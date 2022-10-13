Thả dáng bên siêu xe, vợ đại gia Minh Nhựa khoe trọn thân hình bốc lửa cùng vòng eo con kiến

Mina Phạm được biết đến là vợ của Minh Nhựa. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được thân hình cân đối cùng vòng eo con kiến khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, hình ảnh Mina Phạm tạo dáng bên siêu xe khoe vòng eo con kiến đã nhận về nhiều sự chú ý. Người đẹp thả dáng bên siêu xe đắt tiền, khoe trọn đôi chân dài miên man cùng với vòng eo nhỏ xíu khác thường, sắc vóc trẻ trung không kém gì các hot girl.

Chiêm ngưỡng loạt ảnh mới, nhiều netizen cho rằng cô nàng đã lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh quá đà. Tuy nhiên, trước đó, bà mẹ 2 con cũng thẳng thắn thừa nhận việc bản thân ham “sống ảo”: "Facebook chỉ là ảo ảnh thôi đừng tin nhé, nếu tính ra thì mình cũng giỏi lừa ghê, chắc lừa được kha khá người rồi đúng không nào?".

Bà mẹ 2 con khoe trọn cơ thể hoàn hảo bên siêu xe.

Cô nàng thường xuyên đăng những tấm ảnh khoe body trên trang cá nhân trong các trang phục gợi cảm. Có thể thấy, hiện tại vợ đại gia Minh Nhựa ngày càng có gu thời trang trẻ trung, sành điệu vượt bậc.

Ở độ tuổi 32 và đã trải qua 2 lần sinh nở, tuy nhiên nhìn vợ của Minh Nhựa không khác gì thiếu nữ 18 bởi vòng eo bé xíu cùng đôi chân thon dài miên man khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài, Mina Phạm còn khiến mọi người ghen tỵ bởi có chồng đại gia yêu thương chiều chuộng. Từ quà tặng dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay những chuyến du lịch sang chảnh cho tới chiều ý vợ chụp ảnh “sống ảo”,... Minh Nhựa đều không ngại nghe theo ý của vợ. Cũng chính những điều này mà cuộc sống của Mina luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.