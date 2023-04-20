Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym

Sao Việt 20/04/2023 09:33

Lê Phương đã lột xác thành công và đánh bay 30kg mỡ để có thể quay trở lại công việc.

Lê Phương bị béo lên sau sinh ra sao?

Như bao bà mẹ khác, lần sinh con thứ 2 vào năm 2019, Lê Phương tăng cân nhiều khiến thân hình "phát tướng" trong lúc mang thai lẫn sau sinh. Nữ diễn viên tiết lộ, có thời điểm cô nặng tới 80kg, sinh xong còn 72kg. Vì nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên Lê Phương cố gắng ăn uống để có đủ dinh dưỡng, đây cũng là nguyên nhân khiến cô tiếp tục đẩy cân nặng lên 76kg.

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 1

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 2

Lê Phương lộ thân hình phát tướng kể từ khi mang thai - Ảnh: FBNV

Lê Phương như biến thành một người khác sau khi mang thai. Điều này khiến cô stress nghiêm trọng vì cân nặng. Nữ diễn viên bị lên cân đến mức quần áo không cái nào vừa, phải mặc đồ của mẹ, ra đường thì mặc quần áo, đi dép của chồng. 

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 3

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 4

Vóc dáng "phát phì" khiến nữ diễn viên stress nghiêm trọng - Ảnh: FBVN

Có một vở diễn mà Lê Phương rất yêu thích nhưng không thể tham gia vì chưa lấy lại được vóc dáng sau sinh. Đó chính là động lực khiến Lê Phương quyết tâm giảm cân.

Lê Phương 'đánh bay' 30kg mỡ như thế nào?

Nữ diễn viên tập gym cùng với huấn luyện viên sau 6 tháng sinh con. Ngoài việc chăm chỉ, đều đặn đến phòng tập, Lê Phương cũng có những lưu ý riêng để quá trình giảm cân được hiệu quả hơn. Theo cô, các chị em không nên vì tâm lý muốn giảm cân nhanh mà ép bản thân luyện tập quá sức, khoảng 6 tháng khi cơ thể đã phục hồi bình thường mới nên tiến hành vào quá trình tập.

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 5

Nhờ có động lực quay lại với nghề mà cô đã kiên trì lấy lại vóc dáng mơ ước - Ảnh:FBNV

Lê Phương chia sẻ cô dành 1-2 tiếng mỗi ngày cho các bài tập đốt mỡ thừa, tập trung làm săn chắc vùng bụng. Nếu không có thời gian cô sẽ tự tập tại nhà, cường độ tập luyện không nhất thiết ngày nào cũng như nhau mà nên nương vào thể trạng từng lúc. Bên cạnh đó, Lê Phương thường mặc áo gió để chạy bộ ở công viên hoặc xuống phòng tập gym dưới toà nhà để đi bộ trên máy.

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 6
Lê Phương đã lấy lại phong độ khiến khán giả trầm trồ - Ảnh: FBNV 

Về chế độ ăn uống, Lê Phương không áp dụng thực đơn ăn kiêng ngay sau sinh. Chỉ khi đã chính thức bước vào thời gian tập luyện, cô mới kết hợp ăn uống theo chế độ "eat clean": Nhiều rau xanh, giảm tinh bột, hạn chế đồ ngọt, chất béo. Lê Phương thường xuyên ăn những món như: Salad, thịt lườn gà, cá hồi áp chảo, bông cải xanh luộc, trứng gà luộc, hải sản hấp...

     Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 7
Thành quả của quá trình giảm cân kỷ luật đó là Lê Phương đã giảm được 30kg, lấy lại thân hình thon gọn, thậm chí còn gợi cảm hơn cả trước khi mang bầu - Ảnh:FBNV

Lê Phương áp lực vì nhiều bình luận chê bai ngoại hình, ông xã cô cũng là người lên tiếng bênh vực trên livestream: "Trời ơi, nặng lời dữ vậy. Mọi người ơi, vợ em hiện tại đang kỵ những từ béo, mập, tròn, múp... Chê em thôi, em chịu chứ đừng chê vợ em". Anh động viên vợ bằng những lời khen như "mập đẹp mà nhìn sang nữa", "hổng có xấu đi, xinh ra nhiều lắm", và còn không ngại tăng cân, cùng vợ ăn thả ga.

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 8
Hậu giảm cân, Lê Phương được khen ngày càng nhuận sắc hơn - Ảnh:FBNV

 

Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym - Ảnh 9
Giờ đây, cô có một gia đình hạnh phúc viên mãn  và một sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, cô còn có hậu phương vững chắc là ông xã Trung Kiên - Ảnh: FBNV 

 

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ

Hậu ly hôn Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hôn nhân viên mãn bên chồng trẻ

Sau 3 năm kết hôn, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đã quyết định "đường ai nấy đi". Hiện tại, người thì hạnh phúc bên chồng trẻ, người thì lao đao vì nợ nần.

Xem thêm
Từ khóa:   lê phương diễn viên lê phương Body Shaming

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm