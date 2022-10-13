Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến

Nhịp sống trẻ 13/10/2022 12:53

Mới đây, hình ảnh vợ Minh Nhựa - Mina Phạm tạo dáng bên siêu xe đã thu hút sự chú ý của netizen.

Mina Phạm được biết đến là vợ của Minh Nhựa. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được thân hình cân đối cùng vòng eo con kiến khiến nhiều người trầm trồ.

Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến - Ảnh 1

Mới đây, hình ảnh Mina Phạm tạo dáng bên siêu xe khoe vòng eo con kiến đã nhận về nhiều sự chú ý. Người đẹp thả dáng bên siêu xe đắt tiền, khoe trọn đôi chân dài miên man cùng với vòng eo nhỏ xíu khác thường, sắc vóc trẻ trung không kém gì các hot girl.

Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến - Ảnh 2

Chiêm ngưỡng loạt ảnh mới, nhiều netizen cho rằng cô nàng đã lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh quá đà. Tuy nhiên, trước đó, bà mẹ 2 con cũng thẳng thắn thừa nhận việc bản thân ham “sống ảo”: "Facebook chỉ là ảo ảnh thôi đừng tin nhé, nếu tính ra thì mình cũng giỏi lừa ghê, chắc lừa được kha khá người rồi đúng không nào?".

Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến - Ảnh 3
Bà mẹ 2 con khoe trọn cơ thể hoàn hảo bên siêu xe.

Cô nàng thường xuyên đăng những tấm ảnh khoe body trên trang cá nhân trong các trang phục gợi cảm. Có thể thấy, hiện tại vợ đại gia Minh Nhựa ngày càng có gu thời trang trẻ trung, sành điệu vượt bậc.

Ở độ tuổi 32 và đã trải qua 2 lần sinh nở, tuy nhiên nhìn vợ của Minh Nhựa không khác gì thiếu nữ 18 bởi vòng eo bé xíu cùng đôi chân thon dài miên man khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến - Ảnh 4

Không chỉ khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài, Mina Phạm còn khiến mọi người ghen tỵ bởi có chồng đại gia yêu thương chiều chuộng. Từ quà tặng dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay những chuyến du lịch sang chảnh cho tới chiều ý vợ chụp ảnh “sống ảo”,... Minh Nhựa đều không ngại nghe theo ý của vợ. Cũng chính những điều này mà cuộc sống của Mina luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến - Ảnh 5
Cuộc sống viên mãn của Mina Phạm bên chồng đại gia.
Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp

Mẹ đơn thân 9X đưa con đi khai giảng “nổi bần bật” giữa sân trường, gây sốt cộng đồng mạng vì quá xinh đẹp

Mới đây, bức ảnh chị Quỳnh Chi đưa con trai đi khai giảng năm học mới được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ vì vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   đại gia Minh Nhựa vợ đại gia Minh Nhựa Mina Phạm

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 32 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 58 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 30 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua