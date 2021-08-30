Rapper Rhymastic 'gỡ bom' 100 đơn hàng đi chợ hộ mùa dịch, sẽ phân phát cho cư dân khu anh sống

Trên trang cá nhân, Rhymastic viết: "Cháu là công dân phường An Phú, xin phép trả tiền cho 100 đơn hàng bị 'bom' mà các bác phản ánh".

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ ngày 23/8, người dân TP.HCM được xã, phường đảm nhận việc đi chợ hộ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, xuất hiện thông tin một phường trong thành phố xảy ra tình trạng bị "bom" hơn 100 đơn hàng đi chợ hộ khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Ngay khi biết sự việc này xảy ra đúng khu mình sống, rapper Rhymastic mới đây đã có một hành động khiến nhiều người cảm kích. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ quyết định đứng ra mua lại toàn bộ hơn 100 đơn hàng bị "bom" đó rồi sẽ phân phát cho các cư dân trong chung cư.

Rapper Rhymastic mua lại 100 đơn hàng bị 'bom' vì đi chợ hộ người dân - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Rhymastic viết trên trang cá nhân: "Cháu là công dân phường An Phú, xin phép trả tiền cho 100 đơn hàng bị "bom" mà các bác phản ánh. Chứ bao nhiêu người đặt hàng từ thứ 2 mà cả tuần sau đó không được liên hệ giao đồ hay liên hệ số phụ trách đều ko bắt máy thì không nên để phí số hàng bị "bom" các bác ạ."

Bài chia sẻ của nam rapper trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bình luận của khán giả bày tỏ sự cảm kích đối với hành động thiết thực của nam rapper - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Rhymastic thông báo trên trang cá nhân rằng ai là cư dân tại phường đang cần lương thực thì liên hệ luôn với anh để được nhận hàng. Hành động thiết thực này của ông bố một con giữa mùa dịch đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rapper-rhymastic-go-bom-100-don-hang-di-cho-ho-mua-dich-se-phan-phat-cho-cu-dan-khu-anh-song-421246.html