Phụ nữ tuổi nào thì thu hút nhất trong mắt đàn ông?

Phần lớn đàn ông khi được hỏi bị hấp dẫn bởi phụ nữ tuổi nào nhất đều cho rằng, đỉnh cao cái đẹp của phụ nữ là ở độ tuổi 20 đến 28. Vì phụ nữ tuổi này có sự tươi trẻ đầy năng lượng, nét đẹp tinh khôi mới mẻ nhất. Phụ nữ tuổi này cũng có sự non nớt nhưng vô tư, khiến đàn ông muốn chở che hơn những độ tuổi khác.

Phụ nữ khi bước sang tuổi 30 thường đã qua những thăng trầm của thời gian, trải nghiệm nhiều cung bậc ngọt bùi của cuộc sống. Họ có cái nhìn thực tế về tình yêu, gia đình và sự nghiệp. Không còn có quá nhiều mộng tưởng viễn vông, họ ưa chuộng sự ổn định, hài hòa trong cuộc sống.

Có một kiểu đàn ông cực kì say mê đàn bà 30 tới 40. Vì ở độ tuổi này, phụ nữ có sự chín muồi trong cả ngoại hình lẫn nội hàm.

Ở bên phụ nữ 30, đàn ông luôn thấy ấm áp vì được thấu hiểu, đáp ứng những điều bản thân cần - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên phụ nữ 30, đàn ông luôn thấy ấm áp vì được thấu hiểu, đáp ứng những điều bản thân cần. Vì đàn bà 30 biết đàn ông muốn gì, cần gì. Họ cũng hiểu rằng nếu muốn có được điều mình muốn thì phải cho đi điều đàn ông cần.

Phụ nữ ngoài 40

Theo kết quả nghiên cứu, khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên, đàn ông sẽ không còn quan tâm tới họ nhiều nữa. Dù vậy, chuyên gia chăm sóc phụ nữ mãn kinh Karthy Abernethy cho biết, nhiều phụ nữ thật sự tự tin trong phòng ngủ. Và việc họ thấy mình hấp dẫn sẽ quyết định cách họ nghĩ về bản thân, hay cách họ thu hút đàn ông.

Phụ nữ chín chắn không còn rụt rè khi “trên giường”. Họ mang tâm thế thoải mái khi yêu, làm chuyện ấy với chồng một cách thú vị, và đầy sức hút. Phụ nữ tuổi này có lượng kiến thức vừa đủ, để tự tin làm những điều mới lạ cùng chồng.

Theo một nghiên cứu khác trên tạp chí American Journal, khi đàn ông được hỏi đâu là điểm hấp dẫn nhất ở phụ nữ thì họ cho rằng là sự nghiệp vững chắc, biết kiếm tiền, hơn là một cô nàng lười làm và chỉ biết “đào mỏ”.

Một người phụ nữ thu hút trong mắt đàn ông khi chủ động tài chính, ổn định sự nghiệp và có mục tiêu trong công việc và cuộc sống rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ thu hút trong mắt đàn ông khi chủ động tài chính, ổn định sự nghiệp và có mục tiêu trong công việc và cuộc sống rõ ràng. Kiểu đàn bà hấp dẫn này biết chăm sóc cho bản thân nên chu đáo với người thân, bạn bè. Họ cũng có những mối quan hệ quý giá, được nhiều người quý mến.

Đây cũng là điểm quyết định sức hấp dẫn lớn của phụ nữ với đàn ông. Chỉ cần biết đúng giá trị của mình, ngày một chủ động, có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân thì dù ở tuổi nào, phụ nữ cũng đều có thể hấp dẫn đàn ông.

Có thể nói rằng dù ở tuổi nào, phụ nữ vẫn có thể đẹp cuốn hút trong mắt đàn ông. Chỉ cần bạn không tự ti, nỗ lực cho mình niềm tin, không ngừng hoàn thiện thì dù ở tuổi nào bạn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.