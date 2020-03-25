7 thói quen giúp phụ nữ cải thiện sức hút trong mắt đàn ông

Là phụ nữ, phải chú ý chế độ ăn uống để bảo vệ sức khỏe , xem chừng trọng lượng, giữ gìn vóc dáng. Trên bàn ăn dẫu có nhiều món mình thích cũng đừng ăn quá nhiều. Đã ăn no thì không nên ngồi một chỗ. Nếu biết tính lượng calo trong ăn uống sẽ càng tốt.

Người phụ nữ thu hút cũng cần có những bí quyết để không bao giờ mờ nhạt. Đây là những thói quen giúp phụ nữ tăng sức hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Là phụ nữ, đừng quá dung túng cho bản thân trong ăn uống. Đừng dại tin lời đàn ông rằng “Có mập anh vẫn yêu”. Ai cũng yêu bằng mắt, và bạn cũng sẽ vui hơn nếu thấy mình xinh đẹp.

Là phụ nữ, nếu muốn giảm cân thì đừng ăn kiêng vô tội vạ. Hãy ăn có khoa học, ăn để sức khỏe được đảm bảo. Sống khỏe mạnh tốt cho cơ thể thì dung mạo cũng tự khắc được cải thiện.

Giữ tâm trạng, dung mạo ở mức ổn định

Tâm trạng ổn định, tâm thế trong khi làm mọi việc cũng được cải thiện. Giữ được cảm xúc ổn định, phụ nữ sẽ chủ động trong cuộc sống. Vì thế, hãy học cách làm chủ tâm trạng, đừng để bất kì chuyện gì tác động đến tâm trạng.

Dung mạo có thể không đẹp nhưng đã là phụ nữ thì phải biết giữ gìn nhan sắc. Kỳ thực, trên đời không phải có hai kiểu phụ nữ đẹp và xấu, mà là phụ nữ đẹp và phụ nữ “sắp” đẹp. Mỗi ngày chăm chút da dẻ, cơ thể, bỏ thời gian và công sức thì chắc chắn dung mạo sẽ được cải thiện.

Lời nói ra phải nghĩ nhiều hơn một lần

Người đàn bà khí chất luôn khiến người khác muốn nghe họ nói - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để cái miệng làm trước cái đầu. Lời nói ra sẽ thể hiện khí chất và con người của bạn. Vì thế, nói gì cũng hãy nghĩ nhiều hơn một lần. Khi nói, đừng nói quá dài, người nghe sẽ không để tâm. Cũng đừng nói quá qua loa, không xem xét, sẽ trở thành người tùy tiện trong mắt người khác.

Người đàn bà khí chất luôn khiến người khác muốn nghe họ nói. Vì lời họ nói ra không vô ích, cũng không khó nghe. Muốn người khác nghe bạn nói, hãy chỉ nói những gì cần thiết, tập thói quen pha trò duyên dáng trong lời nói.

Dịu dàng nhưng không chịu thiệt

Một người phụ nữ dịu dàng sẽ cho người khác cảm giác nhẹ nhàng, hấp dẫn. Đàn ông đặc biệt thích nét dịu dàng ở phụ nữ.

Dù vậy, đàn bà dịu dàng thì duyên dáng, nhưng đừng khiến bản thân chịu thiệt. Chuyện gì cũng dễ chịu, không có nghĩa là dễ bị ức hiếp. Làm gì cũng nhẹ nhàng, không có nghĩa là không dứt khoát, kiên định khi cần thiết. Một người phụ nữ duyên dáng nhưng không yếu đuối, cam chịu càng khiến đàn ông say mê.

Hy sinh nhưng không phụ thuộc

Phụ nữ bản lĩnh dám yêu dám hy sinh, cũng dám buông dám dứt càng đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, phụ nữ hy sinh là người khiến họ thấy biết ơn. Nhưng sự biết ơn không làm nên đàn ông chung thủy. Phụ nữ hy sinh nhiều sẽ khiến đàn ông cảm thấy bị phụ thuộc, có cảm giác không đủ trong hôn nhân. Ngược lại, phụ nữ hy sinh vì mong muốn của bản thân, vẫn giữ được sự độc lập, dứt khoát mạnh mẽ sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Phụ nữ bản lĩnh dám yêu dám hy sinh, cũng dám buông dám dứt càng đặc biệt.

Không sống theo đám đông, chỉ sống theo bản thân

Người đàn bà hấp dẫn không sống theo đám đông, họ sống theo bản thân. Thay vì chỉ nghe người khác mà ép buộc chính mình, họ muốn sống cho bản thân nhiều hơn. Thay vì sống cuộc đời mà nhiều người khác mong muốn, họ muốn sống vì mình nhiều hơn. Đó mới là điểm riêng biệt tạo nên sức hút không giống ai ở phụ nữ.

Kiếm tiền là một thói quen tốt

Phụ nữ có thói quen kiếm tiền sẽ không sợ khổ tâm vì vật chất, cũng không sợ đàn ông chê bai kém cỏi. Phụ nữ tự nuôi thân không dễ dàng, nhưng sẽ tự tạo nên vận mệnh không sống bám vào ai. Phụ nữ kiếm tiền cực khổ, nhưng sẽ tự nắm giữ cuộc đời của mình. Phụ nữ khổ nhất chính là khi muốn nghỉ việc hay ly hôn mà lại không có tiền. Không có tiền chính là nguồn cơn cho nhiều nỗi khổ của phụ nữ.