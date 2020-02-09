Trong 30 giây đầu gặp mặt, đàn ông lập tức bị thu hút bởi 8 điểm này ở phụ nữ

Mỗi người đàn ông có một “gu” phụ nữ riêng. Nhưng trong những giây đầu gặp mặt, đây là những điều đàn ông thích ở phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhiều người đàn ông gặp “tiếng sét ái tình” từ vài giây gặp mặt đầu tiên. Bởi ở người phụ nữ có điều đàn ông thích, và chỉ thoáng nhìn qua vài giây thì đàn ông đã hoàn toàn “khuất phục”. Nụ cười Với đàn ông, đàn bà đẹp nhất khi cười. Nụ cười của phụ nữ là vũ khí “hạ gục” đàn ông nhanh nhất. Vì hầu hết đàn ông đều giỏi trong việc cảm nhận nụ cười từ phụ nữ. Đó là nụ cười tự nhiên, chân thành, thoải mái, hay giảo hoạt giả tạo? Và với một nụ cười tỏa nắng, tràn đầy năng lượng tích cực, duyên dáng tự nhiên, đàn ông dễ dàng bị sa vào lưới tình trong vài giây ngắn ngủi.

Với đàn ông, đàn bà đẹp nhất khi cười - Ảnh minh họa: Internet Đôi mắt Đàn ông thường chú ý đến đôi mắt của phụ nữ khi lần đầu gặp mặt. Vì đôi mắt là nơi tiết lộ nhiều điều về bạn nhất. Nó sẽ nói lên sự thành thật hay giả dối trong bạn, thể hiện sự vui vẻ hạnh phúc, hay u buồn sướt mướt. Một đôi mắt đẹp sẽ chất chứa nhiều điều đàn ông muốn tìm tòi. Một đôi mắt buồn sẽ thúc giục đàn ông muốn chở che, thấu hiểu. Giọng nói Nhiều nghiên cứu đưa ra kết quả rằng đàn ông dễ bị thu hút bởi người phụ nữ có chất giọng cao, rõ ràng. Cũng có người thích giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như thì thầm bên tai. Hoặc chất giọng sinh động, nhịp nhàng cũng để lại ấn tượng với đàn ông ngay lần đầu tiếp xúc.

Phong cách ăn mặc Phong cách ăn mặc quyết định cảm giác của đàn ông về bạn có thích hợp không, có tạo hứng thú với họ không - Ảnh minh họa: Internet Phong cách ăn mặc quyết định cảm giác của đàn ông về bạn có thích hợp không, có tạo hứng thú với họ không. Từng phong cách ăn mặc riêng biệt sẽ thu hút những kiểu đàn ông khác nhau. Nếu bạn ăn mặc thục nữ dịu dàng, đàn ông thích kiểu phụ nữ nhẹ nhàng sẽ lập tức ấn tượng. Nếu bạn ăn mặc gợi cảm, đàn ông thích phụ nữ nóng bỏng sẽ để mắt đến bạn. Vì thế, cách ăn mặc của bạn sẽ quyết định kiểu đàn ông tìm đến bạn, bị thu hút bởi bạn. Phụ nữ nên chọn cho mình một phong cách ăn mặc, thể hiện cá tính của bản thân. Và tùy vào hoàn cảnh, chọn lựa trang phục phù hợp sẽ giúp bạn để lại ấn tượng trong mắt đàn ông. Cách nói chuyện Cách nói chuyện thu hút nhất ngay từ lần đầu gặp mặt chính là đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hài hước. Đừng nói về những vấn đề nhạy cảm, khó kéo dài thời gian nói chuyện. Đàn ông thích sự cởi mở, vui vẻ và nhẹ nhàng của phụ nữ. Cách trang điểm Đàn ông thích một gương mặt mộc, hơn là trang điểm quá đậm. Hay nếu trang điểm, hãy chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, bằng một chút son hay lớp phấn đủ vừa để nâng tông, làm rạng rỡ khuôn mặt hơn. Sự hài hước Đa phần đàn ông thích kiểu đàn bà hài hước, vui tính - Ảnh minh họa: Internet Đa phần đàn ông thích kiểu đàn bà hài hước, vui tính. Vì sự hài hước sẽ tạo không khí buổi gặp mặt đầu thoải mái, thú vị. Khi gặp một người phụ nữ vui tính, chỉ cần vài câu nói chuyện đàn ông cũng có thể nhớ rất lâu. Vì họ muốn tìm hiểu mọi thứ về người phụ nữ thú vị này. Mái tóc Theo kết quả một nghiên cứu, hầu hết đàn ông đều thích phụ nữ có mái tóc khỏe mạnh, thể hiện sự năng động, nhiều năng lượng. Phụ nữ có mái tóc dài tự nhiên, mềm mại, có mùi hương thu hút cũng là điều đàn ông thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đàn ông thừa nhận 5 điều tạo nên sức hút khó cưỡng của phụ nữ 40 “Đẳng cấp” của phụ nữ 40 không nằm ở dung mạo bề ngoài, mà là từ sự thú vị bên trong. Đàn ông thừa nhận ở đàn bà 40 luôn có sức hấp dẫn từ 5 điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-30-giay-dau-gap-mat-dan-ong-lap-tuc-bi-thu-hut-boi-8-diem-nay-o-phu-nu-350328.html