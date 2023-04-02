Trường Giang tự tay cắt tóc cho quý nữ, vô tình để lộ diện mạo khó tin của con gái

Nam danh hài Trường Giang dù có danh tiếng và đại vị thuộc dạng "tầm cỡ" trong làng giải trí Việt nhưng đối với gia đình thì anh vẫn là một ông bố hết sức yêu chiều con.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương đã chia sẻ những hình ảnh thú vị về Trường Giang và con gái cưng. Cô chú thích cực dễ thương: "Muốn trải nghiệm cắt tóc ở Mỹ mà tiệm nghỉ nên đành quay xe về cây nhà lá vườn vậy". Nhân vật chính trong câu chuyện này lại là ông xã cô và ái nữ với màn tự cắt tóc tại gia.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Trường Giang tự tay cắt tóc cho bé Destiny tại nhà. Nam MC chăm chút tỉ mỉ để con gái có được diện mạo đẹp nhất. Dù chỉ hé lộ góc nghiêng của con gái nhưng người hâm mộ cũng trầm trồ vì sự khéo tay của Mười Khó và vẻ ngoài đáng yêu của Destiny.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào năm 2018 và sau đó 1 năm, cả hai vui mừng chào đón con gái đầu lòng. Sau 5 năm kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương vẫn khiến công chúng hâm mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trường Giang từng được khen ngợi vì quan điểm nuôi dạy con hiện đại. Trong khi bà xã Nhã Phương liên tục để lộ hình ảnh con gái trên mạng xã hội thì nam diễn viên Mười Khó lại muốn giấu kín. Anh cho biết sẽ chỉ đăng tải những hình ảnh của con gái nếu như con đồng ý.

"Vợ chồng tôi hay cãi lộn cũng vì vậy đó. Bả khoái khoe con lắm, nhưng cũng thông cảm, phụ nữ mà, ai chẳng muốn khoe con. Nhưng với tôi, con tôi để mình tôi biết là được rồi.

Bả hay làm lộ mặt con, tôi nói mấy lần đó, nhưng sau rồi thôi. Rồi bả hay ôm hôn con, nói cục vàng của mẹ. Tôi bảo đừng cục vàng hay cục kim cương gì cả, nó biết mình cưng nó hư, cứ nuôi dạy bình thường" - Trường Giang chia sẻ.

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