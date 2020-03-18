Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’ phụ nữ giữ chỉ hại thân

Phụ nữ yêu 18/03/2020 05:11

Với một người đàn ông tệ, phụ nữ dù luyến tiếc quá khứ đến đâu cũng đừng cố giữ. Đã "hết hạn sử dụng" thì có giữ cũng chỉ hại thân, chẳng được gì.

Những kiểu đàn ông tệ hết thuốc chữa thế này, phụ nữ bỏ cũng đừng tiếc!

Ngoại tình quá nhiều lần

Phản bội đã là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân, huống hồ là phản bội nhiều lần. Khi đàn ông ngoại tình một lần, có thể là vì hiếu kỳ, sa ngã, thiếu phòng bị trước cám dỗ. Nhưng nếu đàn ông ngoại tình hai lần, ba lần… thì đó là sự lựa chọn của họ. Biết sai trái mà vẫn làm là thiếu bản lĩnh. Biết hậu quả khôn lường mà vẫn chọn là thiếu trách nhiệm. Không ai ép họ ngoại tình nhiều lần, mà là do họ kém cỏi không đủ bản lĩnh bảo vệ bản thân, gia đình.

dan ong te 1
Không ai ép họ ngoại tình nhiều lần, mà là do họ kém cỏi không đủ bản lĩnh bảo vệ bản thân, gia đình - Ảnh minh họa: Internetđ

Vì thế, kiểu đàn ông này, phụ nữ có cố gắng giữ cũng không được lợi gì, chỉ càng tốn thời gian, khiến bản thân khổ tâm, gia đình khốn đốn.

Vũ phu

Đàn ông chỉ có hai loại, một là không bao giờ đánh bạn dù chỉ một cái tát, và hai là đã đánh bạn rồi thì sẽ không thể thay đổi. Đàn ông một khi dùng vũ lực phản kháng lại bạn, có nghĩa là họ không sợ việc tổn thương cơ thể của bạn. Đối với kiểu đàn ông này, họ đã không xem trọng sự an toàn của bạn. Họ chỉ biết trút giận dữ, khó chịu lên bạn. Có lần một, sẽ có nhiều lần sau đó.

Bạn đừng nghĩ đàn ông vũ phu sẽ thay đổi nếu bạn cho họ cơ hội. Dùng vũ lực với người phụ nữ của mình sẽ trở thành thói quen của đàn ông, cực kì khó bỏ, thậm chí là không thể. Bạn tha thứ, chịu đựng ở bên người thế này thì chỉ tự làm khổ, làm đau bản thân.

Vô trách nhiệm

dan ong te 2
Ở bên cạnh đàn ông vô trách nhiệm, bạn luôn thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô trách nhiệm thường có nhiều kiểu, nhiều dấu hiệu. Cách để bạn nhận biết rõ ràng nhất là hãy nhìn vào bản thân mình. Đàn ông vô trách nhiệm sẽ khiến bạn phải khổ tâm nhiều, cả về vật chất và tinh thần. Họ không cho bạn được sự an toàn, luôn khiến bạn phải suy nghĩ, lo lắng. Họ không đủ bản lĩnh là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy cho bạn và gia đình. Bạn luôn phải chịu đựng một mình, không thể cậy dựa, nhờ vả.

Ở bên cạnh đàn ông vô trách nhiệm, bạn luôn thấy cô đơn. Đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất. Vì nếu biết nghĩ cho gia đình, có trách nhiệm với vợ con, đàn ông sẽ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, chủ động gánh vác gia đình.

“Nghiện”

Đàn ông chỉ cần dính vào một cái “nghiện” nào đó sẽ làm khổ vợ con. Dù là nghiện cờ bạc, rượu chè, ăn nhậu, hay chỉ đơn giản là nghiện game cũng sẽ dẫn đến việc vô trách nhiệm với gia đình.

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn đặt vợ con, gia đình lên hàng đầu. Ngược lại, đàn ông tệ sẽ coi trọng thứ mình “nghiện” hơn mọi thứ. Và tệ hơn, vì “nghiện” như thế mà họ làm ra những chuyện ảnh hưởng xấu đến gia đình. Chẳng hạn như, nếu nghiện rượu chè, đàn ông có thể gây họa khi say xỉn. Hay nếu nghiện game, đàn ông sẽ sống ảo, chi tiền không ngại tay để chơi.

dan ong te 3
Đàn ông chỉ cần dính vào một cái “nghiện” nào đó sẽ làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Với những cái “nghiện” của chồng, phụ nữ không thể ngăn được. Chỉ trừ khi đàn ông tình nguyện “cai nghiện” thì mới khả quan hơn. Vì thế, với kiểu đàn ông này, phụ nữ khó mà hy vọng.

5 cái ‘không’ khiến đàn ông từ yêu vợ tha thiết trở nên chán vợ ê chề

5 cái ‘không’ khiến đàn ông từ yêu vợ tha thiết trở nên chán vợ ê chề

Quả thật, giữ đàn ông không hề khó, chỉ cần bạn chân thành cho đàn ông những gì họ cần. Khiến đàn ông yêu bạn không bao giờ chán cũng chẳng khó, chỉ cần bạn đừng để những chữ "không" này tồn tại trong hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô trách nhiệm đàn ông ngoại tình đàn ông tồi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này