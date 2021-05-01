Sang ‘tuổi băm’, Khổng Tú Quỳnh trở thành quý cô độc thân ‘vạn người mê’: Thời thượng, táo bạo và quyến rũ là những gì cô nàng đang hướng tới

Khổng Tú Quỳnh cho thấy vẻ đẹp mặn mà, ngày càng gợi cảm của quý cô độc thân “vạn người mê”.
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Được yêu thích với hình tượng công chúa xinh đẹp ngọt ngào nhưng Khổng Tú Quỳnh vẫn thường xuyên thay đổi các phong cách khác nhau để làm mới mình. Dù là ở phong cách nào, mọi người vẫn thấy một Khổng Tú Quỳnh ngày càng đẹp mặn mà, sự quyến rũ của cô nàng tuổi 30 khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa khen ngợi.
Vốn gắn liền với hình ảnh nữ tính, kín đáo nên những lần Khổng Tú Quỳnh lên đồ gợi cảm lại khiến người hâm mộ trầm trồ dành nhiều lời khen ngợi. Ở tuổi 30, Khổng Tú Quỳnh ngày càng cho thấy sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh. Thời thượng, quyến rũ, không kém phần táo bạo. Điều này được thể hiện ở cả phong cách thời trang sự kiện cũng như đời thường.
Để có được body nóng bỏng, nữ ca sĩ chú trọng vào việc duy trì tập luyện kết hợp chế độ ăn khoa học. Đó cũng là lý do, thuở mới ra mắt làng giải trí cô gắn liền với hình ảnh công chúa kẹo ngọt nay bỗng quyến rũ khó ai sánh bằng.
Với cô, bí quyết để xinh đẹp và có vóc dáng cân đối còn được quyết định bởi cảm xúc. Thói quen làm việc, phân chia hiệu quả, ngủ nghỉ hợp lý, ăn uống lành mạnh, tinh thần thoải mái... thì bất kỳ mục tiêu nào cũng được chinh phục.
Khổng Tú Quỳnh là người mẫu ảnh, ca sĩ, diễn viên tài năng của làng giải trí Việt. Ngoài sự nghiệp ca hát, Khổng Tú Quỳnh còn gây chú ý bởi mối tình 8 năm cùng Ngô Kiến Huy. Dù đã chính thức "đường ai nấy đi", "nhất cử nhất động" của cặp đôi vẫn được dư luận chú ý.
Thời gian gần đây, Khổng Tú Quỳnh tái xuất mạnh mẽ hơn. Cô liên tục ra mắt sản phẩm mới, tham gia các hoạt động giải trí, chương trình truyền hình... Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.
Ảnh: FBNV