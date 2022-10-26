Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra

Sao Việt 26/10/2022 14:40

Bình thường luôn giữ phong cách sống đơn giản, không se sua ăn diện, bất ngờ "biến hình" xinh đẹp đến Lê Dương Bảo Lâm cũng không nhận ra bà xã, dân tình được "kèo" ủng hộ giữ nguyên giao diện.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những diễn viên hài có tiếng, đắt show hiện nay. Có chồng nổi tiếng và bản thân cũng là người kinh doanh "mát tay", nhưng bà xã nam diễn viên lại luôn giữ phong cách sống đơn giản, thậm chí đến mức tối giản.

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 1
Ở thời điểm hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm là danh hài được nhiều người yêu mến bởi tính cách hài hước, và thân thiện
Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 2
Không chỉ có sự nghiệp, nam danh hài còn có hôn nhân viên mãn bên bà xã Quỳnh Quỳnh và các con 

Không chỉ váy áo hàng chợ, bà xã Lê Dương Bảo Lâm luôn để mặt mộc, búi tóc cao một kiểu mỗi khi xuất hiện. Cô bận rộn với việc chăm con và kinh doanh online nên không mấy khi để ý đến ngoại hình của bản thân.

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 3

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 4
Bà xã Dương Lâm là "người tham công tiếc việc", trước đó dù mang thai ở những tháng cuối thai kì, nhưng cô vẫn cố gắng làm việc. Chính vì quá bận rộn, nên cô thường không chú ý đến ngoại hình của mình.

Cô thường mặc đồ bộ hoa giá rẻ vài chục nghìn, để mặt mộc, tóc búi cao. Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên hài nói về vợ: 

"Cô ấy không se sua ăn diện, về dưới quê thấy người ta bán đồ đổ đống 30, 40 nghìn liền sà vào mua, mặc cũ mà không chịu bỏ đi. Anh mong muốn em bỏ những bộ đồ đó đi". Quỳnh Quỳnh phản bác: "Tại em thích, mặc mấy bộ đồ thoải mái, váy vóc ngồi lên ngồi xuống khó. Đang nấu ăn mà con khóc thì phải chạy lên chạy xuống vướng víu lắm".

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 5Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 6

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 7

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 8

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 9
Không váy hoa, không make up cầu kì, nhưng cô nàng vẫn được nhiều người yêu mến bởi tính cách chân thực, giản dị, mộc mạc ở cuộc sống đời thường

Tuy nhiên trên thực tế, Quỳnh Quỳnh thời còn xuân sắc vốn đã rất xinh đẹp. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt với những đường nét thanh tú và làn da trắng.

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 10

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 11
Nhan sắc ngày trước của bà xã Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người xuýt xoa vì quá ngọt ngào và xinh đẹp 

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của các thiên thần nhỏ, cô ít chăm chút ngoại hình hơn, dành thời gian lo cho gia đình. Điều này nhận được nhiều sự đồng cảm.

Thường ngày xuề xòa, giản dị, thế nhưng "nóc nhà" của Lê Dương Bảo Lâm mỗi khi make-up, lên đồ lại gây trầm trồ vì rất xinh đẹp, ưa nhìn.

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 12

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 13
Mỗi khi lên đồ, Quỳnh Quỳnh không hề thua kém bất kì hot girl nào

Cụ thể như mới đây,  trên Facebook cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trên xế hộp. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là nhan sắc mới lạ của bà xã Dương Lâm.

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 14

Bà mẹ 3 con khoe kiểu tóc mới, trang điểm nhẹ nhàng trông "nhỉnh hơn hẳn" vẻ giản dị, mộc mạc thường thấy. Đi cùng loạt ảnh, cô viết: "Alo, Quỳnh có nhà không ta?".

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 15Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 16

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 17
Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe diện mạo xinh đẹp 

Chứng kiến bà xã Quỳnh Quỳnh "biến hình" xinh đẹp bất ngờ, Lê Dương Bảo Lâm hài hước bày tỏ: "Không phải vợ tôi" khiến dân tình cũng phải phì cười. 

Từng bị chê 'luộm thuộm', bà xã lột xác bất ngờ, tới Dương Lâm cũng không nhận ra - Ảnh 18

Trước đó, Quỳnh Quỳnh từng nhận nhiều sự quan tâm khi bị chê ăn mặc luộm thuộm. Lê Dương Bảo Lâm liền lên tiếng bênh vực bà xã: "Em ơi cái đó là đơn giản, người ta vì chồng vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác. Luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách, còn vợ của tôi thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Tôi có mua đồ mới nhưng vợ không chịu mặc".

Với màn "biến thân 10 điểm" này, cư dân mạng đồng loạt động viên Quỳnh Quỳnh nên chăm chút cho bản thân, lấy lại nhan sắc vốn có, bởi "giao diện" trong ảnh trông rất xinh xắn, và trẻ trung. 

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ tố từng bị 1 siêu mẫu có tiếng 'khinh ra mặt' và cái kết 10 năm sau gây bất ngờ

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ tố từng bị 1 siêu mẫu có tiếng 'khinh ra mặt' và cái kết 10 năm sau gây bất ngờ

Lê Dương Bảo Lâm vừa đăng ảnh thuở mới vào nghề 10 năm trước và câu chuyện bị "khinh" gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Lê Dương Bảo Lâm nhan sắc Quỳnh Quỳnh Dương Lâm Quỳnh Quỳnh 24h sao Việt đời sống nghệ sĩ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"