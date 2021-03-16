Chiều 16/3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19 tại Hải Dương

10 tỉnh, thành phố đã 32 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 903 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 720 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Hà Nội, đã tròn 4 tuần ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã tròn 3 tuần ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 16/3: 01 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 01 ca mắc mới (BN2560) ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:

CA BỆNH 2560 (BN2560): nam, 30 tuổi, ghi nhận tại phường Bến Tắm, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN2263 và đã được cách ly trước đó.

Ngày 14/3/2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 15/3/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa cơ sở 2 tỉnh Hải Dương - Trường Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.923, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 496

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.396

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.031.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: - 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1753-BN2244-BN2287-BN2259-BN2448-BN2310-BN2401-BN2431-BN2495-BN1834-BN2362-BN2357-BN2279-BN2157-BN2359-BN2315-BN2337-BN2394-BN1770-BN1705-BN1733-BN2535-BN2451-BN2483-BN2212-BN1729-BN1901-BN2183-BN2083-BN2280-BN2230-BN2410-BN2511-BN2353-BN2510-BN2427-BN2494-BN1863-BN1851-BN2260-BN2050-BN2059-BN2200

Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.158 bệnh nhân COVID-19/ 2.558 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 144 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 40 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 22 ca; số ca âm tính lần 3 là 82 ca.

Trong số 363 bệnh nhân đang điều trị, có 330 bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng, 28 bệnh nhân biểu hiện nhẹ, 2 bệnh nhân tiên lượng nặng, 1 bệnh nhân thở máy không xâm nhập và 2 bệnh nhân nguy kịch thở máy xâm nhập, đang điều trị hồi sức tích cực, tình hình sức khoẻ của 2 bệnh nhân này như sau:

- Bệnh nhân BN1536, nữ 80 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cai ECMO ngày thứ 18, hiện đang tập cai thở máy, tiến triển tích cực mặc dù tiên lượng vẫn nguy kịch.

- Bệnh nhân BN1832, nam 66 tuổi, đã cai ECMO ngày thứ tư, hiện đang chuyển biến tốt.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).