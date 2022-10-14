Nữ sinh Thanh Hoá đi thi Hoa hậu Việt Nam được cả cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình vì nhan sắc “chín muồi” cùng vóc dáng nóng bỏng

Diệu Thuý là một trong những thí sinh tham gia đường đua nhan sắc này và nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Được biết, cô tên là Nguyễn Diệu Thuý , sinh năm 2001 và đến từ Thanh Hoá, hiện đang là sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, cô không chỉ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và còn được hàng xóm ủng hộ nhiệt tình.

Định kỳ 2 năm một lần, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại, đánh dấu một chặng đường mới với những gương mặt mỹ nhân mới. Đường đua sắc đẹp khởi động thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả và các thí sinh, điển hình là có rất nhiều gương mặt xinh đẹp và tài năng ứng tuyển chỉ trong ngày đầu khởi động.

Cận cảnh vẻ đẹp của mỹ nhân xứ Thanh.

Cô nàng 21 tuổi sở hữu vẻ đẹp thanh thoát cùng vóc dáng đầy nóng bỏng. Vòng eo con kiến và đôi chân thon dài săn chắc sẽ là một điểm cộng lớn của Diệu Thuý trong đấu trường nhan sắc này. Bên cạnh đó, cô nàng cũng yêu thích tập thể thao, bơi lội để có một vóc dáng khỏe đẹp từ bên trong.

Cô nàng cũng có kỹ năng makeup rất tốt vì thường xuyên đi làm mẫu ảnh, đây cũng là công việc cô làm để trang trải việc học trong thời gian xa nhà.

Diệu Thuý sở hữu vóc dáng nóng bỏng vạn người mê.

Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng và hàng xóm láng giềng, cô nàng chắc chắn sẽ có thêm nhiều tự tin để chinh phục chiếc vương miện danh giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong sự kỳ vọng của mọi người.

Cô nàng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Được biết, Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ có thêm nhiều hoạt động mới, mang tính lợi ích thiết thực cho các thí sinh, nâng cao kỹ năng giúp các bạn phát triển hơn trong và sau cuộc thi. Lịch trình cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 12. Ngoài ra, chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra sau Đại hội Đoàn toàn quốc như một sự kiện văn hóa với ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc thành công.