Trong hôn nhân, phụ nữ nên biết 2 từ, đàn ông nên học 2 chữ

Phụ nữ yêu 11/03/2020 05:28

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ phải biết 2 từ, đàn ông phải học được 2 chữ. Nếu không, năm dài tháng rộng, chuyện đời khó đoán, vợ chồng khó giữ được nhau.

Nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn ông có hai chữ phải học, phụ nữ có 2 từ nhất định phải biết. 

Vợ tào khang là duy nhất

Đàn ông ra ngoài gặp nhiều người phụ nữ đẹp, nhưng chỉ duy nhất vợ là hiểu mình. Đàn ông có tiền muốn gì cũng mua được, chỉ không mua nổi người bên mình lúc trắng tay. Đàn ông có thể có hàng dài cô bồ đủ sắc đủ vị, nhưng chỉ duy nhất một người vợ sẽ là bạn đời, là mẹ của các con.

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Phụ nữ lấy chồng phải học trăm chuyện, đàn ông lấy vợ chỉ cần học hai chữ "biết ơn" - Ảnh minh họa: Internet

Khi chưa lấy vợ, đàn ông học cách cưa cẩm, theo đuổi, lấy lòng người phụ nữ mình say mê. Khi lấy vợ, đàn ông chẳng cần quá nhiều để rước một người phụ nữ về làm vợ của mình, làm con dâu của cha mẹ mình. Khi có con, đàn ông chẳng cần tốn công sinh nở, hy sinh nhan sắc và thời gian. Khi đã có một gia đình đủ đầy, không phải đàn ông nào cũng biết vun vén, chăm sóc cùng vợ.

Phụ nữ lấy chồng phải học trăm chuyện, đàn ông lấy vợ chỉ cần học hai chữ "biết ơn". Vì vợ là người hy sinh nhiều nhất, là người đáng được nhận lời biết ơn, trân trọng từ đàn ông nhất. Vì đến cuối đời, đàn ông vẫn sẽ nợ vợ hai chữ "cảm ơn".

Đàn ông không hoàn hảo đâu

Phụ nữ khi lấy chồng ít nhiều đều vỡ mộng với người đàn ông mình chọn. Chẳng trách phụ nữ ảo vọng quá lớn, chỉ có thể trách hôn nhân quá thực tế, còn đàn ông vốn chẳng ai hoàn hảo. Khi chưa là người thân, đàn ông ai cũng chỉn chu, ga lăng, giỏi chăm sóc. Nhưng khi đã là người một nhà, có ông chồng nào lại không có thói hư tật xấu?

Nhưng phụ nữ ơi, hôn nhân không phải là nơi cung điện nhiều màu sắc hoàn hảo. Hôn nhân hạnh phúc không chỉ có vỏ bề ngoài để người đời ngưỡng mộ. Chồng của người khác bạn nhìn thấy giỏi vậy, tốt vậy, liệu có thể biết họ có những khuyết điểm nào không? Còn chồng bạn, bạn chỉ thấy những gì chưa tốt, không hài lòng, nhưng liệu có biết người khác cũng chỉ thấy những điểm tốt của anh ấy?

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Cốt lõi của hôn nhân viên mãn không phải là hai chữ "hoàn hảo", mà là "thích hợp", là "chấp nhận" - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, không ai sinh ra là hoàn hảo. Cốt lõi của hôn nhân viên mãn không phải là hai chữ "hoàn hảo", mà là "thích hợp", là "chấp nhận". Anh ấy chưa hoàn hảo vài điểm, nhưng bạn đã chọn anh ấy vì những điểm tốt thế nào? Bạn đã chọn anh ấy vì tình yêu, vì chính anh ấy, vì cả hai bên nhau đã từng rất thoải mái. Thế thì đừng bao giờ quên những điều đó, mỗi ngày hãy học cách nhắc nhở bản thân như thế.

Nếu bạn muốn hôn nhân hạnh phúc thì đừng đòi hỏi quá nhiều. Hãy nhìn vào những điểm tốt của bạn đời, hãy tập yêu thương những gì còn thiếu sót của anh ấy. Hôn nhân là cả hai người cùng bước, cùng chạy, cùng dừng lại. Tình yêu lớn nhất trong hôn nhân chính là tập thương nhau như người thân, chấp nhận và cùng nhau hoàn thiện.

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Để hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng bên nhau cả đời thì lại cần rất nhiều sự cố gắng, thấu hiểu, sẻ chia và bao dung dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng lấy nhau chỉ cần một tình yêu đủ lớn, một đám cưới đủ ấm áp, một tờ giấy kết hôn đủ danh chính ngôn thuận. Nhưng để hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng bên nhau cả đời thì lại cần rất nhiều sự cố gắng, thấu hiểu, sẻ chia và bao dung dành cho nhau. Hôn nhân không phải là bức họa đẹp để người khác ngắm nhìn, mà là một chặng đường bạn muốn đi, cùng đi, hạnh phúc khi đi và không bao giờ từ bỏ.

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Một người vợ khôn ngoan, khéo léo sẽ không bao giờ làm những việc này. Vì họ hiểu đàn ông dẫu sắt đá, lạnh lùng thế nào cũng sẽ tổn thương sâu sắc.

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