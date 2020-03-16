Có những kiểu đàn ông có bỏ đi cũng chẳng thấy tiếc

Phụ nữ yêu 16/03/2020 05:20

Thanh xuân của phụ nữ như hoa, có lúc nở rộ có khi lụi tàn. Hoa đương đẹp thì phải dành cho người xứng đáng nâng niu. Có những kiểu đàn ông tệ, chỉ lãng phí tháng năm rực rỡ của phụ nữ.

Nếu từng gặp những kiểu đàn ông tệ này, phụ nữ có bỏ cũng đừng tiếc.

Người sẵn sàng bỏ rơi khi bạn cần họ nhất

Người đàn ông này sẽ có nhiều lần tổn thương bạn. Vì mỗi lần bạn cần, anh ấy đều không xuất hiện. Rồi lại tha thứ vì những lý do anh ta đưa ra. Bạn cho rằng những lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ khiến mọi chuyện về sau thay đổi. Nhưng rõ ràng, bạn luôn cô đơn khi cần anh ta nhất. Bạn luôn bị anh ta bỏ rơi vì những mối quan hệ khác.

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Bạn ơi, phụ nữ chúng ta chỉ có vài năm xuân thì đẹp đẽ nhất, sao lại dành cho người chỉ thích bỏ rơi mình? - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ơi, phụ nữ chúng ta chỉ có vài năm xuân thì đẹp đẽ nhất, sao lại dành cho người chỉ thích bỏ rơi mình? Đừng tha thứ khi bản thân là người bị bỏ quên quá nhiều lần.

Một kẻ chỉ biết nghe lời mẹ, bạn hãy suy nghĩ lại

Người đàn ông tốt thì ắt sẽ hiếu thuận với mẹ. Nhưng vì lời của mẹ mà tổn thương bạn, chuyện gì cũng để mẹ quyết… thì nên suy nghĩ. Vì bạn đâu cần phải đứng giữa để anh ta lựa chọn mẹ hay tình yêu. Và dù sao thì bạn cũng cần được nâng niu, được bảo vệ. Bạn không đáng bị đem ra so sánh, để bất kì ai suy xét buông hay bỏ, trân quý hay không.

Nếu người đàn ông ấy đứng về phía mẹ và thương tổn bạn, hãy chọn ra đi và không quay đầu lại. Đừng chần chừ hỏi xem anh ta thương bạn nhiều hay chỉ muốn nghe lời mẹ. Chỉ cần là người làm bạn tổn thương, dù thế nào cũng đừng nhân nhượng.

Người xem bạn là kẻ qua đường, chưa từng mong lâu dài

Cơ thể, tuổi thanh xuân này của bạn là do cha mẹ cho, đâu thể là tạm bợ với bất kì ai? Người đàn ông ấy đâu là phải kẻ tài giỏi hiển hách, là ngôi sao sáng nhất. Hóa ra anh ta cũng chỉ là một người đào hoa thích những tình yêu ngắn hạn.

Thanh xuân của phụ nữ như hoa, có lúc nở rộ có khi lụi tàn. Hoa đương đẹp thì phải dành cho người xứng đáng nâng niu, không phải để kẻ thích vui đùa chốc lát. Đừng để sau này bạn lại tiếc nuối, vì ở những năm tháng đẹp đẽ nhất đã dành thời gian cho kẻ vô tình.

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Vì những ai chỉ cần bạn một lúc chỉ xứng đáng một cái liếc nhìn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì những ai chỉ cần bạn một lúc chỉ xứng đáng một cái liếc nhìn của bạn. Vì những ai chỉ vui đùa thể xác, không đáng để bạn dành cả đời để yêu thương.

Kẻ điên cuồng vì bạn

Phụ nữ chỉ nên cần một người yêu mình vửa đủ. Trong tình yêu, chỉ cần một chữ “đủ”. Vì thế, nếu gặp một ai đó quá yêu bạn, tới mức điên cuồng, thì hãy suy nghĩ lại.

Vì có lẽ tình yêu của anh ta chỉ là sự chiếm hữu, như muốn giữ một món đồ ở bên, như yêu thích không muốn ai chạm vào. Anh ta sẽ không cho bạn cuộc sống riêng tư, không muốn bạn ở bên người khác. Tình yêu như thế sẽ giam cầm bạn trong mệt mỏi. Tình cảm như thế chỉ khiến bạn dần héo mòn.

Người nói yêu nhưng “đứng núi này trông núi kia”

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Người không biết quý trọng những gì mình đang có sẽ càng muốn có nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người không biết quý trọng những gì mình đang có sẽ càng muốn có nhiều hơn. Anh ta dù nói yêu bạn nhưng vẫn ngó nghiêng những người phụ nữ khác. Anh ta dù cho bạn một vị thế người yêu hay vợ nhưng vẫn muốn thử thách chinh phục kẻ khác. Người đàn ông thế này chỉ đang chờ thời cơ đủ chín muồi để phản bội, để vui chơi qua đường.

Phụ nữ ở đời, dù tốn bao thời gian cũng phải chọn được người xem mình là duy nhất, chứ không phải là thứ nhất. Những kiểu đàn ông tệ chỉ đến với bạn một lúc để rời đi, thì có bỏ cũng chẳng tiếc đâu!

Trong hôn nhân, phụ nữ nên biết 2 từ, đàn ông nên học 2 chữ

Trong hôn nhân, phụ nữ nên biết 2 từ, đàn ông nên học 2 chữ

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ phải biết 2 từ, đàn ông phải học được 2 chữ. Nếu không, năm dài tháng rộng, chuyện đời khó đoán, vợ chồng khó giữ được nhau.

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