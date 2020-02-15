Đây có thể là những tin nhắn khiến đàn ông có vợ hối hận về sau. Vì gửi những kiểu tin nhắn này sẽ mang đến những tai họa tiềm tàng trong hôn nhân.

Nếu gửi những kiểu tin nhắn này khi độc thân, đàn ông chẳng có “tội” gì. Nhưng khi đàn ông có vợ thì đây là những tin nhắn “đại kỵ” một lần cũng không được gửi. Nhắn tin với người yêu cũ Đây là người từng đặc biệt với đàn ông. Đôi khi, bạn vẫn tò mò liệu cô ấy đã sống thế nào, hoặc muốn nhắn một lời hỏi thăm. Nhưng bạn nên nhớ, người yêu cũ là nhân tố dễ gây bão giông cho gia đình của bạn nhất. Với vợ, người yêu cũ của chồng là điều gì đó họ không muốn xuất hiện trong hôn nhân, thậm chí là cực kì ghét. Huống hồ, tình cũ không rủ cũng đến, đàn ông có gia đình nên biết “giữ thân” vì vợ con.

Khi đàn ông có vợ thì đây là những tin nhắn “đại kỵ” một lần cũng không được gửi - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, nếu đàn ông thương vợ, nghĩ cho hạnh phúc gia đình thì nên tránh xa người yêu cũ, một lời nhắn chủ động cũng không nên. Phàn nàn về vợ Hôn nhân là chuyện riêng tư của hai vợ chồng. Nếu bạn muốn nhắn tin về vợ, thì chỉ nên nói những điều vui vẻ, hài lòng. Có thể bạn sẽ nghĩ than vãn về vợ với người khác sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng đây là hành động tổn thương vợ mà đàn ông thường không hay biết. Vì những gì bạn nói có thể đến tai cô ấy bất cứ lúc nào. Khi ấy, bạn không chỉ làm vợ buồn, còn tự đánh mất hình ảnh người chồng tốt, thấu hiểu, thậm chí sẽ để lại ấn tượng xấu với người khác.

Nhắn quá nhiều cho bạn bè Sẽ không tốt nếu bạn gửi nhiều tin nhắn cho bạn bè hơn cho vợ. Vì như thế có nghĩa là bạn đang dành nhiều quan tâm và thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Và trong hôn nhân, đây sẽ là điều âm thầm làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Những tin nhắn bí mật Nếu có những tin nhắn bí mật thì chứng tỏ bạn đang làm điều không đúng với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Dù rằng trong hôn nhân cũng nên có vài điều bí ẩn, giữ một phần cho riêng mình cũng tốt. Nhưng nếu có những tin nhắn bí mật thì chứng tỏ bạn đang làm điều không đúng với đối phương. Vì thông thường những tin nhắn giấu giếm sẽ nảy sinh hiểu lầm giữa vợ chồng, thậm chí là kẽ hở để người thứ ba xen vào. Cãi nhau qua tin nhắn Khi vợ chồng cãi nhau, cấm kị nhất là nhắn tin. Khi không đối mặt với nhau, bạn sẽ khó kiềm nén cảm xúc và dễ làm tổn thương đối phương. Nếu chưa thể gặp mặt nhau, hãy bình tĩnh suy nghĩ, hơn là nhắn tin. Đối mặt với nhau để trực tiếp giải quyết vấn đề mới là cách tốt nhất. Nhắn tin tán tỉnh Đây là hành động của người chồng không có trách nhiệm với gia đình. Khi đã kết hôn, người duy nhất bạn có thể tán tỉnh chính là vợ. Một tin nhắn tán tỉnh người phụ nữ khác cũng có thể là hành động ngoại tình. Vì thế, trước khi tạo cơ hội cho bản thân ngoại hình, hãy chấm dứt ngay từ đầu. Gửi “ảnh nóng” Một người đàn ông có vợ thông minh sẽ có trách nhiệm và biết gìn giữ gia đình, dù là chỉ qua phương thức nhắn tin đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Hãy nhớ rằng thời đại kỹ thuật số này, không có thông tin nào là của riêng bạn. Chỉ cần bạn đưa thông tin lên mạng, bạn hoàn toàn có thể bị xâm nhập, tấn công. Nếu bạn muốn chia sẻ hình ảnh thân mật với vợ, hãy chọn thời điểm, và đừng thông qua tin nhắn. Một người đàn ông có vợ thông minh sẽ có trách nhiệm và biết gìn giữ gia đình, dù là chỉ qua phương thức nhắn tin đơn giản.

5 hành động chứng tỏ đàn ông đang ghen ‘điên cuồng’ nhưng không chịu nói ra Không phải người đàn ông ghen tuông nào cũng bộc lộ ra mặt. Vì có khi dù đang ghen “phát điên” lên được, đàn ông cũng không thể hiện gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-kieu-tin-nhan-dan-ong-co-vo-mot-lan-gui-tai-hoa-lien-toi-350542.html