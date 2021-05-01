Sang ‘tuổi băm’, Khổng Tú Quỳnh trở thành quý cô độc thân ‘vạn người mê’: Thời thượng, táo bạo và quyến rũ là những gì cô nàng đang hướng tới

Sao Việt 01/05/2021 11:31

Khổng Tú Quỳnh cho thấy vẻ đẹp mặn mà, ngày càng gợi cảm của quý cô độc thân “vạn người mê”.

Được yêu thích với hình tượng công chúa xinh đẹp ngọt ngào nhưng Khổng Tú Quỳnh vẫn thường xuyên thay đổi các phong cách khác nhau để làm mới mình. Dù là ở phong cách nào, mọi người vẫn thấy một Khổng Tú Quỳnh ngày càng đẹp mặn mà, sự quyến rũ của cô nàng tuổi 30 khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen ngợi.

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Công chúa ngọt ngào của showbiz Việt ngày càng quyến rũ
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Qua tuổi 30, Khổng Tú Quỳnh ngày càng lên hương nhan sắc

Vốn gắn liền với hình ảnh nữ tính, kín đáo nên những lần Khổng Tú Quỳnh lên đồ gợi cảm lại khiến người hâm mộ trầm trồ dành nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi 30, Khổng Tú Quỳnh ngày càng cho thấy sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh. Thời thượng, quyến rũ, không kém phần táo bạo. Điều này được thể hiện ở cả phong cách thời trang sự kiện cũng như đời thường.

Sang ‘tuổi băm’, Khổng Tú Quỳnh trở thành quý cô độc thân ‘vạn người mê’: Thời thượng, táo bạo và quyến rũ là những gì cô nàng đang hướng tới - Ảnh 3
Ở tuổi 30, Khổng Tú Quỳnh ngày càng cho thấy sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh
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Sắc vóc nuột nà ngày càng quyến rũ của nữ ca sĩ, gây mê người nhìn từ ánh mắt đầu tiên
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Trend mặc bra xuống phố được nữ ca sĩ diện thành công, khoe body cuốn hút
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Điệu đà như tiểu thư hay cá tính mạnh mẽ thì cô nàng vẫn không thôi khiến dân mạng trầm trồ

Để có được body nóng bỏng, nữ ca sĩ chú trọng vào việc duy trì tập luyện kết hợp chế độ ăn khoa học. Đó cũng là lý do, thuở mới ra mắt làng giải trí cô gắn liền với hình ảnh công chúa kẹo ngọt nay bỗng quyến rũ khó ai sánh bằng.

Với cô, bí quyết để xinh đẹp và có vóc dáng cân đối còn được quyết định bởi cảm xúc. Thói quen làm việc, phân chia hiệu quả, ngủ nghỉ hợp lý, ăn uống lành mạnh, tinh thần thoải mái... thì bất kỳ mục tiêu nào cũng được chinh phục.

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'Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao'
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'Quỳnh búp bê' khiến cộng đồng mạng trầm trồ với 'Quỳnh siêu vòng 3'
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Sau mối tình 8 năm, Khổng Tú Quỳnh trở thành cô nàng độc thân quyến rũ nhất nhì showbiz

Khổng Tú Quỳnh là người mẫu ảnh, ca sĩ, diễn viên tài năng của làng giải trí Việt. Ngoài sự nghiệp ca hát, Khổng Tú Quỳnh còn gây chú ý bởi mối tình 8 năm cùng Ngô Kiến Huy. Dù đã chính thức "đường ai nấy đi", "nhất cử nhất động" của cặp đôi vẫn được dư luận chú ý.

Thời gian gần đây, Khổng Tú Quỳnh tái xuất mạnh mẽ hơn. Cô liên tục ra mắt sản phẩm mới, tham gia các hoạt động giải trí, chương trình truyền hình... Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Ảnh: FBNV

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