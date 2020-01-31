5 hành động chứng tỏ đàn ông đang ghen ‘điên cuồng’ nhưng không chịu nói ra

Thay vì mọi ngày không để ý bạn ra ngoài mặc gì, tô màu son gì, giờ anh ấy lại chú ý nhiều hơn. Nếu bạn mặc bộ váy ngắn hơn mọi lần, anh ấy sẽ lập tức thắc mắc. Nếu bạn tô một màu son quyến rũ hơn, anh ấy cũng không bỏ qua. Hoặc anh ấy sẽ để ý xem bạn nhắn tin với ai, gọi điện cho ai...

Nếu tinh mắt để ý những hành động này, bạn sẽ biết liền đàn ông ghen vì yêu bạn hay không.

Đàn ông thường im lặng vì nhiều lý do. Nhưng ghen tuông cũng là một lý do để đàn ông im lặng. Đây có thể là dấu hiệu đàn ông ghen “ngầm”. Dù không nói ra, nhưng họ đang âm thầm khó chịu, không biết phải bày tỏ sự ghen tuông của mình thế nào cho đúng mực, làm sao để thật “đàn ông” trong mắt bạn.

Sự để ý này có thể chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không bày tỏ gì rõ ràng. Nhưng chắc chắn đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen vì bạn. Anh ấy sợ bạn xinh đẹp hơn để người đàn ông nào đó chú ý. Anh ấy sợ bạn đang nói chuyện với người khác phái nào đó. Vì ghen nên muốn biết, vì ghen nên hay hỏi và để ý.

Đàn ông im lặng khi ghen tuông là vì vướng mắc một hành động nào đó của bạn. Có thể vì thấy bạn khá thân mật với một đồng nghiệp nam nào đó, hay cử chỉ vui vẻ với người bạn cũ lâu ngày không gặp. Và anh ấy im lặng là vì giận hờn nhưng không biết phải thể hiện thế nào. Lúc này, bạn nên tinh ý để nhận biết sự bất an của người đàn ông bên cạnh.

Đăng tải nội dung tâm trạng trên mạng

Đàn ông im lặng khi ghen tuông là vì vướng mắc một hành động nào đó của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng như phụ nữ, nếu quá giận hờn, khó chịu thì sẽ tìm đến mạng xã hội để giải tỏa. Nếu anh ấy là một người ít sử dụng mạng xã hội, thì một nội dung khá tâm trạng sẽ thể hiện cảm giác của anh ấy hiện tại. Đó có thể là một bản tình ca buồn, hay ca khúc với lời ca sầu não. Lời bài hát đôi khi sẽ thể hiện một phần tâm trạng của anh ấy hiện tại.

Tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn ghen tuông của đàn ông. Không còn im lìm giữ kín, hay gián tiếp thể hiện qua điều gì, họ trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn có giao tiếp với người đàn ông khác.

Dù bạn chỉ nói chuyện bình thường với người khác giới, nhưng nếu đó là đối tượng đáng nghi thì anh ấy vẫn thấy khó chịu. Anh ấy có thể thở dài, mặt mày bực tức, hoặc có những hành động không giống như bình thường. Bạn đừng thấy không vui, vì có lẽ anh ấy chỉ đang ghen tuông nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào để bạn biết.

Tìm cớ để bạn không thể ra ngoài với người đàn ông khác

Người ta hay nói, đàn bà ghen mới đáng sợ, nhưng thực tế đàn ông cũng không kém gì - Ảnh minh họa: Internet

Dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, anh ấy cũng không muốn bạn đi cùng. Vì đây có thể là đối tượng anh ấy thấy hoài nghi, không an toàn. Hành động này thể hiện cơn ghen thật sự không hề nhỏ của đàn ông. Anh ấy đã dùng hành động dứt khoát để thể hiện sự ghen tuông của mình.

Người ta hay nói, đàn bà ghen mới đáng sợ, nhưng thực tế đàn ông cũng không kém gì. Chỉ khác là, đàn ông ghen thì hay im lặng, thể hiện bằng cử chỉ, điệu bộ. Nhưng cơn ghen của họ cũng không khác gì phụ nữ, sẵn sàng “bùng nổ” nếu kìm nén quá lâu. Một người đàn bà thông minh sẽ “bắt mạch” đúng cơn ghen của chồng, để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an trong anh ấy.