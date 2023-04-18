Trường Giang xây biệt thự nhà vườn 70 tỷ đồng tặng con gái : Khuôn viên rộng nghìn m2, bên trong không khác gì khu nghỉ dưỡng

Trường Giang nổi tiếng là ông bố cưng con nhất nhì Vbiz. Mới đây, căn biệt thự hoành tráng mà Trường Giang xây ngày ái nữ Destiny chào đời được hé lộ khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
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Trường Giang đặt tên là "Nhà trọ Destiny" được vợ chồng nam nghệ sĩ xây lên nhân dịp con gái đầu lòng chào đời. "Nhà trọ Destiny" có diện tích rộng nghìn m2 như biệt phủ. Bên trong biệt thự xây dựng và chia theo nhiều khu bao gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và nhà ở hiện đại. Biệt thự được vợ chồng Trường Giang phủ xanh không gian sống, mọi ngóc ngách đều rất gần gũi, thân thiện với thiên nhiên không khác gì khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô.
Thời gian qua, biệt thự nhà vườn được Trường Giang sử dụng để làm địa điểm quay hình cho chương trình Nhà trọ Destiny. Nhiều nghệ sĩ được mời đến tham dự và ai nấy đều choáng ngợp khi đặt chân đến cơ ngơi của Trường Giang.
Trường Giang - Nhã Phương là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng "Mười Khó" cùng con gái nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, Trường Giang và Nhã Phương đã tích lũy khối tài sản khủng. Dù giàu có nhưng Trường Giang và vợ sống kín tiếng, không phô trương.