mới lạ, đánh thẳng vào nhược điểm của những người vợ ở nhà.

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Đàn ông chưa nếm qua mùi vị ngoại tình sẽ không biết sức hút lớn nhất ở nhân tình chính là sự mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sự mới mẻ trong ngoại tình chỉ là nhất thời, cũng như khi đàn ông trước khi lấy vợ. Chẳng có gì mới mà không có lúc cũ, cảm xúc lại là thứ dễ mai một theo thời gian nhất. Nhưng so với vợ, nhân tình lại là người phụ nữ thiếu đạo đức, phẩm hạnh hơn. Một người đàn ông khôn ngoan sẽ không bao giờ chọn nhân tình, ngay cả khi bản thân anh ta cũng từng là một kẻ phản bội.

Rạn nứt gia đình, có khoảng cách với vợ

Đây là một phần lý do khiến đàn ông ngoại tình. Nhiều người chồng cho rằng họ không tìm được sự đồng điệu trong giao tiếp hay quan điểm sống với vợ. Thậm chí, giữa vợ chồng có quá nhiều mâu thuẫn, khiến cả hai mệt mỏi khi bên nhau. Nhưng thay vì kiên nhẫn tìm cách giải quyết cùng vợ, họ lại lỡ sa vào ngoại tình.

Điều này chứng tỏ rằng nền tảng vợ chồng hạnh phúc, thấu hiểu đóng vai trò lớn trong việc phòng tránh ngoại tình. Tin tưởng, thấu hiểu, và không giấu giếm nhau bất kì điều gì sẽ cho vợ chồng những ranh giới nhất định trước việc ngoại tình.

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Đàn ông từng ngoại tình cũng cho rằng, bản chất của cánh mày râu là tham lam - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông từng ngoại tình cũng cho rằng, bản chất của cánh mày râu là tham lam. Bị đẩy vào tình cảnh khó khăn, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để giữ niềm tin trong hôn nhân, phản kháng lại cám dỗ. Họ cần sự giúp đỡ của vợ, họ cần vợ đứng về phía họ, kéo họ về với gia đình.

4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình

4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình

Thật sự, đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì? Họ có thấy tội lỗi không, có hoảng sợ hay lo lắng không? Hay là luôn nghĩ mình đúng, luôn không sợ mất gia đình?

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