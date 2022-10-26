Không chỉ váy áo hàng chợ, bà xã Lê Dương Bảo Lâm luôn để mặt mộc, búi tóc cao một kiểu mỗi khi xuất hiện. Cô bận rộn với việc chăm con và kinh doanh online nên không mấy khi để ý đến ngoại hình của bản thân.

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những diễn viên hài có tiếng, đắt show hiện nay. Có chồng nổi tiếng và bản thân cũng là người kinh doanh "mát tay", nhưng bà xã nam diễn viên lại luôn giữ phong cách sống đơn giản, thậm chí đến mức tối giản.

Cô thường mặc đồ bộ hoa giá rẻ vài chục nghìn, để mặt mộc, tóc búi cao. Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên hài nói về vợ:

Bà xã Dương Lâm là "người tham công tiếc việc", trước đó dù mang thai ở những tháng cuối thai kì, nhưng cô vẫn cố gắng làm việc. Chính vì quá bận rộn, nên cô thường không chú ý đến ngoại hình của mình.

"Cô ấy không se sua ăn diện, về dưới quê thấy người ta bán đồ đổ đống 30, 40 nghìn liền sà vào mua, mặc cũ mà không chịu bỏ đi. Anh mong muốn em bỏ những bộ đồ đó đi". Quỳnh Quỳnh phản bác: "Tại em thích, mặc mấy bộ đồ thoải mái, váy vóc ngồi lên ngồi xuống khó. Đang nấu ăn mà con khóc thì phải chạy lên chạy xuống vướng víu lắm".

Không váy hoa, không make up cầu kì, nhưng cô nàng vẫn được nhiều người yêu mến bởi tính cách chân thực, giản dị, mộc mạc ở cuộc sống đời thường

Tuy nhiên trên thực tế, Quỳnh Quỳnh thời còn xuân sắc vốn đã rất xinh đẹp. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt với những đường nét thanh tú và làn da trắng.

Nhan sắc ngày trước của bà xã Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người xuýt xoa vì quá ngọt ngào và xinh đẹp

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của các thiên thần nhỏ, cô ít chăm chút ngoại hình hơn, dành thời gian lo cho gia đình. Điều này nhận được nhiều sự đồng cảm.

Thường ngày xuề xòa, giản dị, thế nhưng "nóc nhà" của Lê Dương Bảo Lâm mỗi khi make-up, lên đồ lại gây trầm trồ vì rất xinh đẹp, ưa nhìn.

Mỗi khi lên đồ, Quỳnh Quỳnh không hề thua kém bất kì hot girl nào

Cụ thể như mới đây, trên Facebook cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trên xế hộp. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng là nhan sắc mới lạ của bà xã Dương Lâm.

Bà mẹ 3 con khoe kiểu tóc mới, trang điểm nhẹ nhàng trông "nhỉnh hơn hẳn" vẻ giản dị, mộc mạc thường thấy. Đi cùng loạt ảnh, cô viết: "Alo, Quỳnh có nhà không ta?".

Vợ Lê Dương Bảo Lâm khoe diện mạo xinh đẹp

Chứng kiến bà xã Quỳnh Quỳnh "biến hình" xinh đẹp bất ngờ, Lê Dương Bảo Lâm hài hước bày tỏ: "Không phải vợ tôi" khiến dân tình cũng phải phì cười.

Trước đó, Quỳnh Quỳnh từng nhận nhiều sự quan tâm khi bị chê ăn mặc luộm thuộm. Lê Dương Bảo Lâm liền lên tiếng bênh vực bà xã: "Em ơi cái đó là đơn giản, người ta vì chồng vì con, buôn gánh bán bưng. Cái đơn giản với luộm thuộm nó khác. Luộm thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách, còn vợ của tôi thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ thôi. Tôi có mua đồ mới nhưng vợ không chịu mặc".

Với màn "biến thân 10 điểm" này, cư dân mạng đồng loạt động viên Quỳnh Quỳnh nên chăm chút cho bản thân, lấy lại nhan sắc vốn có, bởi "giao diện" trong ảnh trông rất xinh xắn, và trẻ trung.