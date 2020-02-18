3 điều vợ khôn ngoan đặc biệt luôn làm, vì đó chính là chìa khóa giữ lửa hôn nhân

Phụ nữ yêu 18/02/2020 05:05

Người vợ khôn ngoan đặc biệt luôn làm những việc này. Vì đây là chìa khóa vàng giữ lửa cho hôn nhân, giữ đàn ông luôn khao khát bạn.

Người vợ khôn ngoan không hẳn ưu tú, nổi bật nhất, nhưng họ luôn có cách để giữ chồng không ngừng khao khát vợ, giữ lửa hôn nhân không giây nào lụi tàn.

Chăm sóc ngoại hình

Nhiều phụ nữ có suy nghĩ khi có chồng rồi thì không cần làm đẹp. Hầu hết đều cho rằng “chồng con rồi làm đẹp chi nữa?”.

Hoặc nhịp sống hằng ngày quá tất bật với cơm áo gạo tiền, chăm sóc gia đình khiến phụ nữ không còn thời gian để đầu tư cho nhan sắc, ngoại hình. Hơn nữa, đàn bà có chồng thường có thói quen tiết kiệm, đặc biệt là với bản thân. Họ có thể mua thứ đắt tiền cho gia đình, nhưng lại hà tiện với chính mình.

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Chỉ có phụ nữ biết yêu quý mình trước mới được chồng ưu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá chu đáo với gia đình chưa chắc được chồng cưng chiều. Phụ nữ hy sinh quên bản thân cũng chưa chắc có được lòng biết ơn từ chồng. Chỉ có phụ nữ biết yêu quý mình trước mới được chồng ưu tiên.

Vì vậy, nếu muốn giữ tình yêu từ chồng, phụ nữ phải biết làm đẹp mình trước.

Đáp ứng nhu cầu của chồng

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Đàn ông mong muốn một người vợ thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khao khát người đàn ông có thể khơi gợi ham muốn trong họ. Đàn ông mong muốn một người vợ thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Điều đại kỵ trong hôn nhân là vợ luôn thờ ơ trước nhu cầu của chồng. Với đàn ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là có sự thăng hoa thể xác cùng thấu hiểu khi gần gũi vợ.

Với đàn ông có vợ, chuyện ấy quan trọng như việc ăn uống mỗi ngày. Dù không nói ra nhưng họ luôn âm thầm khao khát vợ có thể đáp ứng điều họ muốn, ngay cả khi đã có con.

Yêu thương gia đình chồng

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Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách “lấy lòng” chồng bằng việc đối xử chân thành với cha mẹ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để giữ trái tim của chồng là trở thành một người con dâu được cha mẹ chồng ưu ái và quý trọng.

Nếu bạn yêu quý gia đình chồng, đàn ông cũng sẽ xem gia đình vợ là người thân của mình. Nếu bạn quan tâm chu đáo đến gia đình chồng, đàn ông sẽ tôn trọng và có trách nhiệm với vợ con. Và nếu bạn có được sự hỗ trợ từ gia đình chồng, bạn sẽ dễ dàng “điều khiển” được chồng ở một số việc, vì thông thường, đàn ông luôn nể trọng cha mẹ.

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Người vợ khôn ngoan không hẳn ưu tú, nổi bật nhất, nhưng họ luôn có cách để giữ chồng không ngừng khao khát vợ - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách “lấy lòng” chồng bằng việc đối xử chân thành với cha mẹ chồng. Và nếu được cha mẹ chồng yêu thương, phụ nữ cũng sẽ có cuộc sống ở nhà chồng thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Phụ nữ thông minh quyết định cách đàn ông đối xử với mình

Phụ nữ thông minh quyết định cách đàn ông đối xử với mình

Nếu bạn xem mình là hoa thì đàn ông không thể đối xử với bạn như cỏ dại. Người phụ nữ thông minh quyết định cách đàn ông cư xử với mình.

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