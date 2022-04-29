Nóng: Trước sức ép từ dư luận trong vài giờ qua, Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng xin lỗi, tuyên bố ngừng phát hành MV 'There's no one at all'

Trước những thông tin không mấy khả quan về MV ''There's no one at all'', nam ca sĩ đã có động thái lên tiếng xin lỗi tới toàn thể quý vị khán giả.
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Chưa đầy 1 ngày sau khi MV ''There's no one at all'' chính thức ra mắt, đánh dấu tròn 1 năm Sơn Tùng M-TP mất tích trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Dù nhận khá nhiều lời khen về lời nhạc, cũng như giai điệu bắt tai nhưng số người tỏa ra không hài lòng với nội dung trong MV là vô cùng lớn.
Đặc biệt, là trong cảnh quay cuối cùng của MV có chứa những hình ảnh tiêu cực. Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi trước những lời phàn nàn về đoạn kết trong MV, một số người công ty của Sơn Tùng vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục chia sẻ bài hát trên trang cá nhân của mình. Hành động này được ví như không khác gì ''đổ thêm dầu vào lửa''.
Sau tất cả những sự lên án, mới đây Sơn Tùng M-TP đã chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến khán vì những việc không đáng có xoay quanh MV của mình. Cụ thể, trên trang fanpage của mình, giọng ca sinh năm 1994 viết như sau: "Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn
Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình.
Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s no one at all".
Có thể thấy, nam ca sĩ đã chịu lắng nghe thông điệp mà người hâm mộ muốn nhắn nhủ và đã có những hành động ngay lập tức, để sửa chữa sai lầm của mình.