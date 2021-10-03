Tiếp nối phần thi của tập trước, Ngọc Hoa nhanh chóng bước vào các câu hỏi của bậc 4. Ở câu hỏi về kiến thức xã hội “Nhiều người Nhật cho rằng bạn sẽ may mắn cả năm nếu mơ thấy núi Phú Sĩ vào mùng 1 Tết?”. Nữ diễn viên ngay lập tức đưa ra đáp án đúng vì trước đó cô đã được nghe qua thông tin này từ ông xã của mình – hiện đang là thầy giáo dạy tiếng Nhật. Bước vào bậc thứ 5 khi còn đến 2 sự trợ giúp trong tay, Ngọc Hoa tiếp tục vượt qua các câu hỏi một cách khá dễ dàng.

Tuy nhiên câu chốt của bậc này “Năm 2011, món bánh mì của Việt Nam đã được đưa vào từ điển Oxford” làm cô nàng khá phân vân. Chọn đáp án sai, nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô nàng đã quyết định chọn quyền trợ giúp đổi lại đáp án là đúng. Theo nữ diễn viên, các câu hỏi “vinh danh cho đất nước mình thường là những câu đúng”, để người xem có thể dễ dàng nhớ hơn.

Thuật “đọc tâm can biên tập” này đã giúp Ngọc Hoa vượt qua bậc 5, chính thức bước vào câu hỏi quyết định của bậc 6. Câu hỏi về thể thao “Theo thống kê, Cristiano Ronaldo thường ghi bàn nhiều nhất ở những phút đầu hiệp 2” khiến nữ diễn viên vô cùng bối rối. Đưa ra câu trả lời là sai, dù không chắc chắn ở lựa chọn này nhưng sự quyết tâm cũng như một phần may mắn đã giúp Ngọc Hoa vượt qua câu hỏi, chính thức trở thành “triệu phú” đầu tiên của 5 Giây Thành Triệu Phú. Ngọc Hoa cũng chia sẻ thêm trước khi tham gia chương trình đã được Khả Như tỉa tóc mái cho, điều này đã khiến cô nàng có thêm niềm tin sẽ giành được giải thưởng 100 triệu. Tuy không ít lần ôm tim đòi “truyền nước biển” nhưng với sự kiên định của mình, Ngọc Hoa đã đem đến một phần đấu trí đầy thú vị cho chương trình.

Khách mời thứ 2 của tập này là Quách Ngọc Tuyên, vừa xuất hiện tại sân khấu, anh Vi Cá đã có màn chặt chém MC vô cùng hài hước. Khi Ngô Kiến Huy phổ biến luật chơi với 3 quyền trợ giúp, Khả Như và Quách Ngọc Tuyên đã cùng nhau xin thêm quyền thứ tư: đổi MC khiến Thỏ Đen “khóc ngất” vì sự phũ phàng của hai anh chị mình. Với tâm thế đến với chương trình “toàn người nhà”, Quách Ngọc Tuyên tự tin tuyên bố mình sẽ đặt toàn bộ niềm tin vào bộ ba tư vấn viên.

Tuy nhiên sau khi nghe Hữu Tín chia sẻ “9 người 10 ý, ba người này cũng 30 ý” nét hoang mang đã xuất hiện trên gương mặt anh Vi Cá. Liệu bộ ba tư vấn có giúp Quách Ngọc Tuyên vượt qua các câu hỏi của chương trình giành về giải thưởng cao