1 bó lá 2 công thức: Trị dứt viêm nhiễm, nấm ngứa và giúp vùng kín hồng hào

Sống khỏe 13/06/2016 09:14

Viêm nhiễm âm đạo dẫn đến tình trạng ngứa ngáy, khó chịu là nỗi niềm thầm kín của khá nhiều chị em phụ nữ. Chỉ với một bó lá ngải cứu, chị em sẽ đẩy lùi được những khó chịu này chỉ trong vài ngày.

Từ xa xưa, ông cha ta sử dụng ngải cứu như là một vị thuốc tuyệt vời đối với sức khỏe. Ngoài các công dụng thanh mát cơ thể, giải cảm thì ngải cứu còn là vị thuốc dùng để trị viêm nhiễm âm đạo.

Dưới đây là 2 công thức đơn giản từ ngải cứu giúp chị em hết sạch viêm nhiễm và vùng kín luôn thoáng mát, hồng hào.

Công thức 1:

Dùng 20g ngải cứu khô đun với 300ml nước, khi hỗn hợp sôi vặn lửa thật nhỏ. Dùng nồi nước ngải cứu xông hơ vùng kín, khi nước nguội thì rửa bên ngoài vùng kín.

Thực hiện ngày 1-2 lần đều đặn trong 5 ngày, nấm ngứa ở vùng âm đạo sẽ dứt hẳn.

Công thức 2: 

Chuẩn bị:

-    20 ngải cứu tươi

-    1 muỗng muối

-    1 nhánh gừng tươi

Thực hiện:

Cho các nguyên liệu trên vào đun với 5 bát nước trong khoảng 15 phút, vặn lửa thật nhỏ. Sau khi tắt bếp, dùng nồi nước ngải cứu xông hơ vùng kín, nhất là ở những vị trí ngứa ngáy.

Sau khi nước nguội, dùng nước ngải cứu rửa bên ngoài vùng kín thật sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/ tuần, vùng kín sẽ sạch sẽ khô thoáng và hồng hào hẳn ra.

Lưu ý: các bài thuốc dân gian từ ngải cứu được dùng rửa bên ngoài, không thụt rửa âm đạo. Ngoài ra, nên dùng ngải cứu tươi và rửa thật sạch trước khi đun.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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