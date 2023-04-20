Từng bị tổn thương vì body shaming khi nặng gần 80kg, diễn viên Lê Phương giờ đây dáng đẹp hơn cả thời chưa sinh nở nhờ những lưu ý này khi tập gym

Như bao bà mẹ khác, lần sinh con thứ 2 vào năm 2019, Lê Phương tăng cân nhiều khiến thân hình "phát tướng" trong lúc mang thai lẫn sau sinh. Nữ diễn viên tiết lộ, có thời điểm cô nặng tới 80kg, sinh xong còn 72kg. Vì nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên Lê Phương cố gắng ăn uống để có đủ dinh dưỡng , đây cũng là nguyên nhân khiến cô tiếp tục đẩy cân nặng lên 76kg.

Lê Phương như biến thành một người khác sau khi mang thai. Điều này khiến cô stress nghiêm trọng vì cân nặng. Nữ diễn viên bị lên cân đến mức quần áo không cái nào vừa, phải mặc đồ của mẹ, ra đường thì mặc quần áo, đi dép của chồng.

Vóc dáng "phát phì" khiến nữ diễn viên stress nghiêm trọng - Ảnh: FBVN

Có một vở diễn mà Lê Phương rất yêu thích nhưng không thể tham gia vì chưa lấy lại được vóc dáng sau sinh. Đó chính là động lực khiến Lê Phương quyết tâm giảm cân.

Lê Phương 'đánh bay' 30kg mỡ như thế nào?

Nữ diễn viên tập gym cùng với huấn luyện viên sau 6 tháng sinh con. Ngoài việc chăm chỉ, đều đặn đến phòng tập, Lê Phương cũng có những lưu ý riêng để quá trình giảm cân được hiệu quả hơn. Theo cô, các chị em không nên vì tâm lý muốn giảm cân nhanh mà ép bản thân luyện tập quá sức, khoảng 6 tháng khi cơ thể đã phục hồi bình thường mới nên tiến hành vào quá trình tập.

Nhờ có động lực quay lại với nghề mà cô đã kiên trì lấy lại vóc dáng mơ ước - Ảnh:FBNV

Lê Phương chia sẻ cô dành 1-2 tiếng mỗi ngày cho các bài tập đốt mỡ thừa, tập trung làm săn chắc vùng bụng. Nếu không có thời gian cô sẽ tự tập tại nhà, cường độ tập luyện không nhất thiết ngày nào cũng như nhau mà nên nương vào thể trạng từng lúc. Bên cạnh đó, Lê Phương thường mặc áo gió để chạy bộ ở công viên hoặc xuống phòng tập gym dưới toà nhà để đi bộ trên máy.

Lê Phương đã lấy lại phong độ khiến khán giả trầm trồ - Ảnh: FBNV

Về chế độ ăn uống, Lê Phương không áp dụng thực đơn ăn kiêng ngay sau sinh. Chỉ khi đã chính thức bước vào thời gian tập luyện, cô mới kết hợp ăn uống theo chế độ "eat clean": Nhiều rau xanh, giảm tinh bột, hạn chế đồ ngọt, chất béo. Lê Phương thường xuyên ăn những món như: Salad, thịt lườn gà, cá hồi áp chảo, bông cải xanh luộc, trứng gà luộc, hải sản hấp...

Thành quả của quá trình giảm cân kỷ luật đó là Lê Phương đã giảm được 30kg, lấy lại thân hình thon gọn, thậm chí còn gợi cảm hơn cả trước khi mang bầu - Ảnh:FBNV

Lê Phương áp lực vì nhiều bình luận chê bai ngoại hình, ông xã cô cũng là người lên tiếng bênh vực trên livestream: "Trời ơi, nặng lời dữ vậy. Mọi người ơi, vợ em hiện tại đang kỵ những từ béo, mập, tròn, múp... Chê em thôi, em chịu chứ đừng chê vợ em". Anh động viên vợ bằng những lời khen như "mập đẹp mà nhìn sang nữa", "hổng có xấu đi, xinh ra nhiều lắm", và còn không ngại tăng cân, cùng vợ ăn thả ga.

Hậu giảm cân, Lê Phương được khen ngày càng nhuận sắc hơn - Ảnh:FBNV