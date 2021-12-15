Máy đo nồng độ oxy trong máu hoạt động như thế nào?

Lượng ánh sáng được hấp thụ bởi máu cho biết độ bão hòa oxy. Máy đo oxy trong máu không trực tiếp đo độ bão hòa oxy mà thay vào đó sử dụng một phương trình phức tạp và các dữ liệu khác để ước tính mức độ chính xác.

Máy đo nồng độ oxy trong máu là thiết bị để đo độ bão hòa oxy. Thiết bị có thể được gắn vào ngón tay, cổ tay, bàn chân hoặc bất kỳ khu vực nào khác mà thiết bị có thể đọc lưu lượng máu. Máy đo oxy trong máu hoạt động bằng cách chiếu ánh sáng qua một vùng tương đối trong suốt của da.

Những điều cần lưu ý khi mua máy đo nồng độ oxy trong máu

- Tìm đúng loại máy đo bạn cần

Có ba loại máy đo nồng độ oxy trong máu cụ thể là máy đo đầu ngón tay, máy đo cầm tay và máy đo oxy theo mạch của thai nhi. Do đó, bạn cần phải quyết định trước bạn sẽ mua loại máy nào. Hiện nay, đa số mọi người thường ưa chuộng máy đo oxy xung đầu ngón tay để sử dụng tại nhà vì nó dễ vận hành. Những loại máy còn lại chủ yếu được sử dụng trong bệnh viện và phòng khám.

- Kiểm tra giá cả và các tính năng

Máy đo oxy xung ngón tay tương đối hiệu quả về chi phí lâu dài và dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng cung cấp hàng chính hãng. Về tính năng, hãy chọn thiết bị có màn hình sáng và rõ ràng, hiển thị kết quả chính xác, được làm bằng vật liệu bền tốt.

- Độ chính xác

Bất kỳ thiết bị chăm sóc sức khỏe nào cũng phải hiển thị kết quả chính xác. Vì vậy, độ chính xác là một trong những điều quan trọng nhất cần được xem xét trước khi mua một máy đo oxy xung. Bạn có thể kiểm tra độ chính xác của thiết bị bằng cách so sánh kết quả của hai máy đo có giống nhau hay không. Đánh giá của khách hàng mua trước cũng có thể giúp bạn trong việc quyết định.

- Chứng nhận

Mỗi sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm tra chứng nhận trước khi đưa ra thị trường. Một số tổ chức ở đó chứng nhận chất lượng và tiêu chuẩn của thiết bị đảm bảo rằng thiết bị sử dụng tốt. Một số chứng nhận đáng tin cậy mà bạn có thể tìm kiếm là FDA, RoHS, CE.

- Thương hiệu

Trước khi mua máy đo nồng độ oxy trong máu, bạn phải kiểm tra thương hiệu xem nó có nổi tiếng không, công ty đó có đáng tin cậy hay không.

Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed tại cửa hàng Máy Tạo Oxy

Máy Tạo Oxy là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed chính hãng 100%. Đến với cửa hàng Máy Tạo Oxy, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ bảo hành đi kèm. Một số Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed bán chạy nhất tại Máy Tạo Oxy

- Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS10I

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS10I là sản phẩm được sử dụng theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim. Thiết bị di động rất tiện lợi, không xâm lấn có thể dùng cho bệnh nhân trưởng thành và cả bệnh nhi.

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Ưu điểm và tính năng của máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS10I

Máy có khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ dàng mang theo để sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Vận hành dễ dàng với một nút bấm.

Có ba chế độ: tắt nguồn, chế độ chờ và đo.

Tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu

Màn hình hiển thị rộng, dễ quan sát, thuận tiện để người lớn tuổi sử dụng.

- Máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 Wellmed FS20F

Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS20F là sản phẩm chuyên dùng để theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) và nhịp tim. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn hiệu suất: YY 0670/IEC 60601-2, tiện lợi dùng cho cả trẻ nhỏ và người trưởng thành.

Xem ngay: Máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS20F

Ưu điểm và tính năng của máy đo nồng độ oxy trong máu Wellmed FS20F

Kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo bên người để dùng khi cần.

Máy chỉ có 1 nút bấm nên rất dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Mức tiêu thụ điện năng thấp và có chỉ báo pin yếu.

Ba chế độ khác nhau: Chế độ tắt nguồn, chế độ chờ và chế độ đo.

Tính năng tự động chuyển sang chế độ chờ trong vòng 8 giây sau khi không có tín hiệu.

Màn hình hiển thị rộng và đèn LED giúp người dùng dễ dàng theo dõi.

Máy có 2 màu sắc khác nhau để lựa chọn: trắng và đen.