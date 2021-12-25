Để giảm bớt tình trạng nghẹt mũi cho bé yêu mẹ nên sắm ngay "bảo bối" máy hút mũi

Nhiều bậc cha mẹ thường cảm thấy do dự khi phải cho con uống thuốc để giảm bớt các triệu chứng. Tuy nhiên, tùy trường hợp bác sĩ sẽ kê đơn, hướng dẫn dùng thuốc. Song song đó máy hút mũi sẽ là "trợ thủ" đắc lực giúp làm sạch chất nhầy, bé dễ thở hơn, nhanh chóng khỏi bệnh.

Cơ thể trẻ sơ sinh rất mỏng manh, dễ bị cảm lạnh gây nghẹt mũi , sổ mũi. Những chất nhầy trong mũi sẽ làm trẻ khó chịu, khó thở và có thể dẫn đến nhiễm trùng.

+ Hiệu quả tức thì

Khi sử dụng máy hút mũi bằng điện đúng cách, bé sẽ cảm thấy nhẹ nhõm tức thì và thoải mái hơn. Em bé của bạn sẽ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và duy trì các thói quen hàng ngày bình thường của.

Máy hút mũi trẻ em sẽ làm sạch chất nhầy

+ Giúp bé ngủ ngon hơn

Khi khả năng thở của bé bị cản trở, bé rất có thể sẽ quấy khóc và trở nên nhạy cảm với các kích thích khác. Khi bé không khỏe, nghĩa là không ngủ được. Khi đã thông mũi cho bé với máy hút mũi, bé sẽ dễ thở và dễ ngủ trở lại.

+ Loại bỏ chất nhầy hiệu quả

Khi bé bị nghẹt mũi, việc lau sạch vùng bề mặt hoặc vành ngoài của lỗ mũi bằng khăn giấy không chỉ gây ngứa ngáy và khó chịu hơn mà còn không thực sự giúp ích cho việc hô hấp của bé. Với cách hút mũi cho trẻ, bạn có thể loại bỏ chất nhầy cho trẻ bằng sức hút điện.

+ Máy hút mũi cho trẻ em rất dễ sử dụng

Khi trẻ cảm thấy khó chịu, chúng không có khả năng giao tiếp và nói cho ba mẹ biết. Hầu hết trẻ sơ sinh sẽ khiến mẹ khó khăn hơn khi lau hoặc làm sạch lỗ mũi nhỏ của con. Máy hút mũi trẻ em cho phép bạn hút nhanh và hiệu quả các chất nhầy đang làm tắc nghẽn lỗ thông hẹp.

Máy hút mũi cho trẻ em có các phụ kiện đi kèm đơn giản và rất dễ sử dụng

Máy hút mũi đa năng cho bé Reiwa VA-162 – giải pháp chăm sóc tai mũi họng kết hợp

Máy hút mũi đa năng cho bé Reiwa VA-162 tích hợp nhiều đầu hút khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Máy hút mũi Reiwa VA-162 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường

- Tính năng tích hợp giúp loại bỏ nước mũi, gỉ mũi, ráy tai dễ dàng và nhanh chóng chỉ với một sản phẩm.

- Máy tạo lực hút nhẹ nhàng, vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn cho bé.

- Thân máy thon gọn, dễ cầm và thao tác.

- Bộ đầu hút silicon mềm, an toàn cho trẻ và dễ dàng vệ sinh (có thể làm sạch bằng nước sôi).

- Máy hoạt động êm, không tạo tiếng ồn.

- Sản phẩm sử dụng pin sạc, tích hợp cổng sạc và dây nối USB tương tự điện thoại giúp ba mẹ tiện mang máy theo khi đi du lịch.

Máy hút mũi đa năng cho bé Reiwa VA-162 hiện đang được bán tại hệ thống cửa hàng Máy Xông Mũi Họng trên toàn quốc. Các mẹ có thể tìm mua sản phẩm cho bé yêu của mình với giá cực ưu đãi dịp cuối năm, chỉ 690.000Đ.