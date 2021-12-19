Máy trợ thở BiPAP nên bảo quản mỗi ngày giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị và hiệu quả cao trong điều trị

Đường hô hấp trên hoặc phổi bị trục trặc, mức oxy có thể xuống thấp. Lúc này bác sĩ có thể khuyến nghị bạn sử dụng thiết bị BiPAP để thở dễ dàng hơn và ngăn ngừa các biến chứng cho sức khỏe .

- Điều trị tại nhà đối với bệnh phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Khi được sử dụng tại nhà, BiPAP là phương pháp điều trị hàng ngày, vì vậy bạn nên đảm bảo sử dụng nó một cách nhất quán theo chỉ dẫn.

Bạn có thể cần sử dụng máy BiPAP trong các trường hợp:

- Tình trạng thần kinh cơ làm suy yếu các cơ hô hấp như teo cơ tủy sống (SMA), xơ cứng teo cơ một bên (ALS) hoặc chứng loạn dưỡng cơ.

- Các tình trạng cản trở hô hấp, đặc biệt là trong khi ngủ như chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) và béo phì.

- Hỗ trợ hô hấp khi bạn đang ở bệnh viện vì nhiễm trùng phổi hoặc lên cơn hen suyễn.

- Hỗ trợ thở xâm lấn khi đặt ống nội khí quản để phẫu thuật hoặc bệnh nặng.

Máy trợ thở BiPAP được chỉ định sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp và phổi

Lợi ích khi sử dụng máy trợ thở BiPAP

Máy trợ thở BiPAP có thể tạo ra sự khác biệt tích cực về tuổi thọ và đã được phát hiện là làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do một số điều kiện và bệnh tật.

Việc sử dụng BiPAP cho COPD có thể làm giảm số đợt cấp COPD và giảm nhu cầu thở máy xâm nhập. BiPAP cũng có thể giúp giảm tác động của bệnh hô hấp bằng cách cho phép các cơ hô hấp vốn đã bị suy yếu được thư giãn trong một khoảng thời gian vào ban đêm.

Cách bảo quản máy trợ thở BiPAP

Tất cả các nhiệm vụ bảo quản máy BiPAP thoạt đầu có vẻ khó khăn nhưng thường xuyên thực hiện sẽ làm điều đó trở thành thói quen và giúp quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ hơn.

Máy BiPAP có thể được lau bụi bằng khăn hơi ẩm nếu cần. Dưới đây là một số mẹo khác về cách bảo quản máy trợ thở BiPAP của bạn:

- Giữ máy và phụ kiện của bạn tránh ánh nắng trực tiếp để không làm hỏng chúng.

- Bảo quản thiết bị trị liệu, linh kiện và phụ kiện ở nơi khô ráo.

- Ngắt kết nối thiết bị trị liệu khỏi nguồn điện khi không sử dụng

- Không bao giờ sử dụng thuốc tẩy để làm sạch hoặc ngâm các bộ phận của BiPAP. Điều này có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

- Việc ngâm máy BiPAP trong nước quá lâu cũng sẽ làm hư máy.

Hãy giữ máy trợ thở BiPAP của bạn ở nơi không ráo và tránh ánh nắng mặt trời

- Luôn sử dụng nước cất hoặc nước vô trùng khi làm sạch các bộ phận.

- Ngoài việc làm sạch, hãy đảm bảo bạn cẩn thận nơi đặt máy BiPAP của mình. Đặt máy của bạn trên một bề mặt bằng phẳng, tránh xa các vật thể như rèm cửa hoặc đồ lộn xộn có thể cản trở việc hút gió.

- Có thể cần phải thay thế các phụ kiện khác của máy như dây nguồn và thẻ dữ liệu do thiết bị gặp trục trặc.

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA

Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA là thiết bị áp lực đường khí dương hai chiều cao cấp, được dùng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ ở bệnh nhân, tạo hơi thở tự nhiên cho người dùng. Thiết bị rất tiện dụng sử dụng tại nhà hoặc các phòng khám,...

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Một số ưu điểm và tính năng của Máy trợ thở Resvent Auto BiPAP iBreeze 25STA

- EVAPS: Đối với những bệnh nhân rối loạn hô hấp nghiêm trọng, thể tích thủy triều là một trong những thông số quan trọng nhất để giữ độ bão hòa oxy.

- Trong số phân khúc cao cấp ibreeze, có bật EVAPS (Hỗ trợ áp suất đảm bảo khối lượng thiết yếu), hệ thống sẽ tự động điều chỉnh áp suất hỗ trợ tối ưu và đảm bảo phân phối khối lượng thủy triều mục tiêu đặt trước.

- Máy tạo độ ẩm: máy được thiết kế với bình chứa nước và phích cắm. Hệ thống sẽ liên tục theo dõi mực nước và ngừng sưởi ấm, khi đó sẽ đưa ra cảnh báo rõ ràng trong khi mực nước xuống thấp, để tránh gây khó chịu cho bệnh nhân do không khí khô và không mang lại sự an toàn tối đa.

- Giao diện trị liệu bệnh nhân được hiển thị trên màn hình rõ nét, các menu cài đặt cho các tính năng chính của hệ thống và các biểu tượng để biết các tính năng được bật hiện đại.

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