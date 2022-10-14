Lấy chồng kém 7 tuổi, Lê Phương ngày càng trẻ đẹp như gái đôi mươi, thoát mác “gái quê”

Sau mối tình ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tái hôn với Phạm Trung Kiên - một ca sĩ kém cô đến 7 tuổi. Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, bàn tán, Lê Phương hiện tại có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 con ngoan. Không những thế, nhan sắc cô ngày càng thăng hạng, luôn xứng đôi vừa lứa với ông xã kém tuổi. Ở độ tuổi 37, dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung như gái đôi mươi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, mới đây, sau bao nhiêu năm “trung thành” với mái tóc đen, cô nàng mới F5 lại bản thân bằng cách đổi màu tóc. Cô nàng đã chọn kiểu tóc layer cùng với nhuộm tông màu nâu đỏ rượu vang. Màu tóc này giúp cô “hack” tuổi hiệu quả và rất tôn làn da.

Diện mạo mới của Lê Phương nhận được nhiều lời khen có cánh.

Lần thay đổi bản thân này của Lê Phương nhận được nhiều phản ứng tích cực của cư dân mạng, nhiều lời khen có cánh dành cho cô nàng với sự thay đổi lần này. Có người còn hài hước cho rằng trên phim làm “gái quê” bị “dìm hàng” thì ngoài đời phải xinh đẹp thế này mới xứng đáng.