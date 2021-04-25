Võ Hạ Trâm tiết lộ tình hình hiện tại của gia đình chồng ở tâm dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Sao Việt 25/04/2021 14:43

Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam, nhưng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Ấn Độ, cô đang rất lo cho mẹ chồng và cả gia đình chồng.

Mới đây trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đăng ảnh chụp cùng mẹ chồng với dòng trạng thái bày tỏ sự lo lắng cho mẹ chồng và cả gia đình đang trong tình hình dịch Covid-19 bùng nổ ở Ấn Độ những ngày qua. Cô cho biết hiện giờ gia đình chồng cô bên ấy vẫn ổn và hạn chế ra đường. Tuy nhiên, còn rất nhiều người cuộc sống khó khăn nên họ buộc phải đi lao động, vì không có tiền họ sẽ hết đói trước khi chết vì dịch bệnh.

vo ha tram 1
Võ Hạ Trâm cùng mẹ chồng

Cô cũng chia sẻ về mẹ chồng rằng từ khi biết tin có cháu là lúc nào cũng trông đợi có chuyến bay sẽ về Việt Nam ngay để chăm con dâu và chăm cháu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà lúc này. Mỗi khi bà nhớ cháu là không thể ngủ được, rồi lại lấy hình siêu âm của cháu ra hôn.

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm và thương cảm của cộng đồng mạng. Bên dưới cũng có nhiều người bình luận động viên, chúc gia đình mau sớm đoàn tụ: "Thương quá Trâm ơi... Chị gặp bà ở ngoài chị thấy bà hiền lành dễ thương lắm. Cầu mong gia đình bên đó bình an và toàn dân được yên ổn để bà kịp về Việt Nam gặp cháu thương của bà".

vo ha tram 2
Cô dâu Ấn Độ vô cùng lo lắng cho tình hình dịch bệnh tại quê chồng
vo ha tram 3
Võ Hạ Trâm đang được xem là bà bầu hạnh phúc nhất nhì showbiz

Võ Hạ Trâm lấy chồng là doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary vào tháng 1/2019. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống tại một căn hộ ở TP.HCM. Nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc và được chồng yêu thương, ủng hộ hết mình khi tham gia nghệ thuật.

Võ Hạ Trâm tâm sự mặc dù làm dâu Ấn Độ nhưng do gia đình nhà chồng thoải mái, chồng đi nhiều nước công tác nên cô không phải dậy sớm hay nấu đồ ăn Ấn. Cô luôn được mẹ chồng và gia đình chồng yêu thương hết mực, xem như con gái.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống mẹ bầu Võ Hạ Trâm bên chồng doanh nhân Ấn Độ: Cách chăm thai 'khác người', đặc biệt gây chú ý với nhan sắc

Cuộc sống mẹ bầu Võ Hạ Trâm bên chồng doanh nhân Ấn Độ: Cách chăm thai 'khác người', đặc biệt gây chú ý với nhan sắc

Ở tháng thứ 6 thai kỳ, mẹ bầu Võ Hạ Trâm vẫn gọn gàng, rạng rỡ và đầy năng lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hạ Trâm mẹ bầu Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 30 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 55 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"