Những tính năng phổ biến của máy đo huyết áp điện tử 

Một số máy đo huyết áp ghi lại ngày và giờ mỗi khi lưu kết quả đo. Điều này có thể giúp bạn theo dõi huyết áp của mình theo thời gian, xác định các mô hình và xu hướng cũng như dễ dàng chia sẻ dữ liệu với bác sĩ. Không phải tất cả các máy đo huyết áp đều có thể làm được điều này, vì vậy hãy kiểm tra sản phẩm nếu bạn coi đây là một tính năng quan trọng.

Một số máy đo huyết áp có chức năng tính trung bình dữ liệu, điều này thường có nghĩa là máy sẽ tính trung bình ba lần đọc gần đây nhất cho bạn. Dữ liệu trung bình rất hữu ích nếu bạn đang theo dõi huyết áp theo thời gian và chia sẻ kết quả với bác sĩ để tầm soát các nguy cơ khác như bệnh tiểu đường. Nhưng nếu bạn là người thành thạo Microsoft Excel, bạn có thể tóm tắt dữ liệu của mình bằng bảng tính hoặc thậm chí sử dụng giấy bút kiểu cũ.

Tính giá trị huyết áp trung bình là một trong những tính năng hết sức quan trọng của máy đo huyết áp điện tử

+Tính năng dò nhịp tim bất thường

Đây là một phần bổ sung hữu ích sẽ cho bạn biết liệu bạn có bị rối loạn nhịp tim hay không. Khi bị rối loạn nhịp tim, tim có thể đập quá nhanh, quá chậm hoặc nhịp không đều. Rối loạn nhịp tim thường không có các triệu chứng, vì vậy đây có thể là một tính năng mà bạn coi trọng để theo dõi các vấn đề tiềm ẩn.

+Tính năng chỉ báo rủi ro huyết áp

Tính năng này cảnh báo cho biết liệu chỉ số huyết áp của bạn có nằm trong mức khuyến nghị hay không, điều này có thể hữu ích nếu bạn không được bác sĩ theo dõi huyết áp thường xuyên hoặc nếu bạn không nhớ giới hạn huyết áp khuyến nghị.

+Tính năng lưu trữ các kết quả đọc trước đây

Một số máy đo huyết áp thu thập và lưu trữ kết quả đo cho một người dùng và một số máy đo huyết áp có thể thực hiện việc này cho nhiều người. Khả năng lưu trữ các kết quả đọc có thể hữu ích nếu trong gia đình bạn có nhiều người bị tăng huyết áp. Số lượng kết quả đọc mà các loại máy có thể nhớ là khác nhau, nhưng hầu hết đều có thể lên đến 60 bản ghi.

Ngoài các tính năng phổ biến, máy đo huyết áp điện tử cần thiết kế đơn giản để người dùng dễ thao tác

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital xuất xứ từ Đức, có tem chứng nhận của Hiệp hội cao huyết áp Châu Âu. Sản phẩm được sử dụng đo huyết áp rộng rãi, cho ra kết quả đáng tin cậy, giúp người dùng dễ theo dõi các thông số đo.

Xem ngay: Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital

Một số ưu điểm của Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital

- Thiết kế thông minh, được sản xuất với công nghệ tiên tiến, độ bền cao, thân thiện với người sử dụng.

- Với phương pháp đo dao động kế, máy sẽ cảnh báo: rối loạn nhịp tim, sai tư thế, thao tác điều chỉnh sai,...

- Bộ nhớ lên đến 60 lần đo.

- Huyết áp được đánh giá phân loại theo WHO.

- Hiển thị thông số to giúp người dùng dễ nhìn thấy với 3 chỉ số huyết áp và nhịp tim.

- Chế độ bơm thông minh: vòng bít căng tốt không phải bơm lại.

- Dễ sử dụng với các thao tác vô cùng đơn giản.

- Rất thích hợp cho việc sử dụng tại nhà, phòng khám, bệnh viện và có thể mang đi.

Bạn có thể tìm mua Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Boso Medicus Vital tại hệ thống cửa hàng BOSO trên toàn quốc. Giá chỉ 1.340.000Đ.