7 hành động vô tình của vợ nhưng lại tổn thương chồng sâu sắc, đẩy hôn nhân vào ngõ cụt

Đàn ông luôn biết phụ nữ là sinh vật cảm tính, hay thái quá cảm xúc. Nhưng họ sẽ tổn thương nếu bạn làm quá cảm xúc nhưng lại cùng lúc tổn thương họ. Những hành động khi bạn không kiểm soát được bản thân, như trả lời cộc lốc, dùng nước mắt để chiến tranh lạnh, phóng đại cảm xúc tiêu cực… đều vô tình khiến đàn ông thấy mệt mỏi.

Người vợ khôn ngoan dẫu vô tư thế nào cũng không làm những việc này để hôn nhân rơi vào bế tắc.

Nhiều người vợ sai lầm khi nghĩ chồng sẽ thay đổi khi bị vợ chế nhạo. Phụ nữ xem đó là hành động trêu tức, khiêu khích nhưng thật ra lại khiến chồng tổn thương vô cùng. Đàn ông có tự trọng cao, họ sẽ thấy không được tôn trọng, từ đó sẽ mất lòng tin cùng yêu thương dành cho vợ.

Kỳ thực, cảm xúc là điều bạn có thể bộc lộ tự nhiên khi bên chồng, nhưng đừng để nó kiểm soát lời nói, hành động của bạn mà khiến chồng tổn thương. Đại kỵ nhất trong hôn nhân là nói những lời mà bản thân sau khi bình tĩnh không thể cứu vãn được. Phụ nữ muốn giữ chồng thì phải biết giữ miệng đầu tiên.

Áp chế uy lực làm cha của chồng

Đây là điều làm đàn ông cảm thấy khó chấp nhận nhất. Làm mờ nhạt đi hình ảnh người cha trong lòng con của đàn ông sẽ khiến họ thấy bị hạ thấp giá trị. Và bạn sẽ khiến con cảm thấy chúng có một người cha kém cỏi, không được tôn trọng trong gia đình.

Khi bạn cho chồng quyền làm cha, anh ấy sẽ càng quý trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Những hành động như bạn phủ nhận quyết định của chồng trước mặt con, đứng về phía con khi chồng đang muốn dạy dỗ chúng… vô tình sẽ làm mâu thuẫn vợ chồng ngày một lớn.

Ngược lại, khi bạn cho chồng quyền làm cha, anh ấy sẽ càng quý trọng bạn. Đồng thời có được sức ảnh hưởng lớn của chồng, bạn cũng dễ dạy dỗ con hơn.

Tán tỉnh đàn ông khác

Với đàn ông, phản bội là sự tổn thương cực kì lớn. Dù bạn chưa ngoại tình, chỉ mới tán tỉnh đàn ông khác cũng khiến chồng thấy xấu hổ, kém cỏi. Ý nghĩa cao nhất của hôn nhân là lòng chung thủy tuyệt đối. Chỉ cần lờ mờ có sự xuất hiện của người khác cũng đã khiến đối phương và hôn nhân bị thương tổn. Một người vợ thông minh sẽ không dại dột làm điều này.

Tránh né giải quyết các vấn đề

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc thì đừng né tránh những vấn đề âm thầm nảy sinh trong hôn nhân. Dồn nén những ấm ức trong lòng chỉ khiến cả hai thấy mệt mỏi. Đối mặt và giải quyết những vấn đề mới là cách giữ hạnh phúc gia đình. Vì thế, dù có mâu thuẫn lớn thế nào, có nhiều vấn đề ra sao thì bạn vẫn phải cùng chồng giải quyết từng chuyện. Đừng né tránh, sẽ khiến chồng có cảm giác bạn không tôn trọng họ, không quý trọng hôn nhân.

Ghen tị với hôn nhân của người khác

Đừng bỏ qua những điều tốt đẹp ở chồng, vì đó mới là người bạn đời của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ thấy tổn thương khi phụ nữ ghen tị với cuộc hôn nhân của người khác. Vì điều đó đồng nghĩa với việc phụ nữ đang bất mãn với cuộc hôn nhân của bản thân. Và việc so sánh, ghen tị này của bạn cũng không khiến hôn nhân trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế, hãy tập trung vào chồng và cuộc sống gia đình của mình. Đừng bỏ qua những điều tốt đẹp ở chồng, vì đó mới là người bạn đời của bạn.

Phủ nhận đam mê hay niềm tin của chồng

Mỗi người đều có niềm tin, đam mê riêng. Đó là lý tưởng, quan niệm sống của từng người. Và nếu bạn yêu thương, tôn trọng anh ấy thì đừng phủ nhận những điều đó. Đặc biệt là khi chồng làm sai điều gì đó, đừng phủ nhận những gì thuộc về niềm tin hay lý tưởng sống của chồng. Bởi đàn ông muốn được tôn trọng, và người vợ khôn ngoan thì luôn học cách chấp nhận chồng.