Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’ phụ nữ giữ chỉ hại thân

Phản bội đã là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân, huống hồ là phản bội nhiều lần. Khi đàn ông ngoại tình một lần, có thể là vì hiếu kỳ, sa ngã, thiếu phòng bị trước cám dỗ. Nhưng nếu đàn ông ngoại tình hai lần, ba lần… thì đó là sự lựa chọn của họ. Biết sai trái mà vẫn làm là thiếu bản lĩnh. Biết hậu quả khôn lường mà vẫn chọn là thiếu trách nhiệm. Không ai ép họ ngoại tình nhiều lần, mà là do họ kém cỏi không đủ bản lĩnh bảo vệ bản thân, gia đình.

Đàn ông chỉ có hai loại, một là không bao giờ đánh bạn dù chỉ một cái tát, và hai là đã đánh bạn rồi thì sẽ không thể thay đổi. Đàn ông một khi dùng vũ lực phản kháng lại bạn, có nghĩa là họ không sợ việc tổn thương cơ thể của bạn. Đối với kiểu đàn ông này, họ đã không xem trọng sự an toàn của bạn. Họ chỉ biết trút giận dữ, khó chịu lên bạn. Có lần một, sẽ có nhiều lần sau đó.

Vì thế, kiểu đàn ông này, phụ nữ có cố gắng giữ cũng không được lợi gì, chỉ càng tốn thời gian, khiến bản thân khổ tâm, gia đình khốn đốn.

Bạn đừng nghĩ đàn ông vũ phu sẽ thay đổi nếu bạn cho họ cơ hội. Dùng vũ lực với người phụ nữ của mình sẽ trở thành thói quen của đàn ông, cực kì khó bỏ, thậm chí là không thể. Bạn tha thứ, chịu đựng ở bên người thế này thì chỉ tự làm khổ, làm đau bản thân.

Vô trách nhiệm

Ở bên cạnh đàn ông vô trách nhiệm, bạn luôn thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô trách nhiệm thường có nhiều kiểu, nhiều dấu hiệu. Cách để bạn nhận biết rõ ràng nhất là hãy nhìn vào bản thân mình. Đàn ông vô trách nhiệm sẽ khiến bạn phải khổ tâm nhiều, cả về vật chất và tinh thần. Họ không cho bạn được sự an toàn, luôn khiến bạn phải suy nghĩ, lo lắng. Họ không đủ bản lĩnh là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy cho bạn và gia đình. Bạn luôn phải chịu đựng một mình, không thể cậy dựa, nhờ vả.

Ở bên cạnh đàn ông vô trách nhiệm, bạn luôn thấy cô đơn. Đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất. Vì nếu biết nghĩ cho gia đình, có trách nhiệm với vợ con, đàn ông sẽ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, chủ động gánh vác gia đình.

“Nghiện”

Đàn ông chỉ cần dính vào một cái “nghiện” nào đó sẽ làm khổ vợ con. Dù là nghiện cờ bạc, rượu chè, ăn nhậu, hay chỉ đơn giản là nghiện game cũng sẽ dẫn đến việc vô trách nhiệm với gia đình.

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn đặt vợ con, gia đình lên hàng đầu. Ngược lại, đàn ông tệ sẽ coi trọng thứ mình “nghiện” hơn mọi thứ. Và tệ hơn, vì “nghiện” như thế mà họ làm ra những chuyện ảnh hưởng xấu đến gia đình. Chẳng hạn như, nếu nghiện rượu chè, đàn ông có thể gây họa khi say xỉn. Hay nếu nghiện game, đàn ông sẽ sống ảo, chi tiền không ngại tay để chơi.

Đàn ông chỉ cần dính vào một cái “nghiện” nào đó sẽ làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Với những cái “nghiện” của chồng, phụ nữ không thể ngăn được. Chỉ trừ khi đàn ông tình nguyện “cai nghiện” thì mới khả quan hơn. Vì thế, với kiểu đàn ông này, phụ nữ khó mà hy vọng.