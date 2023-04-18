Trường Giang xây biệt thự nhà vườn 70 tỷ đồng tặng con gái : Khuôn viên rộng nghìn m2, bên trong không khác gì khu nghỉ dưỡng

Trường Giang đặt tên là "Nhà trọ Destiny" được vợ chồng nam nghệ sĩ xây lên nhân dịp con gái đầu lòng chào đời. "Nhà trọ Destiny" có diện tích rộng nghìn m2 như biệt phủ. Bên trong biệt thự xây dựng và chia theo nhiều khu bao gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và nhà ở hiện đại. Biệt thự được vợ chồng Trường Giang phủ xanh không gian sống, mọi ngóc ngách đều rất gần gũi, thân thiện với thiên nhiên không khác gì khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô.

Cận cảnh một góc bên trong khu "biệt phủ" của cặp vợ chồng hot nhất nhì Vbiz

Toàn cảnh biệt thự rộng nghìn m2 ở Đồng Nai của Trường Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả không khỏi trầm trồ trước món quà của Trường Giang dành tặng con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Khuôn viên bên trong bao gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát,... Ảnh: Internet

Một góc khác trong khu biệt thự nhà Trường Giang - Ảnh: Internet

Biệt thự nhà vườn của vợ chồng Trường Giang không khác gì khu nghỉ dưỡng - Ảnh: Internet

Thời gian qua, biệt thự nhà vườn được Trường Giang sử dụng để làm địa điểm quay hình cho chương trình Nhà trọ Destiny. Nhiều nghệ sĩ được mời đến tham dự và ai nấy đều choáng ngợp khi đặt chân đến cơ ngơi của Trường Giang.

Giọng ca Truyền thái y định giá cơ ngơi của đàn anh có giá khoảng 70 tỷ - Ảnh: Chụp màn hình

Trường Giang luôn giữ lối sống giản dị và khá kín tiếng về đời tư - Ảnh: Chụp màn hình

Nhà trọ Destiny được Trường Giang sử dụng để mời nghệ sĩ quay chương trình - Ảnh: Chụp màn hình

Trường Giang - Nhã Phương là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của vợ chồng "Mười Khó" cùng con gái nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trường Giang xây dựng khu vườn để thỏa đam mê trồng trọt của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Các căn phòng trong biệt thự mang màu trắng chủ đạo, được Trường Giang bài trí theo lối tối giản, sang trọng. Khi đến thăm cơ ngơi này của đàn anh, Phương Lan bày tỏ thắc mắc: “Rộng như vậy ở sao hết anh" - Ảnh: Chụp màn hình

Khu vực bếp được diễn viên hài bài trí đơn giản, gợi nhớ hình ảnh những gian bếp xưa. Trong buổi gặp gỡ với Phương Lan, Liên Bỉnh Phát... Trường Giang cất công chuẩn bị một số món ăn bình dị để chiêu đãi đàn em - Ảnh: Chụp màn hình

Thiết kế có phần tối giản nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, Trường Giang và Nhã Phương đã tích lũy khối tài sản khủng. Dù giàu có nhưng Trường Giang và vợ sống kín tiếng, không phô trương.

Trường Giang không hổ danh là ông bố yêu con nhất nhì Vbiz - Ảnh: FBNV