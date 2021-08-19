Đạo diễn Khoa Nam tức tưởi vì bị quỵt 80 triệu tiền cát-xê mùa dịch, trong túi còn đúng 14 ngàn nuôi cả nhà

Sao Việt 19/08/2021 10:25

Đạo diễn Quách Khoa Nam lên tiếng tố NSX DOP không thanh toán khoản cát-xê 80 triệu đồng dù phim kết thúc từ nhiều ngày trước.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, mất kế sinh nhai hàng ngày. Và nghệ sĩ cũng không nằm ngoài số đó. Mới đây, đạo diễn Khoa Nam bất ngờ livestream nghẹn ngào kể chuyện bản thân bị quỵt lương khiến cả nhà hiện lâm vào cảnh khốn đốn.

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Đạo diễn Khoa Nam bất ngờ livestream nghẹn ngào kể chuyện bản thân bị quỵt lương - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, anh cho biết: "Số tiền tôi nợ đến lúc này đã lên đến hàng trăm triệu đồng rồi, TP.HCM tiếp tục giãn cách trong thời gian tới thì tôi sẽ sống bằng cái gì đây. Nói thật, đến hôm 16/8, gia đình 4 miệng ăn mà tôi chỉ còn đúng 14 nghìn và không biết trang trải những ngày tới như thế nào. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lúc này nhưng phải nói ra vì quá bức xúc.

Theo hợp đồng ghi rõ, tôi sẽ được hoàn trả lương sau khi đóng máy 45 ngày với điều kiện phải có biên bản nghiệm thu của đài. Tuy nhiên, đến 45 ngày thì điện thoại đại diện công ty tắt máy, không nói gì hết.

Cho đến hôm 15/5, đã là 55 ngày vẫn chưa có động thái gì, lúc này công ty mới đưa một cô kế toán ra lên tiếng và xin hẹn anh em đoàn phim sẽ trả vào tháng sau. Đến hôm 16/8, tôi phải dùng số điện thoại của con để gọi trực tiếp lên công ty vì số tôi bị chặn rồi thì được 1 người tên T. đáp: "Nhà đài chưa thanh toán tiền nên chúng tôi chưa thanh toán cho anh được".

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Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Zing, đạo diễn Quách Khoa Nam cho biết anh buồn, thất vọng sau nhiều lần nỗ lực liên lạc nhưng nhà sản xuất (NSX) DOP vẫn không thanh toán tiền cát-xê 80 triệu đồng. Nam đạo diễn cho biết, trong quá trình thực hiện bộ phim truyền hình "Trong vòng xoay tội ác", anh và ê-kíp gặp rất nhiều khó khăn. NSX nhiều lần bớt chi phí khiến cho đoàn phim phải cố gắng để hoàn thành đúng kế hoạch. 

Mặc dù phim đã kết thúc nhiều ngày trước tuy nhiên đến nay anh vẫn chưa nhận được thù lao gây bức xúc cho cả đoàn. Không chỉ Khoa Nam mà về phía đạo diễn Quốc Thuận cũng lên tiếng bênh vực đồng nghiệp và bày tỏ sự cảm thông. Trường hợp của Khoa Nam không phải trường hợp hiếm hoi. Việc các diễn viên, đạo diễn bị quỵt cát-xê đã trở thành vấn nạn đáng lên án trong giới showbiz Việt.

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Đạo diễn Quốc Thuận cũng tỏ ra bức xúc trước việc Khoa Nam bị NSX quỵt lương - Ảnh: Chụp màn hình
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