‘Tình tin đồn’ đại gia Đức Huy chơi lớn với 'mốt' quần tụt mạnh bạo, khoe eo phẳng lì không ngấn mỡ

Cẩm Đan – cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng quyến rũ và táo bạo khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh từ “thiếu vải”, và mới đây nhất là mốt "tụt quần".
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Từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy không có được giải thưởng cao quý nhất nhưng cái tên Cẩm Đan đã để lại không ít ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, dân tình càng chú ý hơn khi người đẹp còn là “tình tin đồn” của chồng cũ Lệ Quyên – đại gia Đức Huy. Thời gian gần đây, người ta còn nhận thấy dường như phong cách của Cẩm Đan đang dần chuyển hướng sang style sexy, táo bạo gấp bội phần lúc trước.
Mới đây, người đẹp Cẩm Đan lại gây “rúng động” cộng đồng mạng với clip khoe body với trend tụt quần. Tình tin đồn của đại gia Đức Huy mặc áo croptop ngắn cùng mẫu quần kiểu tụt khóa rõ thấp, để lộ dây nội y bên dưới. Tuy style có phần hớ hênh nhưng không thể phủ nhận được nhờ nó mà Cẩm Đan đã khoe trọn được vòng eo con kiến không chút mỡ thừa của mình.
Cẩm Đan sở hữu nhan sắc mặn mà ở tuổi 19 cùng body lý tưởng, thường xuyên được các nhà thiết kế mời chụp hình lookbook hay tham gia các sự kiện thời trang. Ngoài ra, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh vén áo khoe eo hay mặc những bộ cánh cắt xẻ cao tít khoe đường cong táo bạo.
Có thể thấy, sau cuộc thi hoa hậu, cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc và rất “hợp rơ” với hình tượng quyến rũ, sexy.