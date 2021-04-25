Võ Hạ Trâm tiết lộ tình hình hiện tại của gia đình chồng ở tâm dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam, nhưng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Ấn Độ, cô đang rất lo cho mẹ chồng và cả gia đình chồng.

Mới đây trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đăng ảnh chụp cùng mẹ chồng với dòng trạng thái bày tỏ sự lo lắng cho mẹ chồng và cả gia đình đang trong tình hình dịch Covid-19 bùng nổ ở Ấn Độ những ngày qua. Cô cho biết hiện giờ gia đình chồng cô bên ấy vẫn ổn và hạn chế ra đường. Tuy nhiên, còn rất nhiều người cuộc sống khó khăn nên họ buộc phải đi lao động, vì không có tiền họ sẽ hết đói trước khi chết vì dịch bệnh.

Võ Hạ Trâm cùng mẹ chồng

Cô cũng chia sẻ về mẹ chồng rằng từ khi biết tin có cháu là lúc nào cũng trông đợi có chuyến bay sẽ về Việt Nam ngay để chăm con dâu và chăm cháu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà lúc này. Mỗi khi bà nhớ cháu là không thể ngủ được, rồi lại lấy hình siêu âm của cháu ra hôn.

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm và thương cảm của cộng đồng mạng. Bên dưới cũng có nhiều người bình luận động viên, chúc gia đình mau sớm đoàn tụ: "Thương quá Trâm ơi... Chị gặp bà ở ngoài chị thấy bà hiền lành dễ thương lắm. Cầu mong gia đình bên đó bình an và toàn dân được yên ổn để bà kịp về Việt Nam gặp cháu thương của bà".

Cô dâu Ấn Độ vô cùng lo lắng cho tình hình dịch bệnh tại quê chồng

Võ Hạ Trâm đang được xem là bà bầu hạnh phúc nhất nhì showbiz

Võ Hạ Trâm lấy chồng là doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary vào tháng 1/2019. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống tại một căn hộ ở TP.HCM. Nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc và được chồng yêu thương, ủng hộ hết mình khi tham gia nghệ thuật.

Võ Hạ Trâm tâm sự mặc dù làm dâu Ấn Độ nhưng do gia đình nhà chồng thoải mái, chồng đi nhiều nước công tác nên cô không phải dậy sớm hay nấu đồ ăn Ấn. Cô luôn được mẹ chồng và gia đình chồng yêu thương hết mực, xem như con gái.

Ảnh: FBNV

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