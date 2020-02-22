7 hành động vô tình của vợ nhưng lại tổn thương chồng sâu sắc, đẩy hôn nhân vào ngõ cụt

Phụ nữ yêu 22/02/2020 05:20

Một người vợ khôn ngoan, khéo léo sẽ không bao giờ làm những việc này. Vì họ hiểu đàn ông dẫu sắt đá, lạnh lùng thế nào cũng sẽ tổn thương sâu sắc.

Người vợ khôn ngoan dẫu vô tư thế nào cũng không làm những việc này để hôn nhân rơi vào bế tắc.

Làm quá cảm xúc

Đàn ông luôn biết phụ nữ là sinh vật cảm tính, hay thái quá cảm xúc. Nhưng họ sẽ tổn thương nếu bạn làm quá cảm xúc nhưng lại cùng lúc tổn thương họ. Những hành động khi bạn không kiểm soát được bản thân, như trả lời cộc lốc, dùng nước mắt để chiến tranh lạnh, phóng đại cảm xúc tiêu cực… đều vô tình khiến đàn ông thấy mệt mỏi.

vo khon ngoan 1
Kỳ thực, cảm xúc là điều bạn có thể bộc lộ tự nhiên khi bên chồng, nhưng đừng để nó kiểm soát lời nói, hành động của bạn mà khiến chồng tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, cảm xúc là điều bạn có thể bộc lộ tự nhiên khi bên chồng, nhưng đừng để nó kiểm soát lời nói, hành động của bạn mà khiến chồng tổn thương. Đại kỵ nhất trong hôn nhân là nói những lời mà bản thân sau khi bình tĩnh không thể cứu vãn được. Phụ nữ muốn giữ chồng thì phải biết giữ miệng đầu tiên.

Chế nhạo chồng

Nhiều người vợ sai lầm khi nghĩ chồng sẽ thay đổi khi bị vợ chế nhạo. Phụ nữ xem đó là hành động trêu tức, khiêu khích nhưng thật ra lại khiến chồng tổn thương vô cùng. Đàn ông có tự trọng cao, họ sẽ thấy không được tôn trọng, từ đó sẽ mất lòng tin cùng yêu thương dành cho vợ.

Áp chế uy lực làm cha của chồng

Đây là điều làm đàn ông cảm thấy khó chấp nhận nhất. Làm mờ nhạt đi hình ảnh người cha trong lòng con của đàn ông sẽ khiến họ thấy bị hạ thấp giá trị. Và bạn sẽ khiến con cảm thấy chúng có một người cha kém cỏi, không được tôn trọng trong gia đình.

vo khon ngoan 2
Khi bạn cho chồng quyền làm cha, anh ấy sẽ càng quý trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Những hành động như bạn phủ nhận quyết định của chồng trước mặt con, đứng về phía con khi chồng đang muốn dạy dỗ chúng… vô tình sẽ làm mâu thuẫn vợ chồng ngày một lớn.

Ngược lại, khi bạn cho chồng quyền làm cha, anh ấy sẽ càng quý trọng bạn. Đồng thời có được sức ảnh hưởng lớn của chồng, bạn cũng dễ dạy dỗ con hơn.

Tán tỉnh đàn ông khác

Với đàn ông, phản bội là sự tổn thương cực kì lớn. Dù bạn chưa ngoại tình, chỉ mới tán tỉnh đàn ông khác cũng khiến chồng thấy xấu hổ, kém cỏi. Ý nghĩa cao nhất của hôn nhân là lòng chung thủy tuyệt đối. Chỉ cần lờ mờ có sự xuất hiện của người khác cũng đã khiến đối phương và hôn nhân bị thương tổn. Một người vợ thông minh sẽ không dại dột làm điều này.

Tránh né giải quyết các vấn đề

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc thì đừng né tránh những vấn đề âm thầm nảy sinh trong hôn nhân. Dồn nén những ấm ức trong lòng chỉ khiến cả hai thấy mệt mỏi. Đối mặt và giải quyết những vấn đề mới là cách giữ hạnh phúc gia đình. Vì thế, dù có mâu thuẫn lớn thế nào, có nhiều vấn đề ra sao thì bạn vẫn phải cùng chồng giải quyết từng chuyện. Đừng né tránh, sẽ khiến chồng có cảm giác bạn không tôn trọng họ, không quý trọng hôn nhân.

Ghen tị với hôn nhân của người khác

vo khon ngoan 3
Đừng bỏ qua những điều tốt đẹp ở chồng, vì đó mới là người bạn đời của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ thấy tổn thương khi phụ nữ ghen tị với cuộc hôn nhân của người khác. Vì điều đó đồng nghĩa với việc phụ nữ đang bất mãn với cuộc hôn nhân của bản thân. Và việc so sánh, ghen tị này của bạn cũng không khiến hôn nhân trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế, hãy tập trung vào chồng và cuộc sống gia đình của mình. Đừng bỏ qua những điều tốt đẹp ở chồng, vì đó mới là người bạn đời của bạn.

Phủ nhận đam mê hay niềm tin của chồng

Mỗi người đều có niềm tin, đam mê riêng. Đó là lý tưởng, quan niệm sống của từng người. Và nếu bạn yêu thương, tôn trọng anh ấy thì đừng phủ nhận những điều đó. Đặc biệt là khi chồng làm sai điều gì đó, đừng phủ nhận những gì thuộc về niềm tin hay lý tưởng sống của chồng. Bởi đàn ông muốn được tôn trọng, và người vợ khôn ngoan thì luôn học cách chấp nhận chồng.

10 điều bất kỳ người vợ nào cũng mong muốn ở chồng mình

10 điều bất kỳ người vợ nào cũng mong muốn ở chồng mình

Phụ nữ không thích 1 người đàn ông lười biếng, nhất là không biết đỡ đần vợ, chỉ biết nằm xem điện thoại, đọc báo và xem ti vi. Họ cũng mong muốn có được người chồng tử tế, tốt bụng.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ hôn nhân hạnh phúc giữ chồng vợ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này