Chiều 18/3, phát hiện 3 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Ninh Thuận

Bản tin chiều ngày 18/3 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 , trong đó 2 ca ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Ninh Thuận. Việt Nam hiện có 2570 bệnh nhân. Thế giới hiện có hơn 121 triệu người mắc COVID-19.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 908 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

- Tính đến 18h ngày 18/3: Việt Nam có tổng cộng 1601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

10 tỉnh, thành phố đã 33 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã tròn 1 tháng không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 23 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 18/3: 03 ca mắc mới, trong đó có 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN2568-2570) trong đó có 02 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 01 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận. Cụ thể:

- CA BỆNH 2568 (BN2568) ghi nhận tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương: nam, 8 tuổi, là F1 của BN2528 và BN2561, đã được cách ly ngày 08/3/2021.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- CA BỆNH 2569 (BN2569) ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương: nam, 48 tuổi, là F1 của BN2484, đã được cách ly ngày 03/2/2021.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- CA BỆNH 2570 (BN2570) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Ninh Thuận: nữ, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 07/03/2021, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.