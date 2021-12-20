Cần biết cơ chế hoạt động của các loại nhiệt kế để chọn mua phù hợp

Nhiệt kế tiếp xúc là nhiệt kế phải chạm vào cơ thể để đo nhiệt độ . Loại nhiệt kế tiếp xúc phổ biến nhất sử dụng cảm biến nhiệt điện tử để ghi lại nhiệt độ cơ thể. Các nhiệt kế này có thể được sử dụng trên trán, miệng, nách hoặc trực tràng. Hầu hết các nhiệt kế điện tử đều có màn hình kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ cho bạn.

Nhiệt độ trực tràng cung cấp kết quả đo chính xác nhất cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là những trẻ từ 3 tháng trở xuống, cũng như trẻ dưới 3 tuổi. Nhiệt độ lấy từ nách thường kém chính xác nhất. Đối với trẻ lớn hơn và người lớn, các kết quả đo bằng miệng thường chính xác miễn là ngậm miệng trong khi đặt nhiệt kế.

Hầu hết các nhiệt kế tiếp xúc điện tử có thể ghi lại nhiệt độ từ trán, miệng, nách hoặc trực tràng trong vòng chưa đầy một phút.

Nhiệt kế điện tử tiếp xúc thích hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.

- Khuyết điểm

Cha mẹ có thể lo lắng về việc gây khó chịu khi đo nhiệt độ trực tràng cho trẻ.

Bạn cần đợi 15 phút sau khi ăn hoặc uống để tiến hành đo nhiệt độ miệng. Nếu không, nhiệt độ của thức ăn hoặc đồ uống của bạn có thể ảnh hưởng đến kết quả đo nhiệt kế.

Có thể khó khăn cho trẻ em hoặc bất kỳ ai thở bằng miệng, bạn phải ngậm miệng đủ lâu để kết quả đo chính xác.

Nếu bạn định sử dụng một nhiệt kế tiếp xúc điện tử để đo nhiệt độ ở miệng và trực tràng, hãy lấy hai nhiệt kế và dán nhãn để phân biệt. Không sử dụng cùng một nhiệt kế ở cả hai nơi.

Nhiệt kế điện tử từ xa (nhiệt kế điện tử không tiếp xúc)

Nhiều trường học, cơ sở kinh doanh và cơ sở chăm sóc sức khỏe đang sàng lọc những người đến bị sốt. Một nhiệt kế điện tử từ xa không cần tiếp xúc với da cho phép mọi người ở xa nhau hơn. Nhiệt kế từ xa có thể được sử dụng trên trán (động mạch thái dương) hoặc tai (màng nhĩ).

1. Nhiệt kế động mạch thái dương

Nhiệt kế đo trán từ xa sử dụng máy quét tia hồng ngoại để đo nhiệt độ của động mạch thái dương ở trán.

- Ưu điểm: Một nhiệt kế động mạch thái dương từ xa có thể ghi lại nhiệt độ của một người một cách nhanh chóng và dễ dàng dung nạp; Nhiệt kế động mạch thái dương từ xa thích hợp cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

- Khuyết điểm: Nhiệt kế đo động mạch thái dương có thể đắt hơn các loại nhiệt kế khác.

Nhiệt kế điện tử đo trán không tiếp xúc hiện đang được rất nhiều người lựa chọn sử dụng

2. Nhiệt kế màng nhĩ

Nhiệt kế đo tai từ xa, còn được gọi là nhiệt kế màng nhĩ, sử dụng tia hồng ngoại để đo nhiệt độ bên trong ống tai.

- Ưu điểm: Khi được đặt đúng vị trí, nhiệt kế hồng ngoại đo tai nhanh chóng và thường thoải mái cho trẻ em và người lớn; Nhiệt kế hồng ngoại đo tai thích hợp cho trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi, trẻ lớn và người lớn.

- Khuyết điểm: Nhiệt kế hồng ngoại không được khuyến khích cho trẻ sơ sinh; Ráy tai hoặc ống tai cong và nhỏ có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế đo tai hồng ngoại.

Nhiệt kế hồng ngoại treo tường Alphamed UFR101 - Sự lựa chọn tiện lợi và an toàn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể

Nhiệt kế hồng ngoại treo tường Alphamed UFR101 hỗ trợ kiểm tra thân nhiệt tại các khu vực đông người như trường học, bệnh viện, sân bay, nhà ga,… Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, treo tường, giúp tiết kiệm nhân lực và giảm thiểu thời gian chờ đợi khi kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo thân nhiệt thông thường.

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Một số ưu điểm và tính năng của Nhiệt kế hồng ngoại treo tường Alphamed UFR101

- Các tính năng hiển thị ngay trên thân máy, thao tác dễ sử dụng và kiểm tra nhiệt độ nhanh chóng chỉ trong 1 giây.

- Cho kết quả chính xác, kết quả đo đạt tiêu chuẩn y tế với độ lệch khoảng 0,2 độ C.

- Hoạt động dựa trên nguyên lý đo lượng hồng ngoại phát ra trong cơ thể mà không cần tiếp xúc, giúp hạn chế sự lây nhiễm chéo.

- Máy cảnh báo nhiệt độ quá thấp (dưới 37,5 độ C) bằng màu xanh, hoặc nhiệt độ quá cao (trên 37,5 độ C) bằng màu đỏ.

- Có thể kiểm tra nhiệt độ trán ở khoảng cách an toàn từ 1 - 10 cm.

- Phù hợp tất cả các đối tượng người già, trẻ nhỏ, người lớn...

- Sử dụng nguồn điện và pin sạc, tiện lợi để sử dụng tại nhà, bệnh viện, phòng khám, trường học, công ty,...

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