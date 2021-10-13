Sắm ngay máy trợ thở nếu gia đình bạn có người mắc chứng ngưng thở khi ngủ

Máy trợ thở là thiết bị y tế được sản xuất với mục đích hỗ trợ chức năng hô hấp ở phổi của những người có hệ hô hấp kém hoặc có chứng ngưng thở khi ngủ. Máy trợ thở hoạt động như một máy lọc không khí với cách thức hoạt động là lấy oxy trực tiếp từ không khí xung quanh, sau đó lọc qua hệ thống máy để loại bỏ những độc tố gây hại cho cơ thể. Từ đó cho ra loại oxy tinh khiết đạt từ trên 90% trở lên, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng oxy hàng ngày của người bệnh.

Loại oxy tinh khiết này rất cần thiết cho người già hoặc những bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ, suy tim, suy phổi… Những gia đình có bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp được bác sĩ chỉ định sử dụng máy trợ thở có thể dùng thiết bị này ngay tại nhà mà không cần phải tới các trung tâm y tế.

Máy trợ thở cho người già là thiết bị y tế cần thiết giúp cung cấp oxy kịp thời cho người già (Hình minh họa)

Tại sao cần sử dụng máy trợ thở?

Con người không thể sống mà không có oxy được hít vào từ không khí. Nhưng nếu người nào đó bị mắc các bệnh lý làm suy giảm tình trạng nhận oxy (như bệnh phổi, bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh-cơ…) hoặc mắc chứng ngưng thở (hay gặp nhất ở người già) khiến cho cơ thể không nhận được đủ lượng oxy cần thiết sẽ khiến cho bệnh nhân bị khó thở, từ đó gây ra một loạt các vấn đề liên quan tới tim, não và các bộ phận khác. Lúc này máy trợ thở chính là một giải pháp hỗ trợ hô hấp cần thiết và hữu hiệu cho người bệnh.

Với khả năng cung cấp lượng oxy tinh khiết từ 90% trở lên, máy trợ thở cho người già giúp cải thiện sức khỏe, nhanh chóng phục hồi thể lực và tinh thần (Hình minh họa)

Trải nghiệm Top 3 máy trợ thở tốt nhất hiện nay

1. Máy trợ thở Auto BiPAP G2S B25A

Máy trợ thở Auto BiPAP G2S B25A điều trị hiệu quả chứng ngưng thở khi ngủ

Máy trợ thở Auto BiPAP G2S – B25A được sử dụng để ngăn ngừa chứng ngưng thở khi ngủ ngắn hạn (CSA). Sản phẩm cung cấp hệ thống thông khí không xâm lấn cho bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hoặc bệnh nhân suy hô hấp.

Máy trợ thở này có những lợi ích và tính năng

-Thiết bị có thể điều chỉnh mức áp suất phù hợp với người sử dụng

-Tất cả các loại G2S BPAP đều phát hiện ngưng thở CSA (một loại ngưng thở do thiếu oxy trong máu).

-Sản phẩm cung cấp áp suất không khí phù hợp để người dùng có thể ngủ thoải mái

-Sản phẩm còn được trang bị công cụ làm sạch nhỏ với thiết kế phòng tối giản, nhẹ và dễ sử dụng.

-Bảng điều khiển 3 nút đơn giản, dễ sử dụng

2. Máy trợ thở cho người gìà 3B Auto CPAP LUNA II

3B Auto CPAP LUNA II

Máy trợ thở LUNA GII AUTO CPAP hay còn gọi là máy thở dành cho bệnh nhân ngưng thở khi ngủ, có xuất xứ tại Mỹ và được FDA chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng Hoa Kỳ.

Máy sử dụng hệ thống tự động hóa thông minh mang lại hiệu quả điều trị cao.

Máy tích hợp tính năng làm ấm và làm nóng không khí, tự thích ứng để cung cấp lượng khí oxy cần thiết cho người bệnh vào ban đêm, giúp bệnh nhân nghỉ ngơi, cải thiện giấc ngủ.

Lợi ích và tính năng của sản phẩm

-Hoạt động yên tĩnh

-Tự động bật / tắt

-Màn hình màu lớn 3.5 inch

-Dễ dàng xem lại dữ liệu giấc ngủ đêm qua và 365 đêm dữ liệu người dùng

-Tích hợp máy tạo độ ẩm làm nóng

-Tính năng giảm áp thoải mái

-Giảm đau khi thở ra với ba thiết lập thoải mái

3. Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân và những trường hợp thở đặc biệt. Đối với người dùng, thiết bị này rất dễ sử dụng tại nhà hoặc tại các phòng khám…

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA cũng được sử dụng để đo độ bão hòa oxy (SpO2) trong máu bằng cách sử dụng ánh sáng từ một đầu dò dành cho người lớn và trẻ em.

Lợi ích và tính năng của sản phẩm

-EVAPS: Đối với những bệnh nhân rối loạn hô hấp nghiêm trọng, thể tích thủy triều là một trong những thông số quan trọng nhất để giữ độ bão hòa oxy. Với máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh áp suất hỗ trợ tối ưu và đảm bảo phân phối khối lượng thủy triều theo mục tiêu đặt trước.

-Máy tạo độ ẩm: iBreeze được thiết kế với bình chứa nước và phích cắm. Hệ thống sẽ liên tục theo dõi mực nước và ngừng sưởi ấm khi đó sẽ đưa ra cảnh báo rõ ràng, trong khi mực nước xuống thấp, để tránh sự khó chịu của bệnh nhân do không khí khô và không mang lại sự an toàn tối đa.

-Giao diện trị liệu bệnh nhân được hiển thị trên màn hình rõ nét, các menu cài đặt cho các tính năng chính của hệ thống và các biểu tượng để biết các tính năng được bật hiện đại.

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Thanh Tùng