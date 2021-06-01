Quốc Cơ và Hồng Phượng 'muốn xỉu' khi phải chăm 2 con nhỏ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi

Sao Việt 01/06/2021 12:23

Gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng hưởng ứng ngày Quốc tế Thiếu nhi đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng hạnh phúc.

Vợ chồng Quốc Cơ - Hồng Phượng thường xuyên khoe khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ ấm áp của mình khiến người hâm mộ thích thú. Ngày thứ 2 giãn cách xã hội, lại trùng vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, 2 vợ chồng cũng tranh thủ dành thời gian chơi cùng 2 con nhỏ là bé Bắp và bé Dâu.

Trên trang cá nhân, Hồng Phượng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có những giây phút gắn bó bên gia đình, dù mọi thứ rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng ấm áp. 

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Bài đăng trên trang cá nhân của gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng, cô cũng nói thêm về tính cách bé Bắp, dù vẫn còn nhỏ nhưng đã ra dáng anh hai, chỉ bảo em Dâu nhiều thứ. Chắc trong tương lai anh Bắp sẽ là anh hùng bảo vệ bé Dâu đây! Về phần bé Dâu, cô bé rất là thích màu sắc và muốn thể hiện tài năng hoạ sĩ của mình. 

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Quốc Cơ - Hồng Phượng cùng làm 'hoạ sĩ' với các con trong ngày Quốc tế Thiếu nhi - Ảnh: FBNV
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Anh 2 Bắp định chỉ dạy gì bé Dâu mà khiến mẹ Hồng Phượng ngạc nhiên thế ta? - Ảnh: FBNV
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Bé Dâu tròn xoe mắt với những cây bút chì màu, chắc đang suy nghĩ xem sẽ vẽ nên tuyệt tác gì đây - 
Ảnh: FBNV

Mặc dù chăm con nhỏ cực "muốn xỉu" nhưng Hồng Phượng vẫn cảm thấy đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày. Dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng gửi khen đến gia đình nhỏ của vợ chồng cô và không quên gửi thêm lời chúc 1/6 cho 2 bạn nhỏ.

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Nhiều khán giả gửi lời chúc đến 2 bạn nhỏ gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 1/6, gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng đơn giản, nhẹ nhàng thế thôi! Còn gia đình của các bạn có con nhỏ sẽ làm gì vào ngày này? Hãy cùng chia sẻ nhé! 

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