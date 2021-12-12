Trước khi mua đai nẹp mắt cá chân cần cân nhắc điều gì?

Giảm nguy cơ thương tích: Đai nẹp mắt cá chân có tác dụng bảo vệ cấu trúc bên trong và trung gian của mắt cá chân. Chúng hạn chế sự va chạm mạnh, hỗ trợ cố định vị trí của khớp mắt cá chân.

Phạm vi chuyển động được kiểm soát: Nẹp mắt cá chân hạn chế phạm vi chuyển động lệch và đảo ngược. Tuy nhiên, nẹp mắt cá chân không tác động hoặc hạn chế chuyển động chùng xuống, không ảnh hưởng đến hiệu suất vận động của các vận động viên.

Phục hồi chức năng sau chấn thương: Nẹp mắt cá chân giúp ổn định mắt cá chân và ngăn ngừa yếu cơ bằng cách quản lý trọng lượng lên các cơ bị ảnh hưởng. Chúng giữ cho mọi phần của mắt cá chân từ võng mạc giãn rộng đến võng mạc dạng sợi kém hơn ở đúng vị trí.

Ngăn ngừa sự tách xương: Sự tách rời xương bao và xương chày do các mô bị tổn thương là dạng chấn thương mắt cá chân phổ biến nhất. Mục đích của việc sử dụng nẹp mắt cá chân là để giảm chuyển động và tăng cường hoạt động của cơ qua da. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ tách xương.

Những yếu tố cần cân nhắc trước khi mua đai nẹp mắt cá chân

Chọn loại nẹp mắt cá chân phù hợp

Đai nẹp mắt cá chân không cứng là sự lựa chọn tối ưu khi bạn muốn di chuyển mắt cá chân một cách tự do. Loại này thường tốt để đeo trong các môn điền kinh, vì nó có thể giúp bảo vệ mắt cá chân bị thương khỏi bị tổn thương thêm, nhưng cũng có thể cho phép bạn di chuyển nó ở một mức độ nhất định và phù hợp.

Nếu bạn bị bong gân hoặc căng cơ đặc biệt nghiêm trọng, bạn nên chọn loại nẹp cứng vì loại này cố định hơn.

Kích cỡ của nẹp

Nẹp không được hạn chế lưu lượng máu hoặc gây đau do quá chặt. Mức độ bảo vệ mắt cá chân cũng bị ảnh hưởng bởi mức độ chặt của nẹp. Hãy dành một chút thời gian điều chỉnh dây buộc hoặc dây đai của bạn để có được lượng nén và bảo vệ hoàn hảo, không cắt đứt lưu thông hoặc gây đau.

Nẹp mắt cá chân thường có kích thước dựa trên kích thước giày hoặc chu vi mắt cá chân của bạn, vì vậy hãy nhớ tham khảo biểu đồ kích thước để có được sự vừa vặn khi đeo nẹp.

Hãy chọn kích cỡ đai nẹp mắt cá chân vừa vặn để tránh gây đau và hạn chế lưu thông máu

Vật liệu

Neoprene là một vật liệu mềm dẻo, cho phép ôm sát vào cơ thể, vừa hỗ trợ vừa cách nhiệt để bảo vệ chống lại cơn đau đang diễn ra. Tuy nhiên, neoprene có thể quá nóng để sử dụng cả ngày. Chất liệu vải và dệt kim thường sẽ giữ cho đôi chân của bạn mát mẻ hơn.

Polyester và nylon thoáng khí sẽ tạo cho bạn sự thoải mái cả ngày, không gây kích ứng và bảo vệ da một cách hiệu quả.

Tính năng bổ sung

Một số đai nẹp mắt cá chân cung cấp các tính năng bổ sung như: lực nén chia độ, được thiết kế để giảm đau đồng thời cải thiện lưu thông; miếng chèn gel giúp xoa bóp các khớp và gân khi bạn đi bộ, mang lại cảm giác thoải mái hơn.

Hãy cân nhắc xem liệu những tính năng bổ sung này có ích cho việc điều trị của bạn hay không. Bạn cũng có thể tìm đến lời khuyên từ bác sĩ để tham khảo.

Khi nào nên đeo nẹp mắt cá chân?

Nẹp mắt cá chân có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, từ hoạt động hàng ngày cho đến các môn thể thao cường độ cao. Bạn có thể sử dụng nẹp nếu thường xuyên bị đau mắt cá chân do viêm gân, viêm cân gan chân, viêm gân bánh chè hoặc bong gân và đau thông thường.

Khi chơi thể thao, nẹp mắt cá chân là một dụng cụ tuyệt vời giúp ngăn ngừa chấn thương trong tương lai hoặc tái phát chấn thương cũ. Ngoài ra, khi hồi phục sau phẫu thuật mắt cá, nẹp giúp giữ cho mắt cá chân được nâng đỡ, hỗ trợ quá trình hồi phục.

Đai nẹp mắt cá chân Aergo CPO-7701

Đai nẹp mắt cá chân Aergo CPO-7701 là dụng cụ hoàn hảo cho người bị chấn thương nhẹ khi tham gia các bộ môn thể thao. Đai có tác dụng phòng tránh những chấn thương do hoạt động mạnh, giúp lưu thông máu, đẩy nhanh phục hồi chấn thương tại mắt cá chân.

Một số ưu điểm của Đai nẹp mắt cá chân Aergo CPO-7701

Hỗ trợ tránh khỏi chấn thương khi luyện tập.

Ổn định các khớp mắt cá chân, giảm hiệu quả bong gân.

Giúp giảm sức ép, hỗ trợ chuyển động an toàn.

Đai được làm bằng chất liệu cao cấp: Polyester; Nylon; PE, tạo cho bạn sự thoải mái khi sử dụng.

Siêu thoáng khí không gây bít tắc do đổ mồ hôi.

Thiết kế hở lỗ trên gót chân để tản nhiệt tốt hơn trong thời gian chơi thể thao.

Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng đeo vào và tháo ra.

Màu sắc hiện đại, thẩm mỹ.

Một số ưu điểm nổi bật của Đai nẹp mắt cá chân Aergo CPO-7701

Bạn có thể tìm mua Đai nẹp mắt cá chân Aergo CPO-7701 tại Công ty TNHH Đầu Tư và Công Nghệ Hùng Hy. Sản phẩm được bán với giá 1.070.000Đ.