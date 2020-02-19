5 dấu hiệu vợ không còn cần chồng, đàn ông nên cẩn thận

Phụ nữ yêu 19/02/2020 05:00

Phụ nữ khi yêu thì hay cậy dựa, "lắm chuyện", nhiều lời, thậm chí là "phiền phức". Ngược lại, phụ nữ hết yêu thì đơn giản lắm, chỉ có hai từ thôi, là bất cần.

Không còn càm ràm

Đặc điểm dễ nhận thấy của phụ nữ hết yêu, không còn cần chồng nữa chính là im lặng hơn. Nếu bạn về trễ, cô ấy cũng không trách móc. Nếu bạn vứt quần áo lung tung, cô ấy cũng không càm ràm. Thường thì cô ấy sẽ nói đủ chuyện với bạn, dù bạn có không chăm chú nghe cô ấy cũng không dừng lại. Nhưng giờ, dù bạn có hỏi cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa.

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Phụ nữ chỉ nói nhiều khi họ còn thương, còn để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ nói nhiều khi họ còn thương, còn để tâm. Một khi họ im lặng thì có nghĩa là không quan tâm, không cần bạn nữa.

Không còn cần sự giúp đỡ của chồng

Phụ nữ chỉ yêu cầu sự giúp đỡ từ chồng khi họ muốn có người dựa vào, bảo vệ  họ. Dù rằng sẽ có lúc bạn thấy phiền phức khi nghe vợ nhờ giúp đỡ, nhưng đó là vì họ coi trọng bạn. Khi phụ nữ còn cần bạn, là bạn còn quan trọng với họ. Nhưng nếu dù làm gì họ cũng không cần sự giúp đỡ của bạn thì có nghĩa là đàn bà không cần chồng nữa. Phụ nữ tự làm, tự trông cậy vào bản thân khi họ đã thôi chờ mong, hy vọng vào chồng. Sự bất lực, tuyệt vọng sẽ mài mòn đi tình cảm của họ.

Nếu cứ lơ là vợ thì sẽ có ngày đàn ông thấy sự thảnh thơi khi vợ không cần mình còn đáng sợ hơn bao giờ hết.

Không quan tâm chồng đi đâu, làm gì

Nhiều ông chồng thường cho rằng vợ quá phiền phức khi luôn hỏi họ đi đâu, làm gì, với ai. Đàn ông thấy mất tự do. Nhưng hôn nhân chính là yên ổn hạnh phúc phải đi kèm với trách nhiệm ràng buộc. Đàn ông cứ muốn tự do làm gì thì làm, không muốn vợ biết thì hạnh phúc cũng khó giữ được.

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Phụ nữ chỉ để tâm khi họ còn tình cảm, còn mong ngóng chồng về - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ để tâm khi họ còn tình cảm, còn mong ngóng chồng về. Còn khi họ chẳng cần biết bạn đi đâu, làm gì, với ai, bao giờ về… thì có lẽ bạn cũng chẳng còn quan trọng với họ. Họ không cần bạn, nên bạn làm gì họ cũng chẳng để tâm.

Chỉ tập trung vào công việc, con cái

Một người vợ hết thương chồng sẽ tập trung hơn vào công việc và con cái. Thay vì dành thời gian hỏi chồng đang ở đâu, bao giờ về, họ sẽ dạy con học, chơi cùng con. Thay vì tranh cãi, giận hờn với chồng, họ sẽ lao vào kiếm tiền.

Phụ nữ một khi không còn tìm được cảm giác an toàn ở chồng, họ sẽ muốn độc lập, chỉ cần tiền và con cái. Với người phụ nữ này, chồng không còn quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao.

Nếu đến một lúc bạn nói lời chia tay với vợ, cô ấy cũng bình thản ký vào đơn ly hôn với bạn. Vì đã từ lâu học cuộc sống độc lập kiếm tiền và nuôi dạy con cái, cô ấy đã tự hạnh phúc với cuộc sống riêng không cần bạn.

Không có chồng ở bên cũng không buồn bã

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Dấu hiệu rõ nhất ở phụ nữ hết yêu, không còn cần chồng chính là dù không có chồng ở bên họ cũng không buồn bã, tủi thân hay trách móc - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu rõ nhất ở phụ nữ hết yêu, không còn cần chồng chính là dù không có chồng ở bên họ cũng không buồn bã, tủi thân hay trách móc. Vì họ không thấy buồn khi bạn đi xa, vì họ không cần và yêu bạn nhiều như trước. Nên dù bạn có ở bên hay không, với họ cũng không còn là vấn đề lớn.

Phụ nữ khi yêu thì hay cậy dựa, “lắm chuyện”, thậm chí là “phiền phức”. Nhưng nếu bạn yêu vợ, bạn sẽ thấy đó là cách cô ấy muốn bạn yêu chiều, nhường nhịn. Ngược lại, phụ nữ hết yêu thì đơn giản lắm, chỉ hai từ thôi, là bất cần.

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