Sang ‘tuổi băm’, Khổng Tú Quỳnh trở thành quý cô độc thân ‘vạn người mê’: Thời thượng, táo bạo và quyến rũ là những gì cô nàng đang hướng tới

Được yêu thích với hình tượng công chúa xinh đẹp ngọt ngào nhưng Khổng Tú Quỳnh vẫn thường xuyên thay đổi các phong cách khác nhau để làm mới mình. Dù là ở phong cách nào, mọi người vẫn thấy một Khổng Tú Quỳnh ngày càng đẹp mặn mà, sự quyến rũ của cô nàng tuổi 30 khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen ngợi.

Công chúa ngọt ngào của showbiz Việt ngày càng quyến rũ

Qua tuổi 30, Khổng Tú Quỳnh ngày càng lên hương nhan sắc

Vốn gắn liền với hình ảnh nữ tính, kín đáo nên những lần Khổng Tú Quỳnh lên đồ gợi cảm lại khiến người hâm mộ trầm trồ dành nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi 30, Khổng Tú Quỳnh ngày càng cho thấy sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh. Thời thượng, quyến rũ, không kém phần táo bạo. Điều này được thể hiện ở cả phong cách thời trang sự kiện cũng như đời thường.