'Ông hoàng nhạc miền Tây' từng tuyên bố vỡ nợ nay thông báo quay lại showbiz với nghề tay trái khiến khán giả cực bất ngờ

Trương Đan Huy được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Dĩ vãng cuộc đời, Về đâu, Anh là người có lỗi, Cho anh xin được yêu, Lẽ tại sao,... Anh là người tiên phong trong việc thực hiện các MV ca nhạc có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng. Những bài hát mang tính thị trường giúp tên tuổi của Trương Đan Huy vươn lên đỉnh cao, cát-xê lên đến 100 triệu đồng.

Trương Đan Huy là một trong những ca sĩ nổi tiếng, được đông đảo khán giả thế hệ 8X, 9X yêu mến. Trong những năm 2000, khi đang ở trên thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, anh lại quyết định từ bỏ ánh hào quang và lui về làm kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc sống của Trương Đan Huy trải qua nhiều biến cố.

'Đỉnh điểm có những show sự kiện tôi nhận được cát-xê 100 triệu đồng', Trương Đan Huy từng chia sẻ về mức cát-xê thời đỉnh cao.

Thời điểm đỉnh cao những năm 2000, ca sĩ Trương Đan Huy là cái tên bán vé, đặc biệt là đối với các khán giả ở miền Tây. Chia sẻ với báo chí, thời điểm 2002, cát-xê của Trương Đan Huy dao động từ 50 - 60 triệu đồng.

Trương Đan Huy từng được trả 100 triệu đồng cát-xê thời đỉnh cao - Ảnh: FBNV

Trương Đan Huy kết hôn cùng vợ ngoài ngành giải trí và xây dựng mái ấm gia đình - Ảnh: FBNV

Đến năm 2009, Trương Đan Huy kết hôn cùng vợ ngoài ngành giải trí. Năm 2010, sau khi ra mắt sản phẩm Về đâu 6, tên tuổi của Trương Đan Huy dần hạ nhiệt. Từ đó, nam ca sĩ quyết định rút lui khỏi giới giải trí, tập trung vào công việc kinh doanh đồ gỗ.

Trương Đan Huy cho biết nghề mộc cho anh thấy sự ổn định và lâu dài, còn việc ca hát thì khi bước qua sườn dốc sự nghiệp, không còn quá nổi trội như các thế hệ nghệ sĩ trẻ là quy luật, không thể làm khác được.

Tháng 6/2021, Trương Đan Huy bất ngờ thông báo thua lỗ trong việc kinh doanh đồ gỗ dẫn đến vỡ nợ. Sau biến cố, nam ca sĩ tập trung vào việc bán hàng, chủ yếu là trái cây.

Trương Đan Huy bất ngờ thông báo thua lỗ trong việc kinh doanh đồ gỗ dẫn đến vỡ nợ - Ảnh: FBNV

Sau biến cố, nam ca sĩ tập trung vào việc bán hàng, chủ yếu là trái cây - Ảnh: FBNV

Năm 2022, Trương Đan Huy quay lại nghệ thuật với ca khúc Góc khuất cuộc đời. Bên cạnh việc bán hàng, anh vẫn tham gia hát tại nhiều sự kiện lớn nhỏ, kể cả đám cưới. Trương Đan Huy nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Nam ca sĩ chia sẻ anh có được ngày hôm nay cũng là nhờ nhiều lời động viên từ bạn bè, anh em muốn anh quay lại với sân khấu để đem lời ca tiếng hát của mình và những sản phẩm mới về âm nhạc, nhằm đáp lại những chân tình mà các bạn đã yêu mến suốt thời gian 20 năm qua. Và Trương Đan Huy cũng lập riêng kênh YouTube cho mình cũng rất mong được sự đón nhận của khán giả. Trải qua nhiều biến cố, Trương Đan Huy quyết định trở lại đường đua âm nhạc dù có nhiều khó khăn. Dẫu vậy, nam ca sĩ vẫn mong muốn nhận được sự ủng hộ của khán giả.