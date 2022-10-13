Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng

Từ trước đến nay, những câu chuyện tình thời “ông bà anh” luôn nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Những câu chuyện tình giản dị qua vài dòng thư tay viết vội, qua những buổi chiều chở nhau trên con đường làng bằng chiếc xe đạp lách cách. Chính vì những tình cảm đơn sơ nhưng đầy chân thành và ấm áp ấy đã khiến cho giới trẻ tin vào tình yêu hơn.

Đi bên cạnh còn có một cặp đôi khác được netizen đoán là phù dâu, phù rể. Bởi cô gái bên cạnh cũng mặc một chiếc váy voan trắng nhưng ít phụ kiện đi kèm như găng tay và mũ voan hơn.

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao những hình ảnh một đám cưới thời bao cấp cách đây 30 năm. Cụ thể, bức ảnh ghi lại hình ảnh rước dâu bằng xe đạp, chú rể mặc áo vest bảnh bao, đi giày tây, trông chẳng khác gì chú rể thời hiện đại. Còn cô dâu thì đậm chất hoài niệm thập niên 80 với váy voan trắng, găng tay kèm mũ voan trên đầu. Trên tay cô dâu cầm một bó hoa, ngồi sau yên xe đạp theo chú rể về nhà.

Đám cưới giản dị ở những thập niên 80.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh thu hút nhiều lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người bình luận hoài niệm về đám cưới thời bao cấp của mình, cũng có không ít giới trẻ ngưỡng mộ với tình yêu giản dị thời xưa, dù không có điều kiện, không có xe sang, không có vàng đeo đầy người nhưng cô dâu chú rể vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Một số bình luận của độc giả dưới bức ảnh này:

"Tuy không phải xe hoa lộng lẫy hay vòng vàng... nhưng những cặp này sống rất hạnh phúc."

"Có những lúc chỉ muốn quay về tuổi thơ. Đám cưới đơn sơ vậy mà rất hạnh phúc."

"Ngày xưa cưới vậy mà con người ta rất hạnh phúc còn bây giờ thì xa hoa tráng lệ trong đám cưới nhưng ly hôn thì rất nhiều."

Nhiều bình luận để lại khen ngợi đám cưới ngày xưa giản dị mà vẫn hạnh phúc.

Trước đó cũng xuất hiện không ít những hình ảnh đám cưới thời xưa gây bão mạng xã hội. Không cần rước dâu bằng siêu xe, tổ chức lễ cưới ở nhà hàng sang trọng,... đám cưới ở thập niên 80 đơn giản chỉ là rước dâu bằng xe đạp, ngồi lại quây quần bên nhau với những gói lạc, những chén nước chè,.. ấy vậy mà cũng hạnh phúc không kém.

Những đám cưới giản dị nhưng không kém phần hạnh phúc.

Hình ảnh đám cưới trên làng quê cách đây 30 năm với dàn rước dâu dài cả "cây số".

Còn nếu gia đình nào có điều kiện hơn thì sẽ có những chiếc Cub 50 hay xe Dream để đi rước dâu. Những hình ảnh đi rước dâu bằng những chiếc xe sang trọng thời bấy giờ chắc hẳn đã từng gây náo nhiệt cả một con đường và những ai đã từng tham gia cũng đều nhớ sâu đậm như một kỷ niệm đẹp thời bao cấp.