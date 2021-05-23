‘Tình tin đồn’ đại gia Đức Huy chơi lớn với 'mốt' quần tụt mạnh bạo, khoe eo phẳng lì không ngấn mỡ

Sao Việt 23/05/2021 09:20

Cẩm Đan – cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng quyến rũ và táo bạo khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh từ “thiếu vải”, và mới đây nhất là mốt "tụt quần".

Từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy không có được giải thưởng cao quý nhất nhưng cái tên Cẩm Đan đã để lại không ít ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, dân tình càng chú ý hơn khi người đẹp còn là “tình tin đồn” của chồng cũ Lệ Quyên – đại gia Đức Huy. Thời gian gần đây, người ta còn nhận thấy dường như phong cách của Cẩm Đan đang dần chuyển hướng sang style sexy, táo bạo gấp bội phần lúc trước.

Mới đây, người đẹp Cẩm Đan lại gây “rúng động” cộng đồng mạng với clip khoe body với trend tụt quần. Tình tin đồn của đại gia Đức Huy mặc áo croptop ngắn cùng mẫu quần kiểu tụt khóa rõ thấp, để lộ dây nội y bên dưới. Tuy style có phần hớ hênh nhưng không thể phủ nhận được nhờ nó mà Cẩm Đan đã khoe trọn được vòng eo con kiến không chút mỡ thừa của mình.

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Người đẹp xuất sắc bắt trend quần tụt không kém hội chị em Chi Pu, Ngọc Trinh - Ảnh: IG
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Vòng eo phẳng lì săn chắc không chút mỡ thừa - Ảnh: IG

Cẩm Đan sở hữu nhan sắc mặn mà ở tuổi 19 cùng body lý tưởng, thường xuyên được các nhà thiết kế mời chụp hình lookbook hay tham gia các sự kiện thời trang. Ngoài ra, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh vén áo khoe eo hay mặc những bộ cánh cắt xẻ cao tít khoe đường cong táo bạo.

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Đã xinh lại còn vén áo khoe vòng eo đáng ghen tị - Ảnh: FB
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'Tình tin đồn' đại gia Đức Huy đầy táo bạo trong bộ cánh khoe hầu như trọn vòng ba - Ảnh: FB
‘Tình tin đồn’ đại gia Đức Huy chơi lớn với 'mốt' quần tụt mạnh bạo, khoe eo phẳng lì không ngấn mỡ - Ảnh 5
‘Tình tin đồn’ đại gia Đức Huy chơi lớn với 'mốt' quần tụt mạnh bạo, khoe eo phẳng lì không ngấn mỡ - Ảnh 6
‘Tình tin đồn’ đại gia Đức Huy chơi lớn với 'mốt' quần tụt mạnh bạo, khoe eo phẳng lì không ngấn mỡ - Ảnh 7
‘Tình tin đồn’ đại gia Đức Huy chơi lớn với 'mốt' quần tụt mạnh bạo, khoe eo phẳng lì không ngấn mỡ - Ảnh 8
Những bức ảnh thường được cô chia sẻ trên mạng xã hội được công chúng yêu thích - Ảnh: FB

Có thể thấy, sau cuộc thi hoa hậu, cô nàng ngày càng thăng hạng nhan sắc và rất “hợp rơ” với hình tượng quyến rũ, sexy.

'Tình tin đồn' đại gia Đức Huy hở bạo, khoe body nuột nà trong mốt ren 'lấp ló'

'Tình tin đồn' đại gia Đức Huy hở bạo, khoe body nuột nà trong mốt ren 'lấp ló'

Nguyễn Thị Cẩm Đan – cái tên nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa có những shoot ảnh đầy ma mị trong bộ váy ren khoe đường cong táo bạo.

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Từ khóa:   Cẩm Đan người đẹp Cẩm Đan Đức Huy - Cẩm Đan

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