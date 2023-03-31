Dù được Trường Giang chăm kĩ từng chút một nhưng Nhã Phương lại tiếp tục để lộ vóc dáng gầy guộc đáng báo động

Thông qua chia sẻ tại các chương trình, được biết Trường Giang rất cưng chiều vợ nên thường đích thân vào bếp làm món bồi bổ cho cô.

Nhã Phương - Trường Giang là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt là từ khi công bố ái nữ con gái đầu lòng Destiny, gia đình Trường Giang lại nhận được thêm nhiều sự ưu ái. Trường Giang rất cưng chiều vợ nên thường đích thân vào bếp làm món bồi bổ cho cô - Ảnh: FBNV Thông qua chia sẻ tại các chương trình, được biết Trường Giang rất cưng chiều vợ nên thường đích thân vào bếp làm món bồi bổ cho cô. Tuy nhiên, dù được bồi bổ là vậy nhưng thời gian gần đây, người hâm mộ lại choáng váng với những khoảnh khắc chụp lại Nhã Phương với vóc dáng gầy khẳng khiu giống hệt như thời đóng phim Cây Táo Nở Hoa.

Hình ảnh gần đây của Nhã Phương cho thấy cô gầy khẳng khiu - Ảnh: Cắt từ clip Trên trang cá nhân, Nhã Phương cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thường ngày của mình. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, khán giả nhận thấy rằng gần đây vóc dáng của bà xã Trường Giang lại gầy đi trông thấy và để lộ tay chân khẳng khiu, tong teo, vòng eo “siêu mỏng”. Không ít khán giả đã lên tiếng nhắc nhở người đẹp nên chú ý đến cân nặng và sức khỏe nhiều hơn. Body của bà xã Trường Giang mỏng manh như lúc đóng phim 'Cây táo nở hoa' cùng Thuý Ngân - Ảnh: Internet Đây cũng không phải là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1990 lộ diện với vẻ ngoài gây chú ý như vậy. Còn nhớ ở thời điểm đóng phim Cây Táo Nở Hoa, vóc dáng "mỏng như lá lúa" của Nhã Phương cũng từng khiến fan không khỏi lo lắng.

Vì đặc thù công việc diễn viên nên Nhã Phương cần phải giữ dáng thường xuyên nhưng mỗi lần xuất hiện đều bị khán giả nhận xét quá gầy, thiếu sức sống - Ảnh: Internet Thậm chí, chiếc thắt lưng còn phải quấn đến 2 vòng vì body của nữ diễn viên quá mỏng. Trước đây, Nhã Phương từng chia sẻ rằng cô từng giảm 15kg sau khi sinh con gái đầu lòng. Vì đặc thù công việc diễn viên cần phải giữ dáng nên thường xuyên bị khán giả nhận xét gầy. Dù được Trường Giang chăm chút, lo lắng từng bữa ăn nhưng bà xã nam danh hài vẫn luôn giữ cân nặng.

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