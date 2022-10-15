Đã sinh 3 con, vợ Lê Dương Bảo Lâm nhan sắc nhợt nhạt vẫn được chồng cưng như trứng, hoá ra thời còn son sở hữu nhan sắc “vạn người mê”

Lê Dương Bảo Lâm hiện đang là một trong những danh hài hot nhất nhì showbiz ở thời điểm hiện tại. Mỗi lần xuất hiện, anh luôn thu hút sự chú ý bởi sự duyên dáng, hài hước, bên cạnh đó, những câu chuyện đời sống gia đình của anh cũng được netizen chú ý không kém.

Được biết, nam danh hài hiện đang có một tổ ấm viên mãn bên cô vợ Quỳnh Quỳnh và 3 đứa con kháu khỉnh. Từ ngày kết hôn, Quỳnh Quỳnh lui về hậu phương, vun vén chăm lo cho gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho chồng. Có lẽ vì dành quá nhiều thời gian chăm sóc con cộng với việc trải qua 3 lần sinh nở, mẹ bỉm Quỳnh Quỳnh mỗi lần xuất hiện với vẻ ngoài giản dị đã bị một bộ phận nhỏ cho là luộm thuộm. Tuy nhiên, chẳng ai biết rằng, trước khi lập gia đình, Quỳnh Quỳnh sở hữu nhan sắc chẳng kém bất kì cô nàng hot girl nào.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm khoe hình ảnh vợ thời còn son lên trang cá nhân, không ít người ngạc nhiên về nhan sắc khi đó của bà mẹ 3 con.

Quỳnh Quỳnh lúc bấy giờ sở hữu làn da trắng, gương mặt thanh tú. Nhan sắc này thật sự xứng tầm hot girl lúc bấy giờ. Đôi mắt to tròn và gương mặt V-line chuẩn Hàn là một trong những điểm thu hút của Quỳnh Quỳnh. Khi mới quen Dương Lâm, Quỳnh Quỳnh cũng rất chăm chút cho bản thân cũng như “bắt trend” rất nhanh. Ngoài ra, cô còn ăn diện thời thượng và sành điệu khi khoác trên mình những bộ cánh cuốn hút.

Bên dưới bài viết, nhiều comment khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của Quỳnh Quỳnh. Có thể thấy, trước khi tất bật vì chồng con, Quỳnh Quỳnh cũng sở hữu vẻ ngoài không thua kém ai.

Nhiều người cũng không quên trêu chọc rằng Lê Dương Bảo Lâm “xài vợ quá hao”. Chị em phụ nữ cũng vào đồng cảm với Quỳnh Quỳnh và nhắn nhủ nam danh hài nên thương yêu vợ nhiều hơn vì cô nàng đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để vun vén cho tổ ấm gia đình.

Nhiều bình luận cho rằng Dương Lâm "xài vợ quá hao".

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tên thật là Tạ Thị Quỳnh Anh (tên thường gọi là Quỳnh Quỳnh), nhỏ hơn anh 3 tuổi, từng là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. Thời trẻ, cô xinh đẹp chẳng kém hot girl nào. Sau khi lập đình, cô gác lại ước mơ nghệ thuật để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Khán giả thường bắt gặp Quỳnh Quỳnh giản dị để mặt mộc, mặc đồ bộ miệt mài livestream bán hàng hay chăm sóc con nhỏ.

Trang phục yêu thích của bà xã Lê Dương Bảo Lâm là những bộ quần áo may sẵn giản dị. Nam danh hài từng chia sẻ vợ anh thích "về quê lựa đồ đổ đống 30, 40 nghìn một cái, nhiều khi còn nhàu nhĩ hơn cả đồ lau xe của mình". Không ít lần nam danh hài còn dọa sẽ vứt hết những bộ quần áo này của vợ.

Tuy nhiên, ít người biết, phía sau sự xuề xòa giản dị của Quỳnh Quỳnh là vì một lý do đầy sự hy sinh: "Mặc đồ rườm rà cầu kỳ không thể lo cho em bé được. Nhiều khi mình vừa làm đồ ăn vừa con khóc, mình phải chạy lên chạy xuống nhà lầu rất nhiều lần nên đồ điệu đà sẽ rất khó khăn. Mình ưu tiên lựa chọn những bộ đồ đơn giản, thoải mái để vạch xuống là có thể cho con bú liền".

Dù vậy, mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay tham gia các sự kiện cùng chồng, Quỳnh Quỳnh vẫn rất biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Mỗi lần bà xã Lê Dương Bảo Lâm "lên đồ", nhan sắc cô nàng có thể "chặt chém" kha khá người đẹp. Quỳnh Quỳnh cho biết lần mang thai thứ 3 vừa rồi sẽ là lần cuối cùng. Có thể đoán chắc rằng, bà mẹ 3 con sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc như thời còn son.