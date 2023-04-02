Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý nữ, vô tình để lộ diện mạo khó tin của con gái

Hậu trường 02/04/2023 20:31

Nam danh hài Trường Giang dù có danh tiếng và đại vị thuộc dạng "tầm cỡ" trong làng giải trí Việt nhưng đối với gia đình thì anh vẫn là một ông bố hết sức yêu chiều con.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đã chia sẻ những hình ảnh thú vị về Trường Giang và con gái cưng. Cô chú thích cực dễ thương: "Muốn trải nghiệm cắt tóc ở Mỹ mà tiệm nghỉ nên đành quay xe về cây nhà lá vườn vậy". Nhân vật chính trong câu chuyện này lại là ông xã cô và ái nữ với màn tự cắt tóc tại gia.

Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý nữ, vô tình để lộ diện mạo khó tin của con gái - Ảnh 1

Trong loạt ảnh được đăng tải, Trường Giang tự tay cắt tóc cho bé Destiny tại nhà. Nam MC chăm chút tỉ mỉ để con gái có được diện mạo đẹp nhất. Dù chỉ hé lộ góc nghiêng của con gái nhưng người hâm mộ cũng trầm trồ vì sự khéo tay của Mười Khó và vẻ ngoài đáng yêu của Destiny.

Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý nữ, vô tình để lộ diện mạo khó tin của con gái - Ảnh 2

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018 và sau đó 1 năm, cả hai vui mừng chào đón con gái đầu lòng. Sau 5 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương vẫn khiến công chúng hâm mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trường Giang từng được khen ngợi vì quan điểm nuôi dạy con hiện đại. Trong khi bà xã Nhã Phương liên tục để lộ hình ảnh con gái trên mạng xã hội thì nam diễn viên Mười Khó lại muốn giấu kín. Anh cho biết sẽ chỉ đăng tải những hình ảnh của con gái nếu như con đồng ý.

Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý nữ, vô tình để lộ diện mạo khó tin của con gái - Ảnh 3

"Vợ chồng tôi hay cãi lộn cũng vì vậy đó. Bả khoái khoe con lắm, nhưng cũng thông cảm, phụ nữ mà, ai chẳng muốn khoe con. Nhưng với tôi, con tôi để mình tôi biết là được rồi.

Bả hay làm lộ mặt con, tôi nói mấy lần đó, nhưng sau rồi thôi. Rồi bả hay ôm hôn con, nói cục vàng của mẹ. Tôi bảo đừng cục vàng hay cục kim cương gì cả, nó biết mình cưng nó hư, cứ nuôi dạy bình thường" - Trường Giang chia sẻ.

'Nữ MC' từng được Trường Giang 'yêu thầm', nay viên mãn bên ông xã ngoài ngành cùng 3 nhóc tỳ, sở hữu khối tài sản khủng, tạm rời showbiz vì để chăm lo gia đình

'Nữ MC' từng được Trường Giang 'yêu thầm', nay viên mãn bên ông xã ngoài ngành cùng 3 nhóc tỳ, sở hữu khối tài sản khủng, tạm rời showbiz vì để chăm lo gia đình

Ít ai biết rằng trước khi về chung một nhà với bà xã Nhã Phương, Trường Giang từng có thời gian dài ‘tình đơn phương’ với một nữ MC nổi tiếng của showbiz Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương con gái Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 27 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'