Lấy chồng kém 7 tuổi, Lê Phương ngày càng trẻ đẹp như gái đôi mươi, thoát mác “gái quê”

Trong hình ảnh mới nhất, Lê Phương ngày càng xinh đẹp, “lột xác” khỏi hình ảnh dịu dàng và nhu mì chỉ bằng một chi tiết nhỏ.
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Sau mối tình ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tái hôn với Phạm Trung Kiên - một ca sĩ kém cô đến 7 tuổi. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, bàn tán, Lê Phương hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con ngoan. Không những thế, nhan sắc cô ngày càng thăng hạng, luôn xứng đôi vừa lứa với ông xã kém tuổi. Ở độ tuổi 37, dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung như gái đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Đặc biệt, mới đây, sau bao nhiêu năm “trung thành” với mái tóc đen, cô nàng mới F5 lại bản thân bằng cách đổi màu tóc. Cô nàng đã chọn kiểu tóc layer cùng với nhuộm tông màu nâu đỏ rượu vang. Màu tóc này giúp cô “hack” tuổi hiệu quả và rất tôn làn da.
Lần thay đổi bản thân này của Lê Phương nhận được nhiều phản ứng tích cực của cư dân mạng, nhiều lời khen có cánh dành cho cô nàng với sự thay đổi lần này. Có người còn hài hước cho rằng trên phim làm “gái quê” bị “dìm hàng” thì ngoài đời phải xinh đẹp thế này mới xứng đáng.
Được biết, Lê Phương kết hôn với Phạm Trung Kiên kém cô 7 tuổi vào năm 2018. Vào tháng 8/2019, cô nàng chào đón cô con gái. Ở độ tuổi 37, Lê Phương hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên ông xã và 2 con. Dù đã ngấp nghé tuổi 40 nhưng Lê Phương vẫn sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng trẻ trung khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Ở ngoài đời thường, cô theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Không ít lần cô theo đuổi gu thời trang sành điệu kết hợp với kiểu tóc thắt bím, nhìn Lê Phương chẳng khác những thiếu nữ đôi mươi.