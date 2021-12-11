Không ngờ liệu pháp ánh sáng hồng ngoại lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe đến vậy

Ánh sáng hồng ngoại là một trong những liệu pháp cải tiến để quản lý bệnh nhân bị đau cấp tính hoặc mãn tính. Liệu pháp sử dụng các bước sóng ánh sáng nhất định được đưa đến các vị trí bị thương trên cơ thể.

Một trong những đặc điểm của ánh sáng hồng ngoại là khả năng thâm nhập vào bên dưới các lớp da, tạo độ sâu lớn hơn nhiều, có khả năng giảm đau hiệu quả. Trên thực tế, phương pháp xâm lấn, tự nhiên và không gây đau đớn này có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà không làm tổn thương da do bức xạ UV.

Không giống như ánh sáng tia cực tím có tác động gây tổn hại đến các mô và tế bào của cơ thể, ánh sáng hồng ngoại giúp các tế bào tự tái tạo hoặc sửa chữa. Ánh sáng hồng ngoại cũng cải thiện sự lưu thông của máu giàu oxy trong cơ thể, thúc đẩy quá trình chữa lành các mô sâu và giảm đau nhanh hơn.

Liệu pháp hồng ngoại hoạt động như thế nào?

Ánh sáng hồng ngoại thâm nhập vào các lớp bên trong của da ở độ sâu khoảng 2 đến 7 cm đến các cơ, dây thần kinh và thậm chí cả xương. Tần số ánh sáng hồng ngoại có bước sóng từ 700 đến 1.000 nanomet, được sử dụng tốt nhất để chữa lành các tình trạng viêm nhiễm.

Ánh sáng hồng ngoại được hấp thụ bởi các thụ thể quang trong tế bào. Sau khi được hấp thụ, năng lượng ánh sáng sẽ khởi động một loạt các sự kiện trao đổi chất, kích hoạt một số quá trình tự nhiên của cơ thể ở cấp độ tế bào.

Ánh sáng hồng ngoại thâm nhập vào các lớp bên trong của da ở độ sâu khoảng 2 đến 7 cm

Chìa khóa cho hiệu quả của liệu pháp ánh sáng hồng ngoại là oxit nitric, một loại khí rất quan trọng đối với sức khỏe của các động mạch trong cơ thể. Nitric oxide là một phân tử truyền tín hiệu tế bào mạnh giúp thư giãn các động mạch, chống lại các gốc tự do để giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa sự kết tụ của tiểu cầu trong mạch và điều hòa huyết áp. Do đó, phân tử này tăng cường lưu thông máu để cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng và oxy đến các mô bị tổn thương trong cơ thể.

Sự gia tăng lưu lượng máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể giúp oxy và chất dinh dưỡng có thể đến được các tế bào, giúp chúng hoạt động bình thường và hiệu quả. Do đó, liệu pháp này kích thích tái tạo và sửa chữa các mô bị thương, giảm đau và viêm.

Liệu pháp ánh sáng hồng ngoại được áp dụng trong điều trị các tình trạng sức khỏe khác nhau bao gồm: đau lưng, viêm khớp, viêm bao hoạt dịch, chấn thương nặng, căng cơ, hội chứng ống cổ tay, đau cổ, bệnh thần kinh do tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, đau khớp thái dương hàm (TMJ), viêm gân, vết thương, đau thần kinh tọa và vết mổ.

Những lợi ích sức khỏe không ngờ từ liệu pháp hồng ngoại

Công nghệ trị liệu bằng tia hồng ngoại cho phép mọi người khai thác các lợi ích của ánh nắng mặt trời, mà không bị tiếp xúc với các tia cực tím có hại. Ngoài ra, liệu pháp hồng ngoại rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ. Trên thực tế, ánh sáng hồng ngoại an toàn và được sử dụng ngay cả cho trẻ sơ sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh.

Sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích sức khỏe chính của liệu pháp hồng ngoại là cải thiện sức khỏe tim mạch. Ánh sáng hồng ngoại làm tăng sản xuất oxit nitric, một phân tử tín hiệu quan trọng đối với sức khỏe của các mạch máu. Phân tử này giúp thư giãn động mạch, ngăn máu đông và vón cục trong mạch. Bên cạnh đó, nó cũng chống lại các gốc tự do để ngăn ngừa stress oxy hóa và điều hòa huyết áp.

Nitric oxide rất cần thiết trong việc cải thiện lưu thông máu, giúp cung cấp nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn cho các mô bị thương.

Đau và viêm

Liệu pháp tia hồng ngoại là một phương pháp chữa đau và viêm hiệu quả, an toàn. Nó có thể xâm nhập sâu qua các lớp của da, đến cơ và xương. Vì liệu pháp hồng ngoại tăng cường và cải thiện lưu thông trên da và các bộ phận khác của cơ thể, nó có thể mang oxy và chất dinh dưỡng đến các mô bị thương, thúc đẩy quá trình chữa lành. Nó giúp giảm đau, giảm viêm và bảo vệ chống lại stress oxy hóa.

Liệu pháp tia hồng ngoại là một phương pháp chữa đau và viêm hiệu quả, an toàn

Chấn thương cơ

Liệu pháp tia hồng ngoại cải thiện hoạt động của ty thể trong tế bào, do đó kích hoạt sự phát triển và sửa chữa các tế bào và mô cơ mới. Nói cách khác, ánh sáng hồng ngoại có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục sau chấn thương cơ.

Giải độc

Liệu pháp hồng ngoại có thể được áp dụng thông qua các phòng xông hơi khô. Giải độc rất quan trọng vì chúng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Đồng thời, giải độc hỗ trợ quá trình sinh hóa hoạt động tốt, cải thiện tiêu hóa thức ăn. Trong phòng xông hơi hồng ngoại, nhiệt độ lõi của cơ thể tăng lên, dẫn đến giải độc ở cấp độ tế bào.

Chữa bệnh ung thư tiềm năng

Liệu pháp hồng ngoại là một phương pháp điều trị ung thư khả thi. Các nghiên cứu cho thấy sự kích hoạt đáng kể của các hạt nano khi chúng tiếp xúc với bức xạ hồng ngoại, khiến chúng có độc tính cao đối với các tế bào ung thư xung quanh. Một trong những phương thức như vậy là liệu pháp quang miễn dịch, sử dụng phức hợp quang hấp thụ kháng thể liên hợp để liên kết với các tế bào ung thư.

Đèn hồng ngoại Bosothern Infaroflampe 4000

Đèn hồng ngoại Bosothern Infaroflampe 4000 hiện là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại nhà, trong các phòng khám y tế, trung tâm vật lý trị liệu. Một số ưu điểm và tính năng của Đèn hồng ngoại Bosothern Infaroflampe 4000:

- Chức năng: giảm đau cơ, đau dây thần kinh, tăng cường trao đổi chất, bảo vệ cơ thể và tăng cường quá trình chữa bệnh. Hơi nóng từ máy sẽ hỗ trợ làm lành, kích thích vòng tuần hoàn máu và làm thư giãn các cơ xương. Sản phẩm đặc biệt tốt cho những người luôn làm việc ở tư thế không đổi trong một thời gian dài.

- Chuyên trị: cảm lạnh, căng thẳng, mệt mỏi, chuột rút, đau cơ, thấp khớp và điều trị thẩm mỹ.

- Nhờ thiết kế nhỏ gọn nên tiện lợi khi di chuyển.

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Lưu ý: Không nên sử dụng đèn trong thời gian quá lâu (thường khoảng 10-15 phút) và không được chiếu ánh sáng đèn trực tiếp vào mắt.

Công ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Hùng Hy là đơn vị cung cấp Đèn hồng ngoại Bosothern Infaroflampe 4000 chính hãng từ thương hiệu Đức nổi tiếng – Boso. Sản phẩm đang được bán với giá 740.000Đ.