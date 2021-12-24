Các bác sĩ kê đơn phương pháp điều trị nhiều lần trong ngày đối với bệnh hen suyễn hoặc các bệnh phổi khác. Các phương pháp điều trị này có thể ít nhất là hai lần một ngày hoặc thường xuyên là bốn lần mỗi ngày, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân.

Để bệnh nhân luôn thông thoáng, không bị viêm, nên sử dụng máy xông khí dung để điều trị ít nhất hai lần mỗi ngày khi chưa lên cơn hen. Quyết định cuối cùng về tần suất sử dụng phương pháp điều trị bằng máy xông khí dung trong ngày sẽ tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ.

Nếu bệnh nhân đã trải qua cơn hen suyễn nặng, bác sĩ có thể chỉ định cho bệnh nhân sử dụng máy xông khí dung bốn lần một ngày, mỗi lần sáu giờ trong năm hoặc mười ngày. Mục tiêu của bác sĩ là chấm dứt cơn khò khè nên cần kê đơn tần suất cao hơn khi điều trị bằng máy xông khí dung trong một số ngày dài.

Sử dụng máy xông khí dung theo tần suất được chỉ định từ bác sĩ để điều trị bệnh hen suyễn hiệu quả

Cách sử dụng máy xông khí dung

Có một quy trình cần tuân theo mỗi khi bạn sử dụng máy xông khí dung. Nó bao gồm việc thiết lập ba thành phần cơ bản của máy xông khí dung: máy, ống dẫn khí, cốc đựng thuốc và ống ngậm. Quy trình sử dụng máy xông khí dung có các bước sau:

- Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm. Tạo bọt trong khoảng 20 giây trước khi rửa sạch.

- Kết nối ống với máy.

- Đổ đầy cốc thuốc với đơn thuốc của bạn. Để tránh tràn, hãy đậy chặt cốc thuốc và luôn giữ ống ngậm thẳng lên xuống.

- Gắn vòi và ống ngậm vào cốc đựng thuốc.

- Đặt ống ngậm trong miệng của bạn. Giữ môi của bạn chắc chắn xung quanh ống ngậm để tất cả thuốc đi vào phổi của bạn.

- Thở bằng miệng cho đến khi sử dụng hết thuốc. Quá trình này mất từ ​​10 đến 15 phút. Nếu cần, hãy sử dụng kẹp mũi để bạn chỉ thở bằng miệng. Trẻ nhỏ thường làm tốt hơn nếu chúng đeo mặt nạ.

- Tắt máy khi hoàn tất.

- Rửa cốc thuốc và ống ngậm bằng nước, để khô trong không khí cho đến lần điều trị tiếp theo.

Máy xông khí dung Wellmed CNB69028

Máy xông khí dung Wellmed- CNB69028 là thiết bị dùng để điều trị một số bệnh hô hấp như ho, hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính,… Máy tạo ra luồng khí thông qua ống phun sương, chuyển hóa dược phẩm thành dạng phun sương để xông hoặc hít vào phế quản, giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn.

Một số ưu điểm vượt bậc của Máy xông khí dung Wellmed- CNB69028

- Mặt nạ xông khí dung được sản xuất dựa trên công nghệ của Cộng hòa Liên Bang Đức. Chất liệu nhựa y tế dẻo, an toàn cho việc sử dụng. Mặt nạ được thiết kế hai kích cỡ khác nhau, phù hợp cho trẻ em và người lớn, giúp tiết kiệm chi phí và tiện lợi.

- Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao su tổng hợp, không gây dị ứng cho người sử dụng.

- Bầu xông được thiết kế liền khối, giúp tránh thất thoát thuốc trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, cổng mở trên bầu xông hỗ trợ người dùng thay đổi tốc độ phun thuốc.

- Bộ dụng cụ phun sương đi kèm theo máy hoàn chỉnh và dễ dàng làm sạch.

- Ngăn chứa các bộ phận đi kèm tiện lợi cho quá trình sử dụng. Thiết kế với nắp bản lề 90º và chốt an toàn.

- Máy hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn trong quá trình điều trị.

- Máy có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp ráp và mang đi. Người dùng có thể sử dụng ngay tại nhà hoặc mang đến cơ quan, đi công tác hoặc du lịch đều được.

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