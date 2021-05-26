Vợ chồng diễn viên Quý Bình 'tình bể bình', cùng nắm tay nhau 'vượt qua đại dịch' khiến người hâm mộ 'phát hờn'

Sao Việt 26/05/2021 12:33

Cuộc hôn nhân của diễn viên Quý Bình và doanh nhân Ngọc Tiền từng vấp phải nhiều tranh cãi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, không cần "lời qua tiếng lại" đáp trả, vợ chồng diễn viên Quý Bình vẫn tình cảm lãng mạn như phim minh chứng cho hạnh phúc của mình.

Sau gần nửa năm về chung một nhà, nữ doanh nhân Ngọc Tiền đã thoải mái hơn khi công khai tình cảm ngọt ngào giữa 2 vợ chồng. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Tiền đã chia sẻ khoảnh khắc "tình bể bình" bên ông xã Quý Bình kèm dòng trạng thái: "Hít 1 hơi thật sâu, cười cùng nhau thật tươi chúng ta cùng nhau vượt đại dịch."

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Ngọc Tiền và ông xã Quý Bình dành cho nhau cử chỉ trìu mến bên bãi biển - Ảnh: FBNV

Mặc dù hôn nhân của Ngọc Tiền - Qúy Bình vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khen chê của khán giả nhưng cặp đôi có vẻ không để ý lắm, ngày càng minh chứng được tình yêu của cả 2 là thật, chứ không như những tin đồn trước đây. Từ khi kết hôn với Quý Bình, Ngọc Tiền nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Bà xã Quý Bình cho biết vì điều đó khiến cô cảm thấy mình càng phải sống tốt hơn để không phụ sự quan tâm, yêu thương của mọi người dành cho hai vợ chồng.

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Những khoảnh khắc bình dị đời thường cũng tình cảm không kém - Ảnh: FBNV
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2 vợ chồng đồng hành cùng nhau trong những chuyến thiện nguyện - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của nữ doanh nhân, cô cũng nhận được nhiều lời chúc phúc, sự ủng hộ tinh thần từ quý khán giả. 

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 Từ khi kết hôn với Quý Bình, cô nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của người hâm mộ thông qua mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Là người nổi tiếng, chắc chắn không tránh khỏi dư luận từ người hâm mộ. Không phô trương, ồn ào như các cặp đôi khác, vợ chồng nam diễn viên Quý Bình lại chọn cách "bình yên" tận hưởng hạnh phúc để thời gian minh chứng cho tình yêu. 

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Từ khóa:   Quý Bình - Ngọc Tiền bà xã Quý Bình Quý Bình kết hôn

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