Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng

Nhịp sống trẻ 13/10/2022 20:07

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ những hình ảnh đám cưới thời “ông bà anh”.

Từ trước đến nay, những câu chuyện tình thời “ông bà anh” luôn nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Những câu chuyện tình giản dị qua vài dòng thư tay viết vội, qua những buổi chiều chở nhau trên con đường làng bằng chiếc xe đạp lách cách. Chính vì những tình cảm đơn sơ nhưng đầy chân thành và ấm áp ấy đã khiến cho giới trẻ tin vào tình yêu hơn. 

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao những hình ảnh một đám cưới thời bao cấp cách đây 30 năm. Cụ thể, bức ảnh ghi lại hình ảnh rước dâu bằng xe đạp, chú rể mặc áo vest bảnh bao, đi giày tây, trông chẳng khác gì chú rể thời hiện đại. Còn cô dâu thì đậm chất hoài niệm thập niên 80 với váy voan trắng, găng tay kèm mũ voan trên đầu. Trên tay cô dâu cầm một bó hoa, ngồi sau yên xe đạp theo chú rể về nhà.

Đi bên cạnh còn có một cặp đôi khác được netizen đoán là phù dâu, phù rể. Bởi cô gái bên cạnh cũng mặc một chiếc váy voan trắng nhưng ít phụ kiện đi kèm như găng tay và mũ voan hơn. 

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 2
Đám cưới giản dị ở những thập niên 80.

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh thu hút nhiều lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người bình luận hoài niệm về đám cưới thời bao cấp của mình, cũng có không ít giới trẻ ngưỡng mộ với tình yêu giản dị thời xưa, dù không có điều kiện, không có xe sang, không có vàng đeo đầy người nhưng cô dâu chú rể vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Một số bình luận của độc giả dưới bức ảnh này:

"Tuy không phải xe hoa lộng lẫy hay vòng vàng... nhưng những cặp này sống rất hạnh phúc."

"Có những lúc chỉ muốn quay về tuổi thơ. Đám cưới đơn sơ vậy mà rất hạnh phúc."

"Ngày xưa cưới vậy mà con người ta rất hạnh phúc còn bây giờ thì xa hoa tráng lệ trong đám cưới nhưng ly hôn thì rất nhiều."

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 3
Nhiều bình luận để lại khen ngợi đám cưới ngày xưa giản dị mà vẫn hạnh phúc.

Trước đó cũng xuất hiện không ít những hình ảnh đám cưới thời xưa gây bão mạng xã hội. Không cần rước dâu bằng siêu xe, tổ chức lễ cưới ở nhà hàng sang trọng,... đám cưới ở thập niên 80 đơn giản chỉ là rước dâu bằng xe đạp, ngồi lại quây quần bên nhau với những gói lạc, những chén nước chè,.. ấy vậy mà cũng hạnh phúc không kém.

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 4

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 5

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 6
Những đám cưới giản dị nhưng không kém phần hạnh phúc.
Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 7
Hình ảnh đám cưới trên làng quê cách đây 30 năm với dàn rước dâu dài cả "cây số".

Còn nếu gia đình nào có điều kiện hơn thì sẽ có những chiếc Cub 50 hay xe Dream để đi rước dâu. Những hình ảnh đi rước dâu bằng những chiếc xe sang trọng thời bấy giờ chắc hẳn đã từng gây náo nhiệt cả một con đường và những ai đã từng tham gia cũng đều nhớ sâu đậm như một kỷ niệm đẹp thời bao cấp.

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 8

Bộ ảnh cưới giản dị thời “ông bà anh” 30 năm trước gây bão cộng đồng mạng - Ảnh 9
Hình ảnh rước dâu sang trọng hơn với những chiếc xe Dream, xe Cub.
"Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam" và chuyện tình đẹp tựa truyện cổ tích khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ

"Cầu thủ nghèo nhất Việt Nam" và chuyện tình đẹp tựa truyện cổ tích khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ

Phạm Xuân Mạnh không còn là cái tên xa lạ đối với những ai yêu bóng đá nước nhà. Hiện tại, cuộc sống gia đình của Xuân Mạnh với câu chuyện tình đẹp như mơ được netizen chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới thời xưa tình yêu giản dị đám cưới thập niên 80

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 54 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 26 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua